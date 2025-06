36-szoros magyar válogatott játékost is igazol a Dorogi FC – NS-infó

Koman tavaly augusztusban jelentette be, hogy befejezi profi pályafutását, de nem akasztotta végleg szögre a stoplist, ugyanis februárban az NB III-as Kelen SC-hez igazolt, és 12 bajnokin pályára is lépett tavasszal, egy gólt is szerzett. Az új idényt azonban már új szerepben, játékos-pályaedzőként kezdheti meg Dorogon (erről már megszületett az egyezség a felek között), ahol június 23-án kezdődik a nyári felkészülés.