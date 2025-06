Kovács István ismét szerencsét hozott a párizsiaknak: PSG–Atlético Madrid 4–0!

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

Paris Saint-Germain (francia)–Atlético Madrid (spanyol) 4–0 (2–0)

Pasadena, Rose Bowl Stadium. Vezette: Kovács István

Paris SG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez, 79.) – Joao Neves, Vitinha, Fabián (Li Kang In, 72.) – D. Doué (I. Mbaye, 80.), Goncalo Ramos (Mayulu, 65.), Kvarachelia (Zaire-Emery, 72.). Vezetőedző: Luis Enrique

Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán (Reinildo, 62.) – Giuliano Simeone (Ángel Correa, 62.), De Paul (C. Gallagher, 62.), P. Barrios (Sörloth, 70.), Lino (Koke, a szünetben) – Julián Álvarez, Griezmann. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Fabián (19.), Vitinha (45+1.), Mayulu (87.), Li Kang In (90+7. – 11-esből)

Kiállítva: Lenglet (78.)

Szokatlan időpontban, helyi idő szerint déli 12 órakor kezdődött a Paris Saint-Germain és az Atlético Madrid összecsapása. A kellemes ebéd elfogyasztása és az azt követő szieszta helyett fel kellett pörögniük a futballistáknak, ebben a tűző nap viszont nem segített. A lelátón sem győzték legyezni magukat a drukkerek, Kovács István játékvezető pedig annak rendje és módja szerint félidőnként ivószünetet is elrendelt. A nagykárolyi bíró rövid időn belül másodszor vezetett mérkőzést a PSG-nek, az Inter ellen 5–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-döntő után ezúttal a klubvilágbajnokságon.

A Rose Bowl Stadionban a rendező amerikaiak igazi show-t varázsoltak már a csapatok pályára vonulásából is, egyesével szólították a játékosokat a pályára. Az első félidőben a PSG a spanyol Fabián révén nem csupán a vezetést szerezte meg, kis túlzással a labdát is kénye-kedve szerint birtokolta, 75 százalékban volt nála a labda, míg az Atléticónál mindössze 25 százalékban. Öldöklő iramról nem lehetett beszélni, volt, hogy hosszú másodpercekig járt lábról lábra a labda, helyzet nem sok alakult ki a kapu előtt. A meccs a szünet előtti percekre élénkült meg ismét, a PSG kapuja előtt Antoine Griezmann szerzett kevés híján gólt, a spanyolok balszerencséjére az ellentámadásból megduplázta előnyét a francia bajnok. Teljesen megérdemelten vezetett két góllal Luis Enrique vezetőedző együttese, Vitinha mesterien lőtte ki a bal alsó sarkot, az is igaz, védő nemigen volt a középpályás környékén, aki így zavartalanul lőhetett.

Fotó: AFP

A kaliforniai hőségben a fordulást követően is uralták a játékot a párizsiak, és bár tapasztalatból tudják, egy-egy versenysorozatban nem a legelején kell csúcsformában lenni, nagyon úgy tűnt, nem veszik teljesen félvállról a találkozót. Akadtak szép cselek, mesteri passzok és indítások is a mezőnyben, az Atlético pedig láthatóan úgy jött ki a második félidőre, hogy szeretne rövid időn belül szépíteni. Nos, sok helyzete nem volt, és amikor úgy tűnt, összejött a gól, a középpályán elkövetett szabálytalanság miatt Kovács István – jó döntést hozva – érvénytelenítette.

A játékvezető amerikai pályákon látott módon mikrofonon keresztül közölte a szurkolókkal döntését. Nem tartogatott fordulatot a mérkőzés, a madridi Clément Lenglet kiállítása után már bajos is lett volna, a BL-címvédő PSG könnyedén győzött további kétszer betalálva – 4–0-ra.

A TOVÁBBI PROGRAM

A-CSOPORT

Al-Ahli (egyiptomi)–Inter Miami (amerikai) 0–0

Hétfő, 0.00: Palmeiras (brazil)–Porto (portugál), East Rutherford (Tv: Match4)

B-CSOPORT

Hétfő, 4.00: Botafogo (brazil)–Seattle Sounders (amerikai), Seattle (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT

Bayern München (német)–Auckland City (új-zélandi) 10–0 (K. Coman 6., 21., Boey 18., Olise 20., 45+3., Th. Müller 45., 89., Musiala 67., 73., 84. – a másodikat 11-esből)