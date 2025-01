Arne Slot: Nem hiszem, hogy hasonló történt volna velem valaha is

Éppen ez az, ami különlegessé teszi a Liverpool holland mestere számára ezt a gólt, s nemcsak azért, mert két cserejátékos hozta össze, hanem azért is, mert közvetlenül a szöglet előtt léptek pályára mindketten.

„Nem emlékszem, hogy hasonló történt volna velem valaha is edzői pályafutásom során – felelte Slot a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a kérdésre, hogy volt-e már kettős cseréje nagyobb és gyorsabb hatással egy mérkőzésre. – Ugyanakkor leszögezném, hogy nem érzek különösebb büszkeséget a cserék miatt. Azért hajtunk végre egy cserét, mert van egy tervünk, aminek a megvalósításához erre van szükség. Ebben a helyzetben egy támadót küldtünk be egy védő helyére, hogy még többet tudjunk támadni, mint addig, mert gólt, gólokat kellett szereznünk. Nem is gondoltam rá, hogy rögtön abból a szögletből sikerül betalálni, amikor beküldtem őket, annak ellenére sem, hogy Kosztasz is jól végzi el a pontrúgásokat, Jota pedig veszélyes a szögleteknél.”

A Liverpool 46 éves szakvezetője szerint egyértelmű, hogy azért küldött a védő, Ibrahima Konaté helyett csatárt a pályára Diogo Jota személyében, hogy megnyerje csapata a meccset, egyúttal cáfolta azt is, hogy Konatét esetleges sérülése miatt cserélte volna le.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzést egyébként végigjátszotta az elmúlt időszakban eltiltás és betegség miatt több találkozót is kihagyó Szoboszlai Dominik, aki több jó passzal, szereléssel és lövéssel vétette magát észre és kapott egy sárga lapot is.

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

Nottingham Forest–Liverpool 1–1 (1–0)

Nottingham, The City Ground, 30 249 néző. Vezette: C. Kavanagh

Nottingham: Sels – Aina, Milenkovics, Murillo, Neco Williams (Álex Moreno, 90.) – Elliot Anderson, Yates (Nicolás Domínguez, 76.) – Elanga, Gibbs-White (Morato, 90.), Hudson-Odoi (Jota Silva, 83.) – Wood (Awoniyi, 90.). Vezetőedző: Nuno Espírito Santo

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, I. Konaté (Diogo Jota, 65.), Robertson (Cimikasz, 65.) – Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai – Szalah, Gakpo, Luis Díaz (Curtis Jones, 74.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Wood (8.), ill. Diogo Jota (66.)