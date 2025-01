Kiesés elől menekülő gárda érkezik a Liverpoolhoz

Fotó: Getty Images Nem sokan gondolták volna az idény előtt, hogy a Nottingham bournemouthi vendégjátéka lesz a 22. forduló egyik rangadója. Márpedig Nuno Espírito Santo menedzser csapata, amely a bajnokságban eddig egyedüliként győzte le a Liverpoolt, csak azért nem második, mert rosszabb a gólkülönbsége a vele azonos ponttal álló Arsenalénál. A Forest legutóbb december elején szenvedett vereséget, azóta nyolc forduló alatt hét győzelmet számlál, az egyetlen döntetlent pedig a Liverpool ellen érte el. A Kerkez Milost is alkalmazó Bournemouth ennél is jobb, tízmérkőzéses veretlenségi szériát fut a Premier Leauge-ben november vége óta, és öles léptekkel közelít a nemzetközi kupaindulást érő helyek felé. A magyar játékos a legutóbbi, Newcastle elleni meccsen megszerezte idénybeli második gólját, és a Nottingham ellen is a kezdőbe várható.