Mohamed Szalah nem mondott le az Aranylabdáról

Őszinte választ adott a bajnok Liverpoolt irányító Arne Slot, amikor arról kérdezték, nehezebb-e motiválni a csapatot úgy, hogy a hátralévő két fordulónak már semmiféle tétje nincs.

„Őszintén szólva nehezebb, de nem látok bele a játékosok fejébe – idézte a BBC a holland menedzsert a hétfő esti, Brighton elleni találkozó előtt. – Nyilván más így, hogy már bajnokok vagyunk, de az Arsenal ellen is azt láttam a játékosaimon, hogy az első perctől az utolsóig égett bennük a bizonyítási vágy.”

Szoboszlai Dominik a legutóbbi, londoniak elleni összecsapást végigjátszotta, de a This is Anfield cikke szerint ezúttal valószínűleg Harvey Elliott kezd a helyén, a Real Madridhoz tartó Trent-Alexander Arnold posztján pedig ezúttal is Conor Bradley kap lehetőséget. A 21 éves északír jobbhátvéd a napokban 2029 nyaráig meghosszabbította a szerződését, és egybehangzó lapértesülések szerint Jeremie Frimpong is érkezik a Bayer Leverkusentől.

Ugyanakkor a hétfő esti, Brighton elleni mérkőzés sem lesz teljesen tét nélküli, legalábbis Mohamed Szalahnak. Az egyiptomi csatárnak ez lesz a 300. mérkőzése a Premier League-ben, ha pedig betalál, tizenhét idegenbeli gólja lesz a PL-ben, ami szintén új rekord lehet. A 32 éves csatár a minap Gary Neville-nek adott interjút, amelyben elmondta, hogy az idény elején még mindössze tíz százalék esélyt látott a később megvalósuló szerződéshosszabbításra, és azt is elismerte, hogy nagyon szeretné megkapni az Aranylabdát.

„Az alapján, ahogy a klub korábban a harminc év feletti játékosait kezelte, az idény elején mindössze tíz százalék esélyt láttam a hosszabbításra – idézte a Sky Sports Szalahot. – Hat hónap kellett, hogy igazán felgyorsuljanak az események, szerintem a klub tesztelt, hogy még mindig tudok-e bizonyítani. Ez a további két év pont elég, nem is akartam többet. Ami az Aranylabdát illeti, nyilvánvalóan szeretném megnyerni, jó esélyem is van rá, de meglátjuk, összejön-e. Régebben a megszállottja voltam a díjnak, ám rájöttem, vannak dolgok, amikre nincs befolyásom. Ami viszont a bajnoki címet illeti, nos, amióta itt vagyok, még sosem voltam annyira boldog, mint a Tottenham elleni mérkőzés megnyerése után, amikor biztossá vált az aranyérmünk.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ, hétfői játékosok

21.00: Brighton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Kedd

21.00: Crystal Palace–Wolverhampton (Tv: Match4)

21.00: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

Péntek

Aston Villa–Tottenham Hotspur 2–0 (Konsa 59., Kamara 73.)

Chelsea–Manchester United 1–0 (Cucurella 71.)

Szombat

West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Bowen 86., ill. Gibbs-White 11., Milenkovics 61.)

Brentford–Fulham 2–3 (Mbeumo 22., Wissa 43., ill. Jiménez 16., Cairney 68., H. Wilson 70.)

Leicester City–Ipswich Town 2–0 (Vardy 28., McAteer 69.)

Everton–Southampton 2–0 (Ndiaye 6., 45+2.)

Arsenal–Newcastle United 1–0 (Rice 55.)