Cser-Palkovics András: Csak egy bajnoki idény finanszírozása vállalható

– Két hónapja beszéltünk legutóbb, akkor még élt a remény, hogy benn marad a Fehérvár FC. A háttérben esetleg kapott olyan információkat, vagy érezte, hogy mi lehet a jövőképe a klubnak, nyilván azzal az eshetőséggel is számolva, hogy kiesik?

– Azt gondolom, lehetett érzékelni, hogy a klubnál nem az építkezés az elsődleges, és egyre nehezebb a helyzet sportszakmai vagy akár finanszírozási értelemben is – válaszolta lapunknak Cser-Palkovics András, Székesfehérvár megyei jogú város polgármestere. – Szerintem körülbelül három-négy esztendő óta egyértelműen látszik, hogy megváltoztak a klub és a csapat elé kitűzött célok. Így most nagy meglepetés nem történt, inkább talán az időzítés és az átadás-átvétel nagyon-nagyon rövid határideje az, ami különösen nehéz helyzetet teremtett. Ráadásul a csapat kiesett az első osztályból, ami sportszakmai probléma, de aztán egy-két nappal később már igazán nem is ez volt a legnagyobb baj, hanem ahogy mondani szokták, a lét volt a tét. A legfőbb kérdésnek az bizonyult, hogy megszűnik-e a professzionális futballklub és vele az utánpótlásközpont Székesfehérváron, vagy ezt valamilyen módon sikerül megmenteni, sikerül-e időt nyerni arra, hogy a csapatnak megtaláljuk az új tulajdonosát, befektetőjét, a szponzori kört. Az már látszik, hogy az előttünk álló bajnoki idényt felhasználhatjuk erre a célra is, az önkormányzat ennyiben tud segíteni. Bízom benne, hogy mind sportszakmai, mind pedig az új tulajdonos megtalálása szempontjából alapvetően pozitív időszak előtt állunk.

– Én még visszatérnék oda, hogy tart a bajnokság, és a Fehérvár menekül a kiesés elől. Beszélt az immár volt tulajdonossal, Garancsi Istvánnal a helyzetről, vagy megszűnt a kommunikáció önök között az elmúlt években?

– A mögöttünk álló években jóval kevesebbet beszélgettünk, mint korábban, de azért az elmúlt időszakban akadt rá példa, illetve a döntése bejelentése óta részben e-mailben tartottuk a kapcsolatot, természetesen hivatalos témákkal kapcsolatban, ami a klub átvételével összefüggésben vetődött fel. Nyilván a kollégák hosszú-hosszú napokig dolgoztak a jogi és pénzügyi átvilágításon, a szerződéstervezet létrehozásán, előkészítésén.

– A tulajdonos jelezte, hogy erre a lépésre készül, és távozni szeretne Fehérvárról?

– Szerintem aki figyelte a Vidi háza táján az elmúlt években zajló eseményeket, sejthette, hogy ebbe az irányba tart a folyamat. Én azt kifogásoltam, vagy legalábbis azt láttam nehéz helyzetnek, hogy egy önkormányzatnak néhány napja maradt csupán arra, hogy átvegyen egy labdarúgóklubot. Ez iszonyatosan nehéz szituációt eredményezett. Talán ezt célszerű lett volna elkerülni… Mindegy, ez történt, most előre kell néznünk és megoldásokat kell találnunk. Illetve nyilván nem szabad azért elfeledkezni arról sem, hogy itt több mint másfél évtizedes együttműködés ér véget. Garancsi István 2007-ben nagyon-nagyon nehéz pénzügyi és sportszakmai helyzetben lévő klubot vett át, amit már az azt megelőző években többször az önkormányzatnak kellett évi több száz millió forint támogatással a csőd széléről megmentenie. Ilyen körülmények között lépett be Garancsi István és lett tulajdonosa a Vidinek, és azért ennek az időszaknak nagyon szép sportszakmai sikerei is voltak, több bajnoki cím, kupagyőzelem, nemzetközi kupaszereplés, csoportkörös szereplések, csak hogy kiemeljünk néhány – szerintem nagyon jelentős – nemzetközileg is jegyzett sikert. Ezért a volt tulajdonost köszönet illeti, illetve a korábbi főszponzort is, hiszen nagyon sokat tettek az eredményességért, de valami három-négy-öt évvel ezelőtt megváltozott, nem is tudom pontosan, hogy mi.

– Mégis, van tippje?

– Amikor a főszponzor két éve kilépett, a tervek, a jövőkép teljesen megváltozott. Ezt több szempontból sajnáltam. Egyrészt, mert időközben elkészült és átadásra került az ország egyik legmodernebb, legszebb stadionja, amit például a befogadóképességét tekintve kisebbnek szántunk. Mi azt gondoltuk, hogy Fehérváron egy 8-10 ezres stadion elég lenne, de akkor azt kérte leginkább maga a klub, a klub tulajdonosa, a támogatói, hogy vegyük figyelembe az UEFA szabványait és nagyobb stadiont építsünk, mert a következő években számos nemzetközi kupaszereplés várható. Ebből aztán időközben egyre kevesebb lett, és itt van ez a magyar mércével viszonylag nagy stadion, amelynek teljes fenntartása és működési költsége – az elmúlt két évet is idevéve – az önkormányzatot, magyarán a helyi közösséget terheli.

– Végül kiesett a Fehérvár FC, aztán villámgyorsan jelezte Garancsi István, hogy hajlandó egy forintért lemondani a tulajdonrészéről. Önnek, gondolom, nem egy álmatlan éjszakát okozott ez a bejelentés, meg utána az, miként lehetne megmenteni a klubot. Hogy élte meg ezt az időszakot?

– Óriási feladat ez, és nehéz, akár a pénzügyi nagyságrendjét, akár a jogi bonyolultságát, akár a rövid határidőt nézzük. Nyilván emellett az ember szurkolóként is szomorú, hogy kiesett a csapat a másodosztályba, az viszont nagyon érdekes velejárója vagy hozadéka ennek a nehéz két hétnek, hogy óriási közösségi összefogást tapasztalok. A labdarúgás különleges és egyedi még a sport világán belül is, kiderült, miért mondjuk azt, hogy például a Vidi a fehérvári és Fehérvár környéki identitás része. Ezt jól megmutatta az elmúlt két hét, rengetegen mozdultak meg, üzentek, bátorítottak, biztattak bennünket, kérték, valahogy mentsük meg a klubot, és segítsünk megtalálni a megoldást. Tehát ha valakinek esetleg volt is vagy lehetett kétsége, hogy szüksége van-e a közösségnek erre a klubra, erre a csapatra, és hogy mekkora is a támogatottsága a Vidinek, azt gondolom, most abszolút egyértelmű és konkrét választ kapott az emberektől. Ez reményt ad a jövőre nézve, hiszen a professzionális infrastruktúra, az utánpótlásközpont, a támogató önkormányzat és a helyi közösség együtt teszi – legalábbis remélem – értékessé a portékát, amit Vidinek, Videotonnak nevezünk. Ez egyébként segíthet abban is, hogy megtaláljuk az új tulajdonost, ugyanis látni kell, hogy az önkormányzat két feltétellel tudott szerepet vállalni. Érdemben mi a professzionális labdarúgásra nem tudunk és nem is szeretnénk a város közpénzéből költeni, hiszen az alapvetően a kötelező feladatok ellátására, illetve a város fejlesztésére való. Másodsorban pedig a jelenlegi források, vagyonértékű jogok egyértelműen azt mutatják, hogy egy bajnoki idény finanszírozása megoldható így, de egy év múlva ilyenkor egészen biztos, hogy nagy tőkeinjekcióra és pénzügyi forrásokra lesz szükség. Ezt az önkormányzat nem tudja vállalni, egyszerűen a költségvetési helyzet és a jogi környezet nem elegendő, viszont egy év, remélem, elég lesz ahhoz, hogy megtaláljuk az új tulajdonost vagy a befektetőket. Ezen fogunk dolgozni.

Cser-Palkovics András polgármester azt reméli, az NB II-ben is több ezren biztatják majd a Vidit (Fotó: Török Attila)

– Kértek egy kis időt a volt tulajdonos bejelentése után, hogy minden szempontból átvilágítsák a klubot… Azt mondta, a pénzügyi fedezet meglesz a következő egy évre. De mire lesz az elegendő? Mik lehetnek a célok? Egyáltalán: hány játékosa van most a Fehérvárnak?

– Nyilván van egymással összefüggő pénzügyi, szakmai és jogi kérdés bőven. Ami biztos, hogy az önkormányzat nem tud szakmai, illetve pénzügyi befektető sem lenni, hanem átmeneti stabilitást képes biztosítani ahhoz, hogy a másodosztályban a csapat el tudjon indulni, az ehhez szükséges keret össze tudjon állni, a sportszakma tudja végezni a dolgát, hogy az utánpótlás, ami mégiscsak több mint 450 fiatalt, illetve gyermeket foglalkoztat, tudjon működni, és közben pedig tudjuk keresni az új befektetőket és tulajdonost vagy tulajdonosjelölteket. Most néhány játékosból áll a felnőttcsapat kerete, ha az élő szerződéseket nézzük. Tehát itt a rövid idő bizony sportszakmai kihívást is tartogat, hiszen most nem egy kész játékoskeretű klubot veszünk át, hanem nagyon szűk játékoslétszámú együttes átadás-átvétele történik. Nyilván ez azt is feltételezi, hogy szükség lesz olyan sportszakmával foglalkozó szakemberek bevonására, akik ebben a helyzetben edzőként, az edzői csapat tagjaként abban is tudnak segíteni, hogy ezt a keretet a következő két-három hétben minőségében és létszámában át lehessen alakítani, ki lehessen alakítani, és tudjon nevezni, elindulni a bajnokságban. Erre minden remény megvan, mert látjuk, hogy a Vidi jelenleg is hívószó, ennek a klubnak a történelme, a szurkolótábor, a másodosztályban is várható magas nézőszám, a főváros közelsége a nagy vonzereje. Azt is érzem, hogy a bizalom az önkormányzat iránt alkalmas lehet arra, hogy nagyon rövid idő alatt megfelelő keret álljon össze. Nem ígértük és nem is tudjuk ígérni, hogy most a legfontosabb cél a visszajutás. Szurkolóként sem lennék szomorú, ha egy év múlva mégis ott tartanánk. De itt most nem ez a kérdés, hanem a klub jövője. A profi labdarúgás, az utánpótlás megmentése, a másodosztályú indulás garantálása, és ebből lehet aztán szépen építkezni. A magyarszabály betartására szükség lesz a pénzügyi helyzet miatt és szakmai szempontból is, tehát nem lesznek külföldi játékosok a keretben, magyar futballistákkal kell megoldani a másodosztályú indulást és a bajnokságot. Ez is fontos, egyben szép szakmai kihívás. A város nem szeretne beleszólni, hogy ki legyen a balbekk vagy a csatár. Mi egy pénzügyi keretet fogunk mondani, amelyen belül lehet gazdálkodnia a csapatnak, a klubot működtető szervezetnek, illetve az utánpótlásnak.

Óriási csalódást jelentett, hogy kiesett a Fehérvár (Fotó: Kovács Péter)

– Ki tárgyal jelenleg a lehetséges edzőjelöltekkel, a lehetséges játékosokkal? Ha jól tudom, az ügyvezető marad.

– Így van, van egy ügyvezetője a társaságnak Balogh Attila személyében, aki élő szerződéssel rendelkezik, és a munkát viszi tovább. Kell találnunk egy sportszakmai vezetőt, aki sportigazgatóként segíti az ügyvezető operatív munkáját, és így állhat össze olyan csapat, amelyik jó döntéseket hoz. Nyilván vannak olyan döntések, amelyeket a tulajdonosnak kell meghoznia, de nem szeretnénk sportszakmai szempontokba beavatkozni. Én magam is nagyon szeretem a sportot, a labdarúgást, a Vidit különösen, de attól, hogy szurkoló vagyok, még nem gondolom, hogy értek is a labdarúgáshoz.

Spandler Csaba már jelezte: az NB II-ben is kitart a Vidi mellett (Fotó: Kovács Péter)

– A pletykákban Nikolics Nemanja mint leendő sportigazgató szerepel. Korai még nevekről beszélni?

– Még korai nevekről beszélni, de azt meg tudom erősíteni, és itt szeretném megköszönni, hogy a Vidi több egykori legendája, kiváló játékosa, aki már a sportszakma egyéb területein dolgozik, jelezte, hogy kötelessége segíteni. Nyilván ezekkel a Fehérvár és a labdarúgás szempontjából kiemelkedően fontos egyéniségekkel is le fogunk ülni, és megnézzük, hogyan tudnak szerepet vállalni a klub életében. És itt nemcsak a következő hetekre, hónapokra gondolok, hanem ha most elindul az újjáépítés, egy többéves folyamat, akkor meg lehet találni bizonyos emberek szerepét. Amit mindenképpen szeretnénk, hogy újra érvényesüljön a lokálpatrióta szemlélet is, tehát fontos legyen maga a Vidi, a szurkoló, a név, a szín, a címer, amitől a labdarúgás szenvedély. Az elmúlt két hétben is látszott a városon, hogy az emberek ezt a szenvedélyt szeretnék látni, akárhol is játszik ez a csapat.

– Mi most a beszélgetés során szinte folyamatosan videotonozzuk a Fehérvár FC-t. Videoton lesz a csapat neve?

– Annyit tudok most elmondani, hogy az elmúlt napokban megkerestük a Videoton Holdingot, és a tulajdonosok már nyilatkoztak is, hogy önkormányzati szerepvállalás esetében a Videoton név használható. Nyilván megnézzük majd, hogy a nevezési feltételekre és a szűk határidőre tekintettel most mire van lehetőség, de mégiscsak egy több mint ezeréves várost képviselek polgármesterként, amelyben nagyon fontos a hagyomány. Szerintem a hagyomány a sportban, a kultúrában is meghatározó, és ettől lesz valami igazán közösség, ez eredményezhet összefogást. Ennek a csapatnak nem véletlenül mondjuk most is azt, hogy hajrá, Vidi, hajrá, Videoton!

– Mikor lesz edzője a Videotonnak, mikor lesznek játékosai, mikor lesz meg a sportigazgatója?

– Abban bízom, hogy egy-két napon belül a klub bejelenti a szakmai stábot, és ezzel gyakorlatilag azonnal el is indul a munka. Erre szükség is van, hiszen nyílik az átigazolási piac. Vannak érvényes szerződésű labdarúgók, akik iránt van érdeklődés. Nyilván a külföldi játékosokkal is – akik a magyarszabály miatt nem maradhatnak – tárgyalni kell. Az új keret kialakítását azonnal el kell kezdeni. A szakmai stáb kiválasztása ebben kulcskérdés.

– Mik a személyes reményei, vágyai hosszú távon? Hol szeretné látni ezt a csapatot akár jövő nyáron, akár öt év múlva?

– Annyiban kissé tágabban értelmezném ezt, hogy szerintem változóban van a világ, és ez érinti a sportot, a labdarúgást is. Én azt látom, hogy egyre több klubban vetődik fel a tulajdonossal, a szponzorokkal kapcsolatos kérdés. A gazdaság helyzetét szem előtt tartva szerintem a pénzügyi lehetőségek nem növekedni fognak a következő években a magyar sportban és élsportban, hanem szűkülni. Így kell meghatározni a célokat. A mi legfontosabb célunk a stabilitás és az új tulajdonos megtalálása. Hogy ez egy fehérvári kötődésű tulajdonosi csoport tud-e lenni, magyar tulajdonos tud-e lenni, vagy valahova s nemzetközi térbe lehet elhelyezni a Vidit, most nem tudom megmondani. Pedig ez fogja meghatározni, hogy egyáltalán milyen célokat lehet kitűzni. Én egyet szeretnék: egy szerethető és ezt a mezt büszkén viselő játékosokból álló csapatot, illetve segítő, támogató szurkolótábort. Most sokan mutatták meg, hogy fontos nekik a Vidi, remélem, hogy ők bérletvásárlással, jegyvásárlással is odaállnak a csapat mellé, és ősszel azt látjuk majd, hogy sok ezer szurkoló buzdítja minden mérkőzésen az együttest. Remélem, a csapat olyan teljesítményt nyújt a pályán, amire a szurkolók büszkék lehetnek.

