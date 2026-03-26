Premier League: az infláció mértékével emeli jegyárait a Liverpool

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató sztárklub csütörtökön a honlapján számolt be arról, hogy a következő három esztendőben az aktuális januári fogyasztói árindex növekedésével összhangban, de öt százaléknál nem többel drágulnak a belépők.

Az egyesület közleménye szerint ez azt jelenti, hogy a felnőttbelépők árai 1.25 és 1.75 font (561-786 forint) közötti mértékben emelkednek, a szezonbérletekért pedig 21.50-27 fonttal kell többet fizetni.

A klub kiemeli, hogy a gyermekbelépőkért sorozatban a 11. idényben is mindössze 9 fontot kell fizetni, akárcsak azokért a jegyekért, amelyeket – korlátozott számban – csak a liverpooli lakóhellyel rendelkező szurkolók válthatnak meg.

További kedvezményként a Liverpool 21-ről 24 évre emelte az ifjúsági korhatárt, ez alatt a felnőttárakhoz képest 50 százalékos kedvezménnyel lehet belépőt vásárolni.