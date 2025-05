Megtette ajánlatát Gyökeresnek az Arsenal – sajtóhír

Továbbra is vezeti az európai Aranycipőért folytatott versenyt a magyar származású svéd válogatott csatár, Viktor Gyökeres, aki csapatával, a Sporting CP-vel egymás után a második portugál bajnoki címére hajt. A támadó hatékonysága valóban elképesztő, eddigi 32 bajnoki mérkőzésén 38-szor vette be az ellenfelek kapuját a ligában, így nem csoda, hogy sorban állnak érte a kérők a legerősebb bajnokságokból.

A portugál sportlap, az A Bola szerint Gyökeres kegyeinek elnyerésére az Arsenal a legesélyesebb – az angol bajnokság második helyezettjének képviselői már meg is tették ajánlatukat a svédnek, aki nem kevesebb mint 8,3 millió eurót tehet zsebre évente, ha rábólint az Arsenal ajánlatára. Az észak-londoniak mellett szól továbbá az is, hogy Gyökeres nagy csodálója a vezetőedző, Mikel Arteta munkásságának, és nagyon szívesen csatlakozna a tréner projektjéhez. Tekintve, hogy Gabriel Jesus és Kai Havertz is hosszabb időre kidőlt, Gyökeres átigazolása alighanem némi megnyugvást hozhatna a Arsenal-híveknek és a klubvezetésnek egyaránt.

Ugyancsak az Arsenallal kapcsolatos hír, hogy kútba eshet Arteta másik preferált üzlete, a Real Sociedad középpályása, Martín Zubimendi átigazolása. A spanyol AS szerint a játékos 60 millió eurós kivásárlási árát hajlandók lennének kifizetni a londoniak, ám a Real Madrid személyében új kérő jelent meg a színen, ami összekuszálhatja az eddig egyenesnek látszó szálakat.