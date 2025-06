„Csodálatos érzés visszatérni a dobogó felső fokára” – a Mercedes tovább vinné a lendületet

George Russell a pole pozícióból rajtolva végig az irányítása alatt tartotta a versenyt, és nagyszerű győzelmet aratott egy nehéz futam végén. A brit versenyzői az idei első, míg pályafutását tekintve a negyedik sikerét érte el, aminek köszönhetően 19 pontra megközelítette az egyéni vb-összetettben harmadik Max Verstappent, miközben a listavezető Oscar Piastri mögötti lemaradását 62 pontra csökkentette. A Mercedes ünneplését Andrea Kimi Antonelli tette még édesebbé, hiszen a fiatal olasz harmadikként látta meg a kockáz zászlót, így a csapat dupla dobogót szerzett.

„Csodálatos érzés visszatérni a dobogó felső fokára, legutóbb tavaly Las Vegasban álltam itt. Az előző évben úgy éreztem, hogy kicsúszott a kezeink közül a győzelem, de valószínűleg a szombati hihetetlen pole pozíciós körnek köszönhetően most meglett a siker. Nagyon örülök, hogy Kimi is itt van a pódiumon, ez egy csodálatos nap a csapat számára! Köszönettel tartozom minden gyárban dolgozónak, akik olyan keményen dolgoztak azért, hogy újra futamgyőzelmekért harcolhassunk. Nagyszerű érzés!”

Russell úgy érzi, elsődlegesen a hűvösebb időjárási körülményeknek köszönhetik a sikert. „Kicsit hűvösebb van itt, ezt már tavaly is láthattuk. Szeretnék reménykedni, de az autónk erőssége a hűvösebb időben mutatkozik meg. Meglátjuk, hogyan alakulnak a következő futamok, de egyelőre élvezzük ki a pillanatot. Az idő majd megmondja. Tavaly nyertünk Ausztriában, talán ez jó jel, de most ki szeretném élvezni ezt. Nagy elvárásokkal érkeztünk meg erre a hétvégére, és úgy is alakult, ahogyan azt gondoltuk.”

Max Verstappennek többször is meggyűlt a baja a gumikkal, az első és a második etap során is az ő tempója esett vissza leginkább az élmezőnyből, de a Red Bull mindkétszer korai cserével operált, ami végül kifizetődött, és a holland meg tudta tartani a második pozícióját. A négyszeres világbajnok ráadásul némileg csökkenteni is tudta a lemaradását: a második Lando Norrison 18, míg a listavezető Piastrin 6 pontot hozott az egyéni összetettben.

„Egészen jó versenyünk volt annak ellenére is, hogy az első két etap során eléggé szenvedtünk a gumikkal. Elég agresszív stratégiát követtünk, de szerencsére sikerült kitartanunk az utolsó etapban, és alacsonyabb üzemanyagszint mellett már valamivel jobb volt a tempónk is. Egyszerre támadtunk és védekeztünk: támadtunk a taktikával, és védekeztünk a mögöttünk haladókkal szemben, ami végül kifizetődött, és úgy gondolom, nem volt ennél több a versenyünkben – magyarázta, majd kitért a bajnoki küzdelemre is. – Ez egy hosszú szezon, futamról futamra haladunk, mindig a lehető legjobb teljesítményt fogjuk nyújtani.”

A holland szót ejtett Russell biztonsági autó mögötti vezetéséről is, amit a csapatrádión kifogásolt. „Azt hiszem, mindketten azt szerettük volna jelezni a biztonsági autónak, hogy gyorsítson, mert csak 120 km/ó-val ment, de talán ez azért történt így, hogy több időt biztosítson annak érdekében, hogy talán tudjunk még egy kört versenyezni. Szóval George megpróbált gyorsítani a safety car mögött, és én is ugyanezt tettem. Egyszer, amikor gyorsított, elemelte, ami kisebb zavart okozott.”

Mint utóbb kiderült, a Red Bull ezen eset nyomán nyújtotta be az egyik óvását a győztes Russell ellen, aki mellett a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) további nyolc versenyzőt is vizsgál a biztonsági autós szakasz alatt elkövetett esetleges szabálysértés gyanújával. Köztük van a pályafutása során először dobogóra álló Antonelli is, aki a leintés után nem meglepő módon nagyon boldogan nyilatkozott.

„Nagyon stresszes volt, de rendkívül boldog vagyok! Jól sikerült a rajtom, sikerült előrelépnem a harmadik helyre, és egyszerűen ottmaradtam az elejében. Az utolsó etapomon kissé túlerőltettem Max mögött, amivel kicsit tönkretettem a bal elsőmet, de nagyon örülök neki, hogy sikerült megszerezni a dobogót. Ez a pálya határozottan kedvezett nekünk, és az autó az egész hétvégét tekintve hihetetlen volt. Bízom benne, hogy tovább tudjuk vinni ezt a lendületet a következő futamokra” – tekintett előre a Formula–1 történetének harmadik legfiatalabb dobogósa.