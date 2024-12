Rúben Amorim: Valós veszély lehet a kiesés, őszintének kell lennünk

„Ez abszolút az én saram is ezen a ponton, de a csapat nem fejlődik. Kissé elveszettek vagyunk, sok meccset vesztünk, ezek nehéz pillanatok, bevallom. Zavarba ejtő most a Manchester United edzőjének lenni. Fejlődni szeretnénk, de leszögezném, hogy nem tudunk januárban játékosokat igazolni. Kivéve persze, ha eladunk valakiket, de másképp nem lehetséges” – értékelt az újabb, sorozatban negyedik vereséget követően Rúben Amorim a Sky Sportsnak, majd a BBC-nek már kellemetlenebb témáról, az esetleges kiesésről is beszélt: „Nem hazudhatunk a szurkolóinknak. Azt gondolom, hogy igen, valós veszély lehet a kiesés...”

"The team is not improving" 💬



Ruben Amorim admits it's "embarrassing to be a Manchester United coach" 🔴pic.twitter.com/sg3cjbPNtb — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 31, 2024

„Aggódom... Nehéz volt ezt a meccset nézni, borzalmas este volt. Nem működik a csapat, az elképzelések, a taktika. Nem láttam egyensúlyt a csapatban, de már előre sem, aggódtam, ahogy a kezdőcsapatot megláttam” – nyilatkozta a meccs után a Sky Sports szakértője, az MU-legenda Gary Neville.

A Manchester United a fellegekben járt új edzjőjével Rúben Amorimmal a Manchester City 2–1-es legyőzését követően, ám azóta sorozatban négy tétmeccset bukott a csapat, s a tabella 14. helyén áll, közelebb a kieső zónához, mint az európai kupaindulást érő helyekhez.

A december 30-i játéknap a Chelsea újonc Ipswich elleni 2–0-s vereségéről is emlékezetes marad. Így nyilatkozott Enzo Maresca, a londoni gigász vezetőedzője: „Furcsa meccs volt. Rengeteg helyzetünk, ebből fakadóan gólunk lehetett volna, de a kulcspillanatokban semmi sem jött össze. Tudtuk, hogy eljön majd ez a pont az idényben, amikor kisebb gödörbe kerülünk. Ez most az, de enélkül nem lehet lehozni egy évadot sem. Senki sem várta, hogy ott állunk majd félvtávnál, ahol most, szóval elégedettek vagyunk, de természetes, hogy fejlődni szeretnénk. Ez egy hosszú verseny.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

19. FORDULÓ

Aston Villa–Brighton 2–2 (Watkins 36. – 11-esből, M. Rogers 47., ill. Adingra 12., Lamptey 81.)

Ipswich Town–Chelsea 2–0 (Delap 12. – 11-esből, Hutchinson 53.)

Manchester United–Newcastle United 0–2 (Isak 4., Joelinton 19.)