Káosz és edzőkeringő jellemezte a Loki bajnoki évét

Az alsóházban záró klubok közül toronymagasan a DVSC végzett a legjobban a várható gólok mutató (xG) rangsorban, hiszen a meccsenkénti 1.53-as érték harminchárom bajnokira vetítve 50.49-et ad ki, és ezt sikerült is minimálisan felülteljesítenie a csapatnak az 52 szerzett góllal. A probléma inkább az együttes védekezésével volt, az őszi szezonban rendkívül ingatag volt, ám a téli erősítések valamelyest stabilizálták. A várható kapott gólok mutató (xGA) tekintetben a kiesőjelöltek különversenyének „aranyérmese” lett, ez azonban a legkevésbé sem büszkeség: az 1.6-os meccsenkénti mutató a bajnokság egészére nézve 52.8-at jelent, viszont a csapat 59-et szedett be, ami jelentős mértékű alulteljesítés, és azt az érzetet is erősíti, hogy bizony kapusproblémái is voltak a Lokinak. A Cube adatelemző rendszerének stíluselemző diagramja (a felső képen) rávilágít, hogy a Loki volt a bajnokság egyik legagresszívebb csapata (a Transfermarkt fair play tabelláján 83 sárga lappal és nyolc piros lappal az utolsó helyen kötött ki), és az alsóházban zárók legidősebb átlagéletkorú klubjaként a magas letámadásban is az első harmadhoz tartozott, ami megsüvegelendő. A fejpárbajokban sem vallott szégyent, viszont a blokkolt lövések és a földi párharcok tekintetében hátul végzett. Megállapítható emellett, hogy védelme bal oldalán vezettek az ellenfelek intenzívebb, veszélyesebb támadásokat. A DVSC igyekezett a széleken járatni a labdát, viszonylag keveset forgatta a játékot. Noha a labdát birtokló csapatok közé lehet sorolni, a támadóharmadban már ritkábban időzött hosszasan. Progresszivitás tekintetében közepes volt a csapat, a télen érkező Amos Youga és Maximilian Hofmann szerződtetésével jócskán több térnyerő passz jellemezte a futballját. Aligha meglepő, hogy beadásokban és a légi támadásokban (az alsó képen) az élmezőnyhöz tartozott a Loki, viszont a támadóharmadbeli veszélyteremtés, a gólhelyzetek és támadásbefejezés terén közepes volt, kontrajátéka pedig az egyik legkevesebb veszélyt hordozta az NB I-ben.