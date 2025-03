Kiábrándító teljesítmények és kiábrándító eredmények – Slot

A Liverpool vasárnap esti 2–1-es veresége után Arne Slot vezetőedző elárulta, csapatával innentől kezdve a bajnokságban lévő 12 pont előny megőrzésére koncentrál elsősorban.

„Nehéz és fárasztó héten vagyunk túl, sajnos kiábrándító teljesítményekkel és kiábrándító eredményekkel. Az idényben most először szenvedtünk vereséget két egymást követő meccsen, de ez benne van a pakliban, ahogy élesedik a verseny. A csapat ezúttal nemcsak erőnlétileg, hanem mentálisan is fáradtnak mutatkozott. Azért nem minden borús, tizenkét pont az előnyünk a bajnokságban, innentől ennek megőrzésére összpontosítunk” – fogalmazott Slot a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Kollégája, a győztes hadvezér Eddie Howe érthetően boldogabban nyilatkozott.

„Mindenekelőtt szeretném élvezni a siker pillanatát. Rendszerint a holnapnak élek, de most kicsit félreteszem a saját edzői kódexemet. Konkrétan a sírás kerülget, úgy örülök ennek a sikernek. Egyik csapat sem játszott látványos futballt, de mi sokkal hatékonyabbak voltunk. Néhány hete a bajnokságban kikaptunk a Liverpooltól, de már akkor tudtuk, le tudjuk győzni a „vörösöket”. Büszkévé akartuk tenni a klubot, és szeretnénk, ha ez fordulópont lenne a történetében” – árulta el Howe a meccs után a Sky Sportsnak.

„Nem is rossz, volt már gyengébb hetem is. A gól előtt láttam, hogy Alexis Mac Allister nem figyeli a labdát, ezért érhettem oda ütemre. Nagyon nem szeretnék elaludni, mert úgy érzem, ébren álmodom” – idézte Dan Burnt, a Newcastle első góljának szerzőjét a Sky Sports, amely megszólaltatta a győztes klub másik gólszerzőjét is.

„Az első félidő után bosszús voltam, mert nem találtam a kapuba, de nem adtam fel, és éreztem, elérkezik az én pillanatom, még a meg nem adott gólom után is. Bízom benne, hogy ez csak a kezdet, ez a csapat nagyon sokra viheti” – mondta Alexander Isak a csatornának.

ANGOL LIGAKUPA

DÖNTŐ

Liverpool–Newcastle United 1–2 (0–1)

London, Wembley, 88 513 néző. Vezette: Brooks

Liverpool: Kelleher – Quansah, Konaté (C. Jones, 57.), Van Dijk, Robertson – Gravenberch (Chiesa, 74.), A. MacAllister (Gakpo, 67.) – Szalah, Szoboszlai, Luis Díaz (Elliott, 74.) – Diogo Jota (D. Núnez, 57.). Vezetőedző: Arne Slot

Newcastle: Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton – J. Murphy (Krafth, 90.), Isak (Wilson, 81.), Barnes (Willock, 81.). Vezetőedző: Eddie Howe

Gólszerző: Chiesa (90+3.), ill. Burn (45.), Isak (52.)