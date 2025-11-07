Ki hitte volna? – Ruben Amorim lett a hónap edzője a PL-ben

Ilyen a futball: a Brentford elleni 3–1-es vereséget követően többen odáig mentek, hogy már az ősellenség Liverpool FC egykori mesterét, Jürgen Kloppot vizionálták Ruben Amorim, a Manchester United vezetőedzőjének helyén. Ám az október hatalmas fordulatot hozott a portugál mester megítélésben. Az októberben a „vörös ördögöket” a Sunderland és Brighton ellen otthon, a Liverpoollal szemben idegenben győzelemre vezető szakembert – akinek az MU-nál tevékenykedve még sosem jött össze hármas sikersorozat – választották a Premier League legjobb trénerének a 2025-ös év tizedik hónapjában.

A perfect month for @ManUtd 👏



Ruben Amorim wins October's @BarclaysFooty Manager of the Month 💼 pic.twitter.com/E05A2DqRS9 — Premier League (@premierleague) November 7, 2025

Ugyancsak manchesterihez vándorolt a hónap legjobb játékosának járó díj is: a United Brentfordtól igazolt szélsője, Bryan Mbeumo a Sunderland ellen gólpasszt adott, majd a Liverpool kapujába maga is betalált, hogy aztán a Brighton 4–2-es legyőzéséből két góllal vegye ki a részét. A kameruni válogatott futballista tíz mérkőzésen négy gólnál és egy gólpassznál jár az angol élvonalban, amelynek tabelláján csapata pillanatnyilag a 8. helyet foglalja el.

At the heart of @ManUtd's return to form ❤️



Bryan Mbeumo is October's @EASPORTSFC Player of the Month! pic.twitter.com/orgw8EXgoi — Premier League (@premierleague) November 7, 2025