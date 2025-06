Hétfői sportműsor: folytatódik a klub-vb, cselgáncs-vb Budapesten

Hétfőn újabb mérkőzéseket rendeznek az Egyesült Államokban zajló labdarúgó-klubvilágbajnokság. A vívóknál is folytatódik a genovai Európa-bajnokság, a cselgáncsozóknál pedig a budapesti világbajnokság. Ezek mellett még kosárlabda, tenisz, kerékpár is lóverseny is szerepel a hét első napjának műsorában. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram!

JÚNIUS 16., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

0.00: Palmeiras (brazil)–Porto (portugál), East Rutherford (Tv: Match4)

B-CSOPORT

4.00: Botafogo (brazil)–Seattle Sounders (amerikai), Seattle (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT

Kedd, 0.00: Boca Juniors (argentin)–Benfica (portugál), Miami Gardens (Tv: M4 Sport)

D-CSOPORT

21.00: Chelsea (angol)–Los Angeles FC (amerikai), Atlanta (Tv: Match4) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST (Tv: M4 Sport)

Férfi 81 kg (Ungvári Attila, Tóth Botond)

Női 57 kg (Varga Brigitta, Gercsák Szabina)

11.00: Selejtezők

18.00: bronzmérkőzések, döntők KERÉKPÁR

Svájci körverseny

14.45: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1) KOSÁRLABDA

NBA

Rájátszás, döntő, 5. mérkőzés

2.30: Oklahoma City Thunder–Indiana Pacers (Tv: Sport1) LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1086 (Tv: Sport2) TENISZ

ATP 500-as torna, Halle

11.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, London

12.00: egyes, 1. forduló

WTA 500-as torna, Berlin

11.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Nottingham

12.00: egyes, 1. forduló VÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, GENOVA

9.00: egyéni, női párbajtőr, férfi tőr (Tv: M4 Sport, 19.06-tól) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A hétvége legfontosabb sporthírei

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok – Sárfalvi Péter négyszeres világbajnok, hatszoros Európa-bajnok öttusázó, műsorvezető: Buzgó József

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Beszélgetés Szécsényiné dr. Fekete Irénnel, a magyar gimnasztika 90 éves „nagyasszonyával”

16.00: Nemzeti sportkör – vendégek: Bittmann Emil, Gergelics József, L. Pap István

17.00: Interjú Sótonyi Lászlóval a kézilabda BL négyes döntő után és a szerdán kezdődő junior-vb előtt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Mi történt a cselgáncs-világbajnokságon és a vívó Európa-bajnokságon?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra aktuális hírekkel, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Közvetítések, interjúk a cselgáncs-vb-ről és vívó Európa-bajnokságról

20.00: A Hét hősei – összefoglaló a legjelentősebb sportteljesítményekről

21.00: Napi sportesemények

22.30: Sportvilág