Vasárnapi sportműsor: kezdődik a klub-vb; F1-es futam; férfi kézi BL-döntő

JÚNIUS 15., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

2.00: Al-Ahli (egyiptomi)–Inter Miami (amerikai), Miami Gardens (Tv: M4 Sport)

Hétfő, 0.00: Palmeiras (brazil)–Porto (portugál), East Rutherford (Tv: Match4)

B-CSOPORT

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atlético Madrid (spanyol), Los Angeles (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Hétfő, 4.00: Botafogo (brazil)–Seattle Sounders (amerikai), Seattle (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT

18.00: Bayern München (német)–Auckland City (új-zélandi), Cincinnati (Tv: Match4)

OSZTÁLYOZÓ AZ NB III-BA JUTÁSÉRT

VISSZAVÁGÓK

16.00: Törökszentmiklós–Pápa

17.00: ZTE II–Karancslapújtő

17.00: Tarpa–Dombóvár

17.00: Ózd-Sajóvölgye–Hajdúnánás

17.00: Mohács–Gödöllő

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Gyöngyös

17.00: Balatonlelle–Csepel UFC

17.30: ISA Haladás–Dunaújváros

SPANYOLORSZÁG

LA LIGA2, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: Mirandés–Oviedo (Tv: Spíler1)

U21-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÁKIA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Anglia–Szlovénia (Tv: M4 Sport+)

21.00: Csehország–Németország

D-CSOPORT

18.00: Finnország–Ukrajna

21.00: Hollandia–Dánia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

17.14: Gyémánt Liga, Stockholm

AUTÓSPORT

TCR

10.30: 2. futam, Valencia (Tv: Sport2)

18.00: 3. futam, Valencia (Tv: Sport2 – felvételről)

Le Mans-i 24 órás

3.00: futam (Tv: Eurosport1)

NASCAR Cup Series

21.00: Race at Mexico City (Tv: Arena4)

Rali

10.00: Mecsek rali, az országos bajnokság 3. futama, Pécs és környéke

CSELGÁNCS

Világbajnokság, Papp László Budapest Sportaréna

Férfi 73 kg, női 57 kg

11.00: selejtezők (Tv: M4 Sport)

Férfi 73 kg: Szegedi Dániel (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya)

Női 57 kg: Kovács Kitti (BHSE)

17.00: magyar dzsúdócsillagok búcsúztatása

18.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: M4 Sport)

DARTS

PDC World Cup of Darts, Frankfurt

13.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)

19.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport2)

FORMULA–1

KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL

20.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

NHL, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

2.00: Edmonton Oilers–Florida Panthers

KERÉKPÁR

Svájci körverseny

11.15: nők, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

Critérium du Dauphiné

15.15: férfiak, 8. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ

Bronzmérkőzés

15.00: Nantes (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

Döntő

18.00: Füchse Berlin (német)–Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

EHF YOUTH CLUB TROPHY

HELYOSZTÓK

Bronzmérkőzés

8.45: Barca (spanyol)–Peliszter (északmacedón) (Tv: Sport1)

Döntő

11.15: Veszprém–GOG (dán) (Tv: Sport1)

KICK-BOX

9.00: világkupa, Budapest (BOK-csarnok)

MOTORSPORT

Superbike-vb, Misano

10.45: SBK, superpole race (Tv: Arena4)

12.30: SSP, 2. futam (Tv: Arena4)

13.45: SBK, 2. futam (Tv: Arena4)

15.00: SSP 300, 2. futam (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Európa-liga, ezüst divízió, 1. torna, 1. forduló

16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Baku)

Női Európa-liga, arany divízió, 3. torna, 3. forduló

18.00: Magyarország–Portugália, Kaposvár (Tv: M4 Sport+, 20.00-tól)

SPORTMÁSZÁS

Világkupa, Bern

17.30: férfiak, boulder, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Halle

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 500-as torna, London

13.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP és WTA 250-es torna, ’s-Hertogenbosch

12.00: nők, egyes, döntő

14.30: férfiak, egyes, döntő

ATP 250-es torna, Stuttgart

11.30: páros, döntő; 14.00: egyes, döntő

WTA 500-as torna, Berlin

11.30: egyes, selejtező, 2. forduló

WTA 500-as torna, London

15.00: egyes, döntő; 17.30: páros, döntő

WTA 250-es torna, Nottingham

12.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ÚSZÁS

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

Világkupa-sorozat, 3. állomás, Setúbal

12.00: 3 kilométeres kieséses sprintverseny, férfiak

14.00: 3 kilométeres kieséses sprintverseny, nők

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Genova

9.00: férfi párbajtőr, női kard

18.00: négyes döntők (Tv: M4 Sport – 18.40-től)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kreisz Bálint, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét sporteseményeiről és érdekességeiről beszélgetünk

7.00: Zajlik a kézilabda final four Kölnben, ezzel egy időben a veszprémi fiatalok az ifi BL négyes döntőjében szerepelnek, szintén Kölnben. Tenisz: ez volt Stollár Fanny és Fucsovics Márton hete

7.40: Wukovics Lászlóval beszélgetünk a futballválogatott felkészülési meccseiről, a hét NB I-es átigazolásairól és edzőváltásairól

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Ballai Attilát hívjuk, akivel a Kölnben zajló felnőtt és ifi kézilabda BL négyes döntőről beszélgetünk

9.05: A stúdióban az Eb-bronzérmes kéziszercsapat tagja, Szabados Dóra és edzője, Márton Mínea

10.00: Best of

11.00: Csillagok állása – Somogyi Zsófia

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Katona László

15.00: Interjú a korábbi válogatott labdarúgóval, Laczkó Zsolttal

16.00: Focióra Wukovics Lászlóval – elrajtolt a klub-vb; több válogatott már kijutott a világbajnokságra; a svédek és az azeriek elleni felkészülési meccs visszhangja

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: Helyzetjelentés a kaposvári magyar–portugál női röplabda Európa-liga-mérkőzés előtt

18.00: Közvetítés a Magyarország–Portugália női röplabda Európa-liga-találkozóról, kommentátor Virányi Zsolt

20.00: Ez történt a budapesti cselgáncs-világbajnokságon. Beszámoló a vívó Európa-bajnokság történéseitől

21.00: Közvetítés a Paris SG–Atlético Madrid klubvilágbajnoki meccsről, kommentátor: Katona László