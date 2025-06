A Red Bull óvást nyújtott be a győztes Russell ellen – hivatalos

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) megerősítette, hogy a Red Bull óvást nyújtott be a montreali versenyen az idei első futamgyőzelmét szerző George Russell ellen. A megosztott hivatalos dokumentumból nem derült ki, hogy mi az óvás tárgya, de az biztos, hogy a meghallgatás közép-európai idő szerint nem sokkal éjfél előtt veszi kezdetét. A feltételezések szerint a „vörös bikák" a Mercedes-pilóta biztonsági autós szakasz alatti vezetését kifogásolják, aminek a másodikként befutó Max Verstappen már a csapatrádión is hangot adott.

Ezen feltételezést a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner később megerősítette, és megosztotta, nem egy, hanem két különböző óvást is benyújtottak Russell ellen. „Két óvást nyújtottunk be, és megkértük a sportfelügyelőket, hogy nézzenek utána az eseteknek. Az első a biztonsági autó mögötti szabálytalan vezetéshez köthető, amikor George erősen fékezett, miközben nyilvánvalóan Maxot nézte a visszapillantó tükrében. A második pedig a safety car mögött hagyott távolsághoz kapcsolódik, szerintem a megengedettnél jobban lemaradt, méghozzá legalább három alkalommal. A jogunkban áll tiltakozni ez ellen, így óvást nyújtottunk be, ami most a sportfelügyelőknél van. Meglátjuk, mit mondanak.”

Horner a futamot követő sajtótájékoztatóján azt is megosztotta, hogy csapata megkérte a sportfelügyelőket, hogy kövessék figyelemmel Verstappen ellenfeleinek a megmozdulását is, miután egyes pilótáktól hangzottak el olyan megszólalások a médiában, amik azt sugallták, hogy esetleg próbálnak büntetést kikényszeríteni az egyfutamos eltiltástól egyetlen büntetőpontra álló hollandnak. A brit kiemelte, hogy Russell is tett egyértelműen erre irányuló megjegyzéseket. A brit többek között az időmérőt követi interjú során azt mondta, hogy ő jobban tud játszadozni a büntetőpontokkal, mint az ellenfele.

„Úgy gondolom, hogy George sajtóban elhangzott megjegyzéseiből meglehetően világossá vált, mi a célja. Nem hiszem, hogy ebben bármi meglepetés lett volna. Szerintem elkerülhetetlen, hogy legyen némi potenciális taktikázás ezen a téren. Ezt a versenyzői eligazítás után jeleztük is a versenyigazgató felé, hogy tudatában legyen ennek, mert egyértelmű, hogy előfordulhatnak ilyen dolgok. De Max egész hétvégén makulátlan volt, és nagyon jó versenyt futott. Csak annyit mondtunk a versenyigazgatónak, hogy figyeljenek oda, mert nyilvánvalóan voltak olyan megjegyzések, amik elhangzottak a sajtóban” – magyarázta.

Nem Russell az egyetlen, akinek veszélyben foroghat a helyezése, hiszen a sportfelügyelők összesen további nyolc versenyzőt idéztek be a leintést követően. Lando Norrist az Oscar Piastrival történt incidense nyomán lesz jelenése, míg az ausztrált, valamint a pályafutása első dobogóját szerző Andrea Kimi Antonellit, az ötödik Charles Leclerc-t, a kilencedik Esteban Ocont, a tizedik Carlos Sainz Jr.-t, valamint a pontzónán kívül végző Pierre Gaslyt és Lance Strollt a biztonsági autós szakasz alatti esetleges szabálysértés gyanújával vizsgálják.