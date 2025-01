FA-kupa: Kerkez csak csere volt, de a Bournemouth simán kiejtette Stylesékat

Számunkra a Bournemouth–West Brom meccs ígérkezett a legizgalmasabbnak a két csapatban játszó két magyar válogatott játékos, Kerkez Milos és Callum Styles miatt. Nos, előbbi nem kezdett, az FA-kupában a nemrég érkező lehetséges utódja, a 19 éves Julio Soler kapott lehetőséget, utóbbi kezdőként lépett pályára és végigjátszotta a meccset. A vezetést meglepetésre a vendégek szerezték meg, ám aztán kijött a két csapat közti különbség, a Bournemouth kiválóan futballozott, és simán fordított, sőt, kiütéssel, 5–1-re nyert, ráadásul Kerkez is kapott csereként egy bő negyedórát.

Lehetett volna még magyar érdekeltség (a korábbi meccsek egyikén kezdő s gólt nem kapó Tóth Balázs mellett), de Szűcs Kornél csak a kispadról nézte végig, ahogy a nemrég Wayne Rooney vezetőedzőt leváltó csapata, a Plymouth 1–0-ra legyőzi s kiejti a Brentfordot. Ezzel megvolt a nap meglepetése, ugyanis a többi PL-csapat simán továbbment a 16 órás idősávból: a Brighton a Norwich Cityt múlta felül 4–0-ra, a Nottingham Forest 2–0-ra legyőzte a Lutont, míg a Leicester City gólgazdag meccsen 6–2-re megverte a QPR-t.

Ebben az idősávban a Chelsea számított a legnagyobb gigásznak, főképp mert az ellenfele a negyedik vonalas Morecambe volt. A londoni kékek lassan kezdtek, a 17. percben egy tizenegyest is kikaptak, s csak egygólos előnnyel mentek a szünetre. A folytatásban aztán kinyílt az olló, Joao Félix például duplázott, ahogy Tosin Adarabioyo is, s még a büntetőt rontó Christopher Nkunku is beköszönt, így 5–0 lett a vége.

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Leicester City–Queens Park Rangers (II.) 6–2 (J. Justin 8., 63., Mavididi 35., Buonanotte 38., Vardy 51. – 11-esből, Faes, 90+3., ill. J. Varane 18., Kolli 45+2.)

AFC Bournemouth–West Bromwich Albion (II.) 5–1 (Kluivert 27., Outtara 34., 44., Semenyo 47., Jebbison 90+2., ill. C. Taylor 14.)

Brentford–Plymouth Argyle (II.) 0–1 (Whittaker, 82.)

Chelsea–Morecambe (IV.) 5–0 (Adarabioyo 39., 70., Nkunku 50., Joao Félix 75., 77.)

Norwich City (II.)–Brighton & Hove Albion 0–4 (Rütter 37., 45+2., Enciso 59., March 74.)

Nottingham Forest–Luton Town (II.) 2–0 (Yates 40., R. Sosa 68.)

KÉSŐBB

18.45: Manchester City–Salford City (IV.) (Tv: Spíler1)

KORÁBBAN

Liverpool–Accrington Stanley (IV.) 4–0 (D. Jota 29., Alexander-Arnold 45., Danns 76.,, F. Chiesa, 90.)

Brystol City (II.)–Wolverhamtpon 1–2 (Twine 45+1., ill. Ait-Nouri 10., R. Gomes 21.)

NEM ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI

Middlesbrough (II.)–Blackburn Rovers (II.) 0–1

Birmingham (III.)–Lincoln City (III.) 2–1

Exeter (III.)–Oxford (II.) 3–1

Reading (III.)–Burnley (II.) 1–1 – még tart

Sunderland (II.)–Stoke City (II.) 1–1 – még tart