Ki hitte volna? – Ruben Amorim lett a hónap edzője a PL-ben
Ilyen a futball: a Brentford elleni 3–1-es vereséget követően többen odáig mentek, hogy már az ősellenség Liverpool FC egykori mesterét, Jürgen Kloppot vizionálták Ruben Amorim, a Manchester United vezetőedzőjének helyén. Ám az október hatalmas fordulatot hozott a portugál mester megítélésben. Az októberben a „vörös ördögöket” a Sunderland és Brighton ellen otthon, a Liverpoollal szemben idegenben győzelemre vezető szakembert – akinek az MU-nál tevékenykedve még sosem jött össze hármas sikersorozat – választották a Premier League legjobb trénerének a 2025-ös év tizedik hónapjában.
Ugyancsak manchesterihez vándorolt a hónap legjobb játékosának járó díj is: a United Brentfordtól igazolt szélsője, Bryan Mbeumo a Sunderland ellen gólpasszt adott, majd a Liverpool kapujába maga is betalált, hogy aztán a Brighton 4–2-es legyőzéséből két góllal vegye ki a részét. A kameruni válogatott futballista tíz mérkőzésen négy gólnál és egy gólpassznál jár az angol élvonalban, amelynek tabelláján csapata pillanatnyilag a 8. helyet foglalja el.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
10
8
1
1
18– 3
+15
25
|2. Manchester City
10
6
1
3
20– 8
+12
19
|3. Liverpool
10
6
–
4
18–14
+4
18
|4. Sunderland
10
5
3
2
12– 8
+4
18
|5. Bournemouth
10
5
3
2
17–14
+3
18
|6. Tottenham
10
5
2
3
17– 8
+9
17
|7. Chelsea
10
5
2
3
18–11
+7
17
|8. Manchester United
10
5
2
3
17–16
+1
17
|9. Crystal Palace
10
4
4
2
14– 9
+5
16
|10. Brighton
10
4
3
3
17–15
+2
15
|11. Aston Villa
10
4
3
3
9–10
–1
15
|12. Brentford
10
4
1
5
14–16
–2
13
|13. Newcastle
10
3
3
4
10–11
–1
12
|14. Everton
10
3
3
4
10–13
–3
12
|15. Fulham
10
3
2
5
12–14
–2
11
|16. Leeds United
10
3
2
5
9–17
–8
11
|17. Burnley
10
3
1
6
12–19
–7
10
|18. West Ham United
10
2
1
7
10–21
–11
7
|19. Nottingham Forest
10
1
3
6
7–19
–12
6
|20. Wolverhampton
10
–
2
8
7–22
–15
2