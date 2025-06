Karába János hatalmas gólján az angolok is csak álmélkodtak

Az utóbbi időben a Heysel-tragédia 40. évfordulója kapcsán a Nemzeti Sportban többször volt szó a biztonságról, pontosabban annak hiányáról, ami többek között 39 ember halálához vezetett Brüsszelben. Hatvan esztendővel ezelőtt óvintézkedésekről szinte nem is lehetett hallani. Persze a nagyobb mérkőzésekre rengeteg rendőrt vezényeltek ki, nem voltak ritkák a lovas rendőrök sem, a drukkerek gyakran szegény állatokon töltötték ki a dühüket, mégpedig azzal, hogy a fenekükhöz égő cigarettacsikket nyomtak. Zsaru volt a talpán, illetve ültében, aki a nyeregben tudott maradni. Az akkori Népstadionból hazamenetelkor arra kellett vigyázni, hogy a több tízezres tömegből még akaratlanul se nyomjanak senkit se a bejáratoknál lévő terelő rácsokhoz, mert annak nagyon súlyos következményei lehettek volna,

Ami ma elképzelhetetlen, hogy anno például a stadion melletti szoborparkban melegítettek be a csapatok a nézők gyűrűjében. Az újságírók bemehettek az öltözőbe, a találkozó előtt és után beszélgethettek a játékosokkal, az edzőkkel. S tapasztalatból tudom, hogy az ülőhelyes szektorokban sokkal többen voltak, mint ahány hely volt. Alig tizenkét évesen, 1965 júniusában természetesen én is diákjegyet vásároltam, mégis a Fradi-táborban, a P-szektorban szurkoltam. A belépőm persze nem oda szólt, ám az akkori módi szerint, ha már elfoglaltad a helyedet, s még a meccs előtt kimentél a mosdóba vagy a büfébe, a visszajövetelnél újra fel kellett mutatni a zsugát. A trükk a következő volt: felnőttként nemcsak a saját jegyedet hoztad magaddal, hanem összeszedtél még jó néhányat, s azokat odaadtad az ismerős diákoknak, akik a felnőttjeggyel simán be tudtak lépni az áhított területre. S mivel akkoriban nem székek voltak, hanem hosszú padok, így nem jelentett gondot, ha a férőhelyeknél többen ültek le egy sorban. A szurkolók összehúzódtak, és úgy biztatták kedvenceiket.

Ha Albert Flórián megindult, nem volt olyan csapat a világon, amelyik ne esett volna pánikba – a Ferencváros–Manchester United VVK-elődöntőben négy későbbi aranylabdás volt a pályán…

Így volt ez akkor is, amikor a Ferencváros a Vásárvárosok Kupája elődöntőjében a Manchester Unitedet fogadta. Az első, angliai mérkőzésen a hazaiak nagy küzdelem után 3:2-ra győztek, így a visszavágót felfokozott érdeklődés kísérte. A Népstadionban június 6-án rendezték a meccset. Az MU addig ötszörös angol bajnok volt, s ebben az idényben is a legjobb csapatnak bizonyult, de nemzetközi kupát még nem szerzett. A Fradi 1965-ig tizenkilencszer diadalmaskodott az NB I-ben, de akkor (tavaszi-őszi rendszer volt itthon) a Vasas mögött a második helyet szerezte meg. A legendás Matt Busby együttesében nagy sztárok léptek pályára. mint például Nobby Stiles, Bobby Charlton, Dennis Law és Georg Best (az utóbbi három későbbi aranylabdás), közülük az első kettő tagja volt az 1966-o világbajnok angol válogatottnak. Ám a zöld-fehérek is büszkék lehettek csapatukra, gondoljunk csak olyan kiváló futballistákra, mint Géczi István, Novák Dezső, Mátrai Sándor, Juhász István, Varga Zoltán, Albert Flórián, Rákosi Gyula vagy Fenyvesi Máté. Juhász felépült a sérüléséből, így pálya léphetett a vasárnap (!) rendezett kupameccsen, hiszen akkor még nem csak kupaszerda (-kedd, - csütörtök) volt. A manchesteri futballisták magabiztosan érkeztek fővárosunkba, nagyon bíztak a továbbjutásukban, ám a magyar csapat keresztülhúzta számításukat. A mérkőzés első félidejének a végén Novák Dezső, a kiváló 11-es rúgó, ezúttal sem hibázott, s megszerezte csapatának a vezetést.

„A félidő utolsó percében Fenyvesi dr. a balösszekötő helyén kapura tört, a 16-oson belül Stiles akarta őt szerelni, de közben a felpattanó labdába ütött. A 11-es most nem maradt el. Novák futott neki a büntetőnek és félmagasan, erőteljesen a bal sarokba helyezte. 1:0, óriási taps fogadta a gólt” – olvasható a Népsport tudósításában. A szünet után nagyon izgalmas volt a játék, hatalmas feszültséggel a pályán, ennek következtében Michael Kitabdjian francia játékvezető két piros lapot is felmutatott. „A 73. percben az oldalvonal mentén, amikor a labda ott sem volt, Crerand megütötte Oroszt. Mindkét játékos a földre esett, a partjelző közvetlen közelben állt. Rámutatott a 4-es számú jobbfedezettre, s az öltöző felé mutatva jelezte, hogy ki kell állítani. Kitabdjian azonban nemcsak az angolt, hanem Oroszt is leküldte a pályáról.” Az eredmény már nem változott, s ha mondjuk nem 1965-ben, hanem 2022-ben rendezték volna az összecsapást, akkor a több idegenbeli góllal az FTC jutott volna be a fináléba. Ám akkor még más szabályok volna, ha a két meccs összesítésében döntetlen lett az eredmény, harmadik találkozót rendeztek. S különleges módon döntötték el, hogy a sorsdöntő 90 percet hol rendezzék meg. Újból következzék egy részlet a Népsport tudósításából: „A mérkőzés után a játékvezetői öltözőben sorsoltak. A szerencse a Ferencvárosnak kedvezett, így a harmadik mérkőzésre Budapesten kerül sor.”

Karába János bombájára ma is emlékeznek

A két csapatnak tíz napja volt felkészülni a várva várt találkozóra, amely magyar szempontból nagyon jól sikerült.

„Most nincs hátrányunk, mint a legutóbbi mérkőzésen, s ezért nem kell kapkodnunk, siettetnünk a gól elérését, és ez a tény bizonyára nagyobb nyugalmat kölcsönöz majd a játékosoknak. A mérkőzés a Népstadionban lesz, tehát helyzeti előnyben leszünk. A Manchester United játékosai viszont tapasztaltabbak. nagy tudást képviselnek, s idegenben nagyszerű győzelmekre képesek. Külföldön úgy is emlegetik őket, mint azt a csapatot, aki (sic! – a szerző) idegenben csaknem ugyanannyira képes, mint Manchesterben. Véleményem szerint az esélyek még a Népstadionban is egyformák. Persze, mi is győzelmet remélünk! – mondta Mészáros József.” A sikeredző reménye valóság lett, a kiváló csapat nagy küzdelemben, 70 ezer néző előtt 2:1-re győzött. Érdekes, hogy egy szerdai napon tizenötezerrel többen voltak kíváncsiak a meccsre, mint a másfél héttel ezelőtti vasárnapira. ­Az első budapesti találkozón kiállított Orosz Pál is pályára léphetett, mert a kupabizottság nem tiltotta el. Karába János, aki bekerült a Ferencváros kezdőjébe, hatalmas gólt szerzett. Annak, aki a helyszínen vagy a televízióban látta, örökre emlékezetes maradt. Igen, hangsúlyozni kellett, hogy a „televízióban”, mert anno nagyon kevés meccset közvetített a Magyar Televízió, de az FTC–MU párharc harmadik összecsapását sugározta.

„A félidő utolsó előtti percében. az angolok térfelének köz­epén Varga maga előtt elengedte a labdát Karábának. A jobbszélső befelé húzódva nagy lendülettel megindult a kapu felé és középről 25 m-ről óriási erővel a bal felső sarokba zúdította a labdát. 1:0 a Ferencváros javára.” A kivételes gyorsasága miatt „futóbolondnak” is nevezett labdarúgó így emlékezett a góljára a Népsportban: „Beleadtam mindent ebbe a lövésbe. Összegyűlt bennem minden keserűség. Szerettem volna ugyanis már végre bemutatni, hogy tudok futballozni.” Az 55. percben Fenyvesi Máté is betalált, az angolok nem adták fel, a vége előtt nem sokkal szépítettek, de egyenlíteniük már nem sikerült.

Óriási öröm volt a pályán és a nézőtéren, magyar klub először került nemzetközi kupa döntőjébe, ahol az FTC a Juventus ellen – akkoriban kétmeccses finálékat rendeztek, a zöld-fehérek azonban egy amerikai túra miatt vállalták, hogy csak Torinóban játszanak – június 23-án megnyerte a döntőt. Ez azonban már másik történet.

Vásárvárosok Kupája, elődöntő

1. mérkőzés, 1965. május 31.

MANCHESTER UNITED (angol)–FERENCVÁROS 3:2 (1:1)

Manchester, 40 000 néző. V: Burguet (balga)

MAN. UNITED: P. Dunne – Brennan, A. Dunne, Crerand – Foulkes, Stiles – Connelly, B. Charlton, Herd, Law, Best. Edző: Matt Busby

FERENCVÁROS: Géczi – Novák, Mátrai, Horváth L. – Juhász, Orosz – Rátkai, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi. Edző: Mészáros József

G: Law (23. – 11-esből), Herd (61., 69.), ill. Novák (23.), Rákosi (76.)

Visszavágó, 1965. június 6.

FERENCVÁROS–MANCHESTER UNITED 1:0 (1:0)

Népstadion, 55 000 néző. V: Kitabdjian (francia)

FERENCVÁROS: Géczi – Novák, Mátrai, Horváth L. – Juhász, Orosz – Fenyvesi II, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi. Edző: Mészáros József

MAN. UNITED: P. Dunne – Brennan, A. Dunne, Crerand – Foulkes, Stiles – Connelly, B. Charlton, Herd, Law, Best. Edző: Matt Busby

G: Novák (44. – 11-esből)

Kiállítva: Orosz (73.), ill. Crerand (73.)

3. mérkőzés, 1965. június 16.

FERENCVÁROS–MANCHESTER UNITED 2:1 (1:0)

Népstadion, 70 000 néző. V: Schulenberg (NSZK-beli)

FERENCVÁROS: Géczi – Novák, Mátrai, Horváth L. – Juhász, Orosz – Karába, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi. Edző: Mészáros József

MAN. UNITED: P. Dunne – Brennan, A. Dunne, Crerand – Foulkes, Stiles – Connelly, B. Charlton, Herd, Law, Best. Edző: Matt Busby

G: Karába (44.), Fenyvesi (54.), ill. Connelly (86.)