U21-es Eb: botlottak az angolok, szárnyalnak a németek

Az U21-es Eb B-csoportjában, az Anglia–Szlovénia meccsen tíz perc elteltével két nagy helyzetig is eljutottak a szlovénok: előbb a tizenhatos vonaláról Svit Seslar ollózott a kapu fölé egy felívelt labdát, majd James Beadle kapus védett nagyot Tio Cipot jobb oldali lövésénél. A folytatásban viszont már az angoloknak is volt helyzetük, a kapufát is eltalálták, gól viszont nem született az első félidőben. A másodikban pedig a Manchester City játékosa, James McAtee három méterről is a kapu mellé gurított, majd a másik oldalon, az 50. percben ismét Bedle védett Seslar lövésénél. Gól a folytatásban sem született, így az angolok két forduló után négy ponttal a második helyen állnak a csoportban.

Az élen Németország, amely a szlovénok elleni 3–0-s nyitány után a 2. fordulóban 4–2-re nyert Csehország ellen Dunaszerdahelyen úgy, hogy már 4–0-ra vezetett 60 perc után.

A D-csoportban Dánia vezet hat ponttal, mert Ukrajna után (3–2) Hollandiát is legyőzte szoros meccsen – úgy nyert 2–1-re, hogy a 19. percben Oliver Provstgaard öngólja után még hátrányban volt, majd jött a Newcastle-ben szereplő William Osula duplája. A csoportban Ukrajna áll a második helyen, miután 2–0-ra megverte Finnországot.

A németek és a dánok az újabb győzelmükkel már biztosan továbbjutnak csoportjukból.

U21-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÁKIA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

Anglia–Szlovénia 0–0

Csehország–Németország 2–4 (Arrey-Mbi 61. – öngól, Spacil 66., ill. Tresoldi 34., Nebel 41., Woltemade 54., Martel 59.)

Az állás: 1. Németország 6 pont, 2. Anglia 4, 3. Szlovénia 1, 4. Csehország 0

D-CSOPORT

Finnország–Ukrajna 0–2 (Vanat 28., Bargaru 49.)

Kiállítva: Brazsko (Ukrajna, 90+1.)

Hollandia–Dánia 1–2 (Provstgaard 19. – öngól, ill. Osula 35., 47.)

Az állás: 1. Dánia 6 pont, 2. Ukrajna 3, 3, Hollandia 1 (3–4), 4. Finnország 1 (2–4)