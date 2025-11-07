Nemzeti Sportrádió

Ki hitte volna? – Ruben Amorim lett a hónap edzője a PL-ben

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.07. 13:51
Egyre gyümölcsözőbb az együttműködés: Ruben Amorim magyaráz Bryan Mbeumónak, Matheus Cunha figyelmesen hallgatja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rúben Amorim Bryan Mbeumo a hónap játékosa Manchester United Premier League
A hónap edzője és a hónap játékosa cím is a Manchester Unitedhez került októberben: a Premier League választásán a futballisták között Bryan Mbeumót, a trénereknél a nemrég még a kirúgás szélén álló Ruben Amorimot találták a legjobbnak.

Ilyen a futball: a Brentford elleni 3–1-es vereséget követően többen odáig mentek, hogy már az ősellenség Liverpool FC egykori mesterét, Jürgen Kloppot vizionálták Ruben Amorim, a Manchester United vezetőedzőjének helyén. Ám az október hatalmas fordulatot hozott a portugál mester megítélésben. Az októberben a „vörös ördögöket” a Sunderland és Brighton ellen otthon, a Liverpoollal szemben idegenben győzelemre vezető szakembert – akinek az MU-nál tevékenykedve még sosem jött össze hármas sikersorozat – választották a Premier League legjobb trénerének a 2025-ös év tizedik hónapjában.

Ugyancsak manchesterihez vándorolt a hónap legjobb játékosának járó díj is: a United Brentfordtól igazolt szélsője, Bryan Mbeumo a Sunderland ellen gólpasszt adott, majd a Liverpool kapujába maga is betalált, hogy aztán a Brighton 4–2-es legyőzéséből két góllal vegye ki a részét. A kameruni válogatott futballista tíz mérkőzésen négy gólnál és egy gólpassznál jár az angol élvonalban, amelynek tabelláján csapata pillanatnyilag a 8. helyet foglalja el.

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

10

8

1

1

18–  3

+15

25

  2. Manchester City

10

6

1

3

20–  8

+12

19

  3. Liverpool

10

6

4

18–14

+4

18

  4. Sunderland

10

5

3

2

12–  8

+4

18

  5. Bournemouth

10

5

3

2

17–14

+3

18

  6. Tottenham

10

5

2

3

17–  8

+9

17

  7. Chelsea

10

5

2

3

18–11

+7

17

  8. Manchester United

10

5

2

3

17–16

+1

17

  9. Crystal Palace

10

4

4

2

14–  9

+5

16

10. Brighton 

10

4

3

3

17–15

+2

15

11. Aston Villa

10

4

3

3

9–10

–1

15

12. Brentford

10

4

1

5

14–16

–2

13

13. Newcastle

10

3

3

4

10–11

–1

12

14. Everton

10

3

3

4

10–13

–3

12

15. Fulham

10

3

2

5

12–14

–2

11

16. Leeds United

10

3

2

5

9–17

–8

11

17. Burnley

10

3

1

6

12–19

–7

10

18. West Ham United

10

2

1

7

10–21

–11

7

19. Nottingham Forest

10

1

3

6

7–19

–12

6

20. Wolverhampton

10

2

8

7–22

–15

2

 

 

Rúben Amorim Bryan Mbeumo a hónap játékosa Manchester United Premier League
Legfrissebb hírek

Az idény során másodszor lett a hónap legjobbja Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
13 perce

Arne Slot Szoboszlairól: Az idény kezdete óta kiemelkedő, de most saját magát is túlszárnyalta

Angol labdarúgás
5 órája

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet

Légiósok
6 órája

Ötös lista: ők robbantak be igazán a Premier League-be az ősz során

Angol labdarúgás
23 órája

Az igazi Szuperliga Angliában van – remekelnek a PL-csapatok a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
Tegnap, 13:08

Csak ikszelt a Sunderland, de így is BL-indulást érő helyen áll a tabellán

Angol labdarúgás
2025.11.03. 22:53

Most egy Premier League-csapattal hozták hírbe Robbie Keane-t – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.11.03. 12:46

Brazil és holland dicséret: páratlan taktikai intelligenciával játszik Szoboszlai Dominik

Angol labdarúgás
2025.11.03. 07:12
Ezek is érdekelhetik