Mimoun temérdek ezüst után Melbourne-ben legyőzte Zátopeket

Címvédésre készült a mezőny az 1956-os olimpia maratoni versenyén, ugyanis ott állt a rajtvonalon a legendás csehszlovák hosszútávfutó, Emil Zátopek, aki négy évvel korábban Helsinkiben 2 óra 23 perc körüli ötkarikás rekorddal győzött. Méghozzá úgy nyert, hogy korábban diadalmaskodott 5000 és 10 000 méteren is a finn fővárosban, aztán elhatározta, noha korábban sohasem futott a klasszikus távon, ezúttal megpróbálja – bejött neki, két és fél perces előnnyel ért célba elsőként.

Éppen ez a fajta magabiztosság mondathatta azt mindenkivel, hogy Melbourne-­ben is Zátopek áll a dobogó felső fokára, mert egyébként az előjelek az ő szempontjából katasztrofálisak voltak. Edzés közben lágyéksérülést szenvedett, sérvműtéten esett át, hat hétig kórházban kezelték, aztán ahogy kijött onnan, már másnap folytatta a tréningezést. Mindhiába, már sohasem szerezte vissza a régi formáját, ennek következtében csak hatodikként zárt.

Fontos foglalkoznunk azzal is, aki felülmúlta Zátopeket (meg a többi versenytársat) a 42 kilométeren. Talán a csehszlovák bánatát is enyhítette, hogy az aranyérmet veterán ellenfele és régi barátja, a francia Alain Mimoun nyakába akasztották, 35 évesen minden idők „legöregebb” olimpiai bajnoka lett a számnak (nem túl sokáig, 1968-ban 36 évesen nyert az etióp Mamo Wolde). Mimoun Zátopek említett 1952-es csodaolimpiáján 5000 és 10 000 méteren is másodikként zárt, és 1948-ban is így járt 10 000-en. Melbourne-ben eljött az ő ideje, bár tízezren mindössze a 12. lett, másfél percet kapott a győztestől. December elsején, a maratoni viadal napján 38 fokot mutatott a hőmérő higanyszála árnyékban, Mimoun fehér kendőben futott, hogy ne főjön meg a napsütésben. A táv felétől egyedül haladt, biztos sikert aratott, s közben megvált a fejfedőtől is, mert súlyos tehernek érezte. Másfél percet vert az ezüstérmesre, remek idővel, 2 óra 25 perccel ért célba, sorozatban harmadszor lett maratoni olimpiai bajnok olyasvalaki, aki először teljesítette versenyen a távot.

Mimoun megvárta Zátopeket a célban, aki levette a sapkáját, tisztelgett ellenfele előtt, majd megölelte, megcsókolta őt, és azt mondta neki, nagyon jól csinálta.