Ezt is megéltük: a Brighton és az Ispwich költötte a legtöbbet a PL-ben!

Mint rendesen, most is óriási figyelem övezte a futballvilág átigazolásait, és idén is lezárjuk az egyes topligák nyári transzferidényét. A klubok már nem vásárolhatnak, de más országokba még adhatnak el vagy kölcsön. Ahogyan az 2008 óta hagyomány, a Premier League-gel kezdjük az utolsó kört is.

A PREMIER LEAGUE klubjai szeptember elejéig összesen 2.33 milliárd euróért vásároltak, játékosonként átlagban 7.6 millió euróért, 1.6 milliárdért adtak el labdarúgókat, tehát 750 millió eurót költöttek erősítésre – plusz aláírási pénzek, ügynöki tiszteletdíjak, adók, illetve a távozni nem akaró futballistáknak járó lelépési ösztönző (többen is eurómilliókat kaptak a szerződésük felmondásáért, de előfordul, hogy egy-egy gazdagabb klub állja volt játékosa bérének egy részét). Apropó, transzferdíjak: többször is írtunk már róla, hogy átlagosan 20 százalékot rá kell számolni a bejelentett játékosdíjakra, és ezt a személyes tapasztalatot támasztja alá a Swiss Rumble legújabb elemzése, amely összehasonlítja a klubok könyvelésében megjelenő költségeket (ebben benne foglaltatik az ügynöki díj is) a Transfermarkt adataival. A differencia egészen pontosan 18 százalék! Az aláírási pénzekről se feledkezzünk el, ezeket olykor évekre lebontva fizetik ki, a klubok ezt hozzácsapják a költségvetés Bérek-sorához, nyilván ezt is bruttósítva, ahogyan kell. Balról: elköltött pénz, a játékosok száma, bevétel, eladott játékosok száma és a szaldó (Forrás: Transfermarkt) De nagyon nehéz tisztán látni, hiszen egy-egy üzlet tízmilliós opciókat tartalmaz, és általában továbbadási jutalékot is, akár három év múlva tízmilliós összegek ütik az eladó markát – és az előző opciók miatt egy harmadik klub is jól jár, no és a nevelőegyesületekhez is lecsorog olykor egy komolyabb összeg. Nagyobb hajrát vártak a Liverpooltól, a konkrét érkező „csak” Federico Chiesa lett, de megvették, és azonnal kölcsönadták a kiváló kapust, Giorgi Mamardasvilit. Nagy változások lesznek a klubnál jövőre. Az utolsó napokban a legnagyobb csapatok már nem vásárolgattak, inkább a keretet szűkítgették, kivétel a Mancheser United, ahol éppen a Pool elleni rangadó mutatta meg, hogy miért fizettek 50 millió euró alapdíjat Manuel Ugartéért. Sok angol fiatal, aki az U21-es és U19-es válogatottat erősíti, az utolsó napokban kölcsönbe a másodosztályba került, a felnőttválogatott Eddie Nketiahért 29.7 milliót fizetett a Crystal Palace, az Arsenal a helyére kölcsönvette Raheem Sterlinget – ráadásul a támadó bruttó havi kétmilliós bérének a felét sem fizetik az „ágyúsok”! A legjobb hír az Arsenal drukkereinek az, hogy Sterlinget évi 42 milliós nettó fizetéssel csábították Szaúd-Arábiából, de a támadó nemet mondott, lemaradva így a „Font Sterling” gúnynévről. Jadon Sancho a Chelsea-ben kapott új esélyt (jövőre 23.75 millióért meg kell venni őt, ha legalább a 14. helyen végeznek, bónuszokkal együtt a végösszeg 30 millió lehet), a londoniak egy csapatnyi játékost engedtek el a hajrában, Romelu Lukaku és Armando Broja is távozott, a keretben maradt három középcsatár (Nicolas Jackson, David Datro Fofana és Marc Guiu), hat szélső (Mihajlo Mudrik, Joao Félix, Sancho, Pedro Neto, Noni Madueke, Angelo), két támadó (Cole Palmer, Christopher Nkunku) és hat középső középpályás (Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Enzo Fernández, Kiernan Dewsbury-Hall, Carney Chukwuemeka, Cesare Casadei); tíz védő és négy kapus mellett. És ezen a nyáron elengedtek egy Djordje Petrovics/Mike Penders/Gabriel Slonina/Kepa Arrizabalaga – Trevoh Chalobah, Thiago Silva/Malang Sarr, Aarón Anselmino/Alfie Gilchrist/Bashir Humphreys, Ian Maatsen/Lewis Hall/Caleb Wiley – Conor Gallagher, Lesley Ugochukwu – Omari Hutchinson/Hakim Zijes, Tino Anjorin, Raheem Sterling/Diego Moreira – R. Lukaku/Broja keretet, amely, és ezt túlzás nélkül állítjuk, a PL-ben európai kupahelyekért harcolna… Az Arsenal is véget vetett a maga kapuskérdésének Aaron Ramsdale eladásával, a West Ham United pedig simán „feláldozta” Carlos Solerért James Ward-Prowse-t. Sokatmondó véget ért az egyik legizgalmasabb átigazolási saga, Ivan Toney nem egy élcsapaté lett: a 28 éves ékért 42 millió eurót fizetett a szaúdi al-Ahli. Ötmillió eurót kaphatott Toney aláírási pénzként, nagyjából ennyi üthette ügynöke markát, az éves bére 19.2 millió nettóban, ez előző fizetése 16-szorosa. Ezzel nem versenyezhetett a Chelsea, amely lemaradt végül Victor Osimhenről is, az Aston Villától pedig hiába kérte kölcsön az utolsó pillanatban Jhon Duránt. A 19 éves brazil éket, a tavaly 16 millió euróért vett Deivid Washingtont 21 millió euróért el akarták adni az utolsó pillanatban a „testvérklub” Strasbourgnak, de visszamondták az üzletet a PL és a FIFA figyelmeztetésére (a Manchester City tudna mesélni a társult felekkel kapcsolatos tranzakciókról). Ha már City: a kiszemelt éket, Orri Óskarssont végül 20 millióért a Real Sociedad vitte el. Hasonló módon hatalmas felárral vásárolgatott a nyáron a Tottenham és Newcastle United is, utóbbi egy gyanús csereüzletet bonyolított el a Nottinghammel, lásd Elliot Anderson és Odisszeasz Vlahodimosz 65 millió eurós jövés-menését. Átigazolási költések, milliárd euróban, nyáron (sárga) és télen (kék), forrás: Swiss Rumble A kisebb csapatok már nem pármillióért, hanem 40-50 millió euróért igazolgattak a nyáron, elképesztő összegeket költve, HOGY EZT MIBŐL ÉS MIÉRT TEHETIK MEG, ÉS MEDDIG TART MÉG A NAGY ANGOL PÉNZSZÓRÁS, ERRŐL ITT ÍRUNK BŐVEBBEN. Költségvetési gátak ide vagy oda, csak 15 százalékkal költöttek kevesebbet az angol csapatok erősítésre, mint tavaly, azaz ilyen szempontból ez volt a PL történelmének legdrágább nyara. Az elmúlt öt évben a Premier League csapatai több mint 11 milliárd eurót költöttek, ennek felét csak az elmúlt két évben! A nettó költések, a zöld színnel jelezve a haszon (Forrás: Swiss Rumble) Ugyanakkor a számok mögé nézve a nettó költésekben – azaz a vásárlásból levonva az eladásokat – a PL visszaesett a 2016-os szintre, megerősítve azt, amit egy hete írtunk: az új szabályok miatt az angol élvonalbeli csapatok elérkeztek az anyagi csúcsaikhoz, innen a jelenlegi módszerekkel lehetetlen lesz továbblépniük. Természetesen nem mi mondjuk ezeket, hanem a költségvetések sarokszámai. Nem akarunk számháborúzni, de két tényt emeljünk ki: a Chelsea az előző három évben mindenestől kétmilliárd eurót költött a játékospiacon, ugyanakkor 800 milliónyi bevételre is szert tett. A topligákban ezen a nyáron a Brighton költötte a legtöbbet, 220 millió eurót, a harmadik a listán az Ispwich Town, 150 millió eurós nettó költéssel, e két csapat többet fektetett be igazolásokba, mint a komplett szaúdi liga vagy a Serie A! A legnagyobb költők (Transfermarkt) Zárjunk egy meglepő ténnyel: a tehetségek tárházának Hollandiát, Franciaországot (ott erősen torzít azért a PSG), Belgiumot és Portugáliát tartják, de transzferszempontból ezen a nyáron a legtöbb nyereséget a PL alatti liga, a Championship hozta… A legtöbb pénzért eladó ligák (Transfermarkt) A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA ARSENAL

ÉRKEZETT: David Raya (Brentford, 31 900 000 euró, kölcsön után végleg), Riccardo Calafiori (Bologna, 45 000 000 euró), Mikel Merino (Real Sociedad, 32 000 000 euró)

Kölcsönbe: Raheem Sterling (Chelsea), Neto (Bournemouth)

Kölcsönből vissza: Kieran Tierney (Real Sociedad), Nuno Tavares (Nottingham Forest), Albert Sambi Lokonga (Luton Town)

TÁVOZOTT: Arthur Okonkwo (Wrexham, kölcsön után végleg, i.), Cédric (szerződése lejárt), Mohamed el-Neni (al-Dzsazíra Klub, ingyen), Emile Smith Rowe (Fulham, 31 800 000), Aaron Ramsdale (Southampton, 21 400 000), Eddie Nketiah (Crystal Palace, 29 700 000)

Kölcsönbe: Nuno Tavares (Lazio), Albert Sambi Lokonga (Sevilla), Karl Hein (Valladolid), Fábio Vieira (Porto), Reiss Nelson (Fulham) ASTON VILLA

ÉRKEZETT: Ian Maatsen (Chelsea, 44 500 000 euró), Samuel Iling-Junior (Juventus, 14 000 000), Lewis Dobbin (Everton, 11 800 000), Enzo Barrenechea (Juventus, 8 000 000), Ross Barkley (Luton Town, 5 900 000), Cameron Archer (Sheffield United, 16 650 000), Amadou Onana (Everton, 59 350 000), Jaden Philogene (Aston Villa, 16 000 000)

Kölcsönbe:

Kölcsönből vissza: Leander Dendoncker (Napoli), Koszta Nedeljkovics (Crvena zvezda), Philippe Coutinho (al-Duhail), Lino Sousa (Plymouth)

TÁVOZOTT: Douglas Luiz (Juventus, 51 500 000), Tim Iroegbunam (Everton, 10 700 000), Omari Kellyman (Chelsea, 22 500 000), Morgan Sanson (Nice, kölcsön után végleg, 4 000 000), Calum Chambers (Cardiff City, ingyen), Viljami Sinisalo (Celtic, 1 200 000), Moussa Diaby (al-Ittihad, 60 000 000), Cameron Archer (Southampton, 17 600 000)

Kölcsönbe: Philippe Coutinho (Vasco da Gama), Kaine Kesler-Hayden (Preston), Lewis Dobbin (West Bromwich), Lino Sousa (Bristol Rovers), Samuel Iling-Junior (Bologna), Álex Moreno (Nottingham), Enzo Barrenechea (Valencia), Leander Dendoncker (Anderlecht)

Kölcsönből vissza: Clément Lenglet (Barcelona), Nicolo Zaniolo (Galatasaray) BOURNEMOUTH

ÉRKEZETT: Luis Sinisterra (Leeds United, kölcsön után végleg, 23 400 000), Enes Ünal (Getafe, k. v., 16 500 000), Alex Paulsen (Wellington Phoenix, 2 270 000), Daniel Jebbison (Sheffield United, i.), Dean Huijsen (Juventus, 15 200 000), Evanilson (Bournemouth, 37 000 000), Julián Araujo (Barcelona, 10 000 000)

Kölcsönbe: Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Hamed Junior Traoré (Napoli), Jaidon Anthony (Leeds United), Emiliano Marcondes (Hibernian), Jamal Lowe (Swansea), David Brooks (Southampton), Joe Rothwell (Southampton), Kieffer Moore (Ipswich)

TÁVOZOTT: Lloyd Kelly (Newcastle United, ingyen), Jamal Lowe (Sheffield Wednesday, ingyen), Emiliano Marcondes (szerződése lejárt), Darren Randolph (szl.), Ryan Fredericks (szl.), Kieffer Moore (Sheffield United, 1 790 000), Dominic Solanke (Tottenham, 64 300 000)

Kölcsönbe: Joe Rothwell (Leeds United), Romain Faivre (Brest), Hamed Junior Traoré (Auxerre), Daniel Jebbison (Watford), Jaidon Anthony (Burnley), Neto (Arsenal), Chris Mepham (Sunderland)

Kölcsönből vissza: Andrei Radu (Inter) BRENTFORD

ÉRKEZETT: Igor Thiago (FC Bruges, 33 000 000), Fábio Carvalho (Liverpool, 23 400 000), Gustavo Nunes (Gremio, 12 000 000), Sepp van den Berg (Liverpool, 23 600 000), Jayden Meghoma (Southampton U21, 5 900 000)

TÁVOZOTT: David Raya (Arsenal, k. v., 31 900 000), Shandon Baptiste (Luton Town, ingyen), Szaman Goddosz (szerződése lejárt), Thomas Strakosha (AEK Athén, ingyen), Zanka (Anderlecht, i.), Fin Stevens (St. Pauli, 600 000), Ivan Toney (al-Ahli, 42 000 000)

Kölcsönbe: Frank Onyeka (Augsburg)

Kölcsönből vissza: Neal Maupay (Everton), Sergio Reguilón (Tottenham) BRIGHTON AND HOVE ALBION

ÉRKEZETT: Yankuba Minteh (Newcastle United, 35 000 000), Mats Wieffer (Feyenoord, 32 000 000), Ibrahim Osman (Nordsjaelland, 19 500 000), Amario Cozier-Duberry (Arsenal U21, ingyen), Malick Junior Yalcouyé (IFK Göteborg, 7 000 000), Brajan Gruda (Mainz, 31 500 000), Georginio Rutter (Leeds United, 46 700 000), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce, 30 000 000), Matt O'Riley (Celtic, 29 500 000)

Kölcsönből vissza: Mahmoud Dahoud (VfB Stuttgart), Kacper Kozlowski (Vitesse), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Adrian Mazilu (Vitesse), Steven Alzate (Standard Liege), Abdallah Sima (Rangers), Andrew Moran (Blackburn), Yasin Ayari (Blackburn), Carl Rushworth (Swansea), Jeremy Sarmiento (Ipswich)

TÁVOZOTT: Adam Lallana (Southampton, i.), Steven Alzate (szl.), Kacper Kozlowski (Gaziantep), Marc Leonard (Birmingham City, 590 000), Pascal Gross (Dortmund, 7 000 000), Deniz Undav (VfB Stuttgart, 26 700 000), Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt, i.), Billy Gilmour (Napoli, 14 000 000)

Kölcsönbe: Andrew Moran (Stoke City), Ibrahim Osman (Feyenoord), Facundo Buonanotte (Leicester City), Valentín Barco (Sevilla), Abdallah Sima (Brest), Carl Rushworth (Hull City), Malick Yalcouyé (Sturm Graz), Jeremy Sarmiento (Burnley), Amario Cozier-Duberry (Blackburn)

Kölcsönből vissza: Ansu Fati (Barcelona) CHELSEA

ÉRKEZETT: Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester, 35 400 000), Omari Kellyman (Aston Villa, 22 500 000), Marc Guiu (Barcelona, 6 000 000), Tosin Adarabioyo (Fulham, i.), Renato Veiga (Basel, 14 000 000), Caleb Wiley (Atlanta United, 10 100 000), Filip Jörgensen (Villarreal, 24 500 000), Aarón Anselmino (Boca Juniors, 16 500 000), Pedro Neto (Wolverhampton, 60 000 000), Mike Penders (Genk, 20 000 000), Joao Félix (Atlético Madrid, 52 000 000)

Kölcsönbe: Jadon Sancho (Manchester United)

Kölcsönből vissza: Andrey Santos (Strasbourg), Kepa (Real Madrid), Gabriel Slonina (Eupen), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (AS Roma), Angelo (Strasbourg), David Datro Fofana (Burnley), Armando Broja (Fulham)

TÁVOZOTT: Ian Maatsen (Aston Villa, 44 500 00), Lewis Hall (Newcastle United, k. v., 33 000 000), Omari Hutchinson (Ipswich, k. v., 23 500 000), Michael Golding (Leicester, 5 900 000), Thiago Silva (Fluminense, i.), Hakim Zijes (Galatasaray, k. v., i.), Malang Sarr (Lens, i.), Diego Moreira (Strasbourg, 2 000 000), Conor Gallagher (Atlético Madrid, 42 000 000), Romelu Lukaku (Napoli, 30 000 000), Tino Anjorin (Empoli, i.)

Kölcsönbe: Gabriel Slonina (Barnsley), Aarón Anselmino (Boca Juniors), Alfie Gilchrist (Sheffield United), Lesley Ugochukwu (Southampton), Caleb Wiley (Strasbourg), Mike Penders (Genk), Bashir Humphreys (Burnley), Kepa Arrizabalaga (Bournemouth), Djordje Petrovics (Strasbourg), Armando Broja (Everton), Raheem Sterling (Arsenal), Trevoh Chalobah (Crystal Palace) CRYSTAL PALACE

ÉRKEZETT: Csadi Riad (Betis, 15 000 000), Kamada Daicsi (Lazio, i.), Ismaila Sarr (Marseille, 15 000 000), Eddie Nketiah (Arsenal, 29 700 000), Maxence Lacroix (Wolfsburg, 18 000 000)

Kölcsönbe: Matt Turner (Nottingham), Trevoh Chalobah (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Malcolm Ebiowei (Molenbeek)

TÁVOZOTT: Michael Olise (Bayern München, 53 000 000), Nathan Ferguson (szl.), James Tomkins (szl.), Jairo Riedewald (Antwerpen, i.), Jordan Ayew (Leicester City, 5 900 000), Joachim Andersen (Fulham, 29 500 000), Sam Johnstone (Wolverhampton, 11 900 000), Scott Banks (St. Pauli, 400 000)

Kölcsönbe: Joe Whitworth (Exeter City), Malcolm Ebiowei (Oxford United), Jesurun Rak-Sakyi (Sheffield United), Odsonne Edouard (Leicester City), Naouirou Ahamada (Rennes) EVERTON

ÉRKEZETT: Iliman Ndiaye (Marseille, 18 000 000), Tim Iroegbunam (Aston Villa, 10 700 000), Jake O'Brien (Lyon, 19 500 000), Asmir Begovic (Queens Park, i.)

Kölcsönbe: Jesper Lindström (Napoli, 2 000 000), Armando Broja (Chelsea), Orel Mangala (Lyon)

Kölcsönből vissza: Neal Maupay (Brentford), Mason Holgate (Sheffield United)

TÁVOZOTT: Ben Godfrey (Atalanta, 12 000 000), Andy Lonergan (Wigan, i.), Lewis Dobbin (Aston Villa, 11 800 000), Dele Alli (szl.), André Gomes (szl.), Amadou Onana (Aston Villa, 59 350 000)

Kölcsönbe: Neal Maupay (Marseille, 500 000), Mason Holgate (West Bromwich)

Kölcsönből vissza: Arnaut Danjuma (Villarreal) FULHAM

ÉRKEZETT: Ryan Sessegnon (Tottenham, i.), Jorge Cuenca (Villarreal, 6 700 000), Emile Smith Rowe (Arsenal, 31 800 000), Joachim Andersen (Crystal Palace, 29 500 000), Sander Berge (Burnley, 23 550 000)

Kölcsönbe: Reiss Nelson (Arsenal)

Kölcsönből vissza: Kevin Mbabu (Augsburg), Carlos Vinícius (Galatasaray), Terence Kongolo (Rapid Wien), Luke Harris (Exeter), Jay Stansfield (Birmingham)

TÁVOZOTT: Bobby Decordova-Reid (Leicester City, i.), Tosin Adarabioyo (Chelsea, i.), Marek Rodák (szl.), Terence Kongolo (NAC, i.), Willian (szl.), Joao Palhinha (Bayern München, 51 000 000), Marek Rodák (al-Ettifak, i.), Tim Ream (Charlotte FC, i.), Kevin Mbabu (Midtjylland, i.), Jay Stansfield (Birmingham City, 17 800 000)

Kölcsönbe: Luke Harris (Birmingham City)

Kölcsönből vissza: Fodé Ballo-Touré (Milan), Armando Broja (Chelsea) IPSWICH TOWN

ÉRKEZETT: Omari Hutchinson (Chelsea, 23 500 000), Ben Johnson (West Ham, i.), Liam Delap (Manchester City, 17 850 000), Jacob Greaves (Hull City, 21 500 000), Arijanet Muric (Burnley, 9 550 000), Conor Townsend (West Bromwich, 590 000), Sammie Szmodics (Blackburn, 10 600 000), Chiedozie Ogbene (Luton Town, 9 500 000), Dara O'Shea (Burnley, 14 200 000), Jack Clarke (Sunderland, 17 700 000)

Kölcsönbe: Kalvin Phillips (Manchester City), Jens Cajuste (Napoli, 1 500 000)

TÁVOZOTT: Gassan Ahadme (Charlton, 1 180 000), Sone Aluko (visszavonult), Idrisz el-Mizuni (Oxford United, 470 000)

Kölcsönből vissza: Omari Hutchinson (Chelsea), Jeremy Sarmiento (Brighton), Lewis Travis (Blackburn), Brandon Williams (Manchester United), Kieffer Moore (Bournemouth) LEICESTER CITY

ÉRKEZETT: Issahaku Fatawu (Sporting CP, k. v., 17 000 000), Michael Golding (Chelsea, 5 900 000), Bobby Decordova-Reid (Fulham, i.), Caleb Okoli (Atalanta, 14 000 000), Oliver Skipp (Tottenham, 23 500 000), Jordan Ayew (Crystal Palace, 5 900 000), Bilal el-Hannussz (Genk, 20 500 000)

Kölcsönbe: Facundo Buonanotte (Brighton), Odsonne Edouard (Crystal Palace)

Kölcsönből vissza: Boubakary Soumaré (Sevilla), Victor Kristiansen (Bologna), Luke Thomas (Middlesbrough), Daniel Iversen (Stoke)

TÁVOZOTT: Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea, 35 400 000), Dennis Praet (szl.), Kelechi Iheanacho (Sevilla, i.), Marc Albrighton (visszavonult)

Kölcsönbe: Harry Souttar (Sheffield United), Tom Cannon (Stoke City)

Kölcsönből vissza: Yunus Akgün (Galatasaray), Callum Doyle (Manchester City) LIVERPOOL

ÉRKEZETT: Vitezslav Jaros (Liverpool U21), Giorgi Mamardasvili (Valencia, 30 000 000), Federico Chiesa (Juventus, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Sepp van den Berg (Mainz), Calvin Ramsay (Bolton), Fábio Carvalho (Hull), Nathaniel Phillips (Cardiff)

TÁVOZOTT: Adrián (Betis, i.), Joël Matip (szl.), Thiago Alcántara (visszavonult.), Fábio Carvalho (Brentford, 23 400 000), Sepp van den Berg (Brentford, 23 600 000)

Kölcsönbe: Calvin Ramsay (Wigan), Giorgi Mamardasvili (Valencia), Stefan Bajcetic (RB Salzburg), Ben Doak (Middlesbrough), Nat Phillips (Derby County), Rhys Williams (Morecambe) MANCHESTER CITY

ÉRKEZETT: Savinho (Troyes, 25 000 000), Ilkay Gündogan (Barcelona, i.)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (West Ham), Máximo Perrone (Las Palmas), Joao Cancelo (Barcelona), Yan Couto (Girona), Issa Kaboré (Luton), Josh Wilson-Esbrand (Cardiff), James McAtee (Sheffield United)

TÁVOZOTT: Taylor Harwood-Bellis (Southampton, k. v., 23 000 000), Tommy Doyle (Wolverhampton, k. v., 5 000 000), Liam Delap (Ipswich Town, 17 850 000), Sergio Gómez (Real Sociedad, 9 000 000), Julián Alvarez (Atlético Madrid, 75 000 000), Joao Cancelo (al-Hilal, 25 000 000)

Kölcsönbe: Yan Couto (Dortmund, 4 000 000), Kalvin Phillips (Ipswich Town), Máximo Perrone (Como), Issa Kaboré (Benfica) MANCHESTER UNITED

ÉRKEZETT: Joshua Zirkzee (Bologna, 42 500 000), Leny Yoro (Lille, 62 000 000), Nusszair Mazraui (Bayern München, 15 000 000), Matthijs de Ligt (Bayern München, 45 000 000), Manuel Ugarte (PSG, 50 000 000)

Kölcsönből vissza: Hannibal Medzsbri (Sevilla), Mason Greenwood (Getafe), Donny van de Beek (Eintracht Frankfurt), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Facundo Pellistri (Granada), Brandon Williams (Ipswich Town)

TÁVOZOTT: Álvaro Carreras (Benfica, k. v., 6 000 000), Omari Forson (Monza, i.), Anthony Martial (szl.), Brandon Williams (szl.), Raphaël Varane (Como, i.), Shola Shoretire (PAOK Szaloniki, i.), Willy Kambwala (Villarreal, 10 000 000), Donny van de Beek (Girona, 500 000), Mason Greenwood (Marseille, 26 000 000), Aaron Wan-Bissaka (West Ham, 17 600 000), Hannibal Medzsbri (Burnley, 6 400 000), Facundo Pellistri (Panathinaikosz, 6 000 000), Scott McTominay (Napoli, 30 500 000)

Kölcsönbe: Jadon Sancho (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Szofjan Amrabat (Fiorentina) NEWCASTLE UNITED

ÉRKEZETT: Lewis Hall (Chelsea, k. v., 33 000 000), Lloyd Kelly (Bournemouth, i.), John Ruddy (Birmingham, i.), Odisszeasz Vlahodimosz (Nottingham Forest, 23 600 000), William Osula (Sheffield United, 11 600 000)

Kölcsönből vissza: Yankuba Minteh (Feyenoord), Harrison Ashby (Swansea), Jamal Lewis (Watford), Ryan Fraser (Southampton), Isaac Hayden (Queens Park)

TÁVOZOTT: Elliot Anderson (Nottingham, 41 200 000), Yankuba Minteh (Brighton, 35 000 000), Loris Karius (szl.), Jeff Hendrick (szl.), Matt Ritchie (Portsmouth, i.), Ryan Fraser (Southampton, i.)

Kölcsönbe: Harrison Ashby (Queens Park) NOTTINGHAM FOREST

ÉRKEZETT: Elliot Anderson (Newcastle United, 41 200 000), Marko Stamenic (Crvena zvezda, 5 500 000), Eric da Silva Moreira (St. Pauli, 1 500 000), Carlos Miguel (Sao Paulo, 4 000 000), Nikola Milenkovics (Fiorentina, 14 300 000), Jota Silva (Vitória Guimaraes, 7 000 000), Ramón Sosa (Talleres, 12 000 000), David Carmo (Porto, 11 000 000), Morato (Benfica, 15 000 000)

Kölcsönbe: Álex Moreno (Aston Villa), James Ward-Prowse (West Ham)

Kölcsönből vissza: Jonathan Panzo (Standard Liege), Omar Richards (Olympiakosz), Scott McKenna (Köbenhavn), Joe Worrall (Besiktas), Hvang Ui Dzso (Alanyaspor), Jonjo Shelvey (Caykur Rizespor), Loic Mbe Soh (Almere), Josh Bowler (Cardiff), Lewis O'Brien (Middlesbrough), Emmanuel Dennis (Watford)

TÁVOZOTT: Moussa Niakhaté (Olympique Lyon, 31 900 000), Orel Mangala (Olympique Lyon, k. v., 23 400 000), Remo Freuler (Bologna, k. v., 4 500 000), Odisszeasz Vlahodimosz (Newcastle United, 23 600 000), Harry Arter (szl.), Felipe (visszavonult), Loic Mbe Soh (Beerschot, i.), Scott McKenna (Las Palmas, i.), Cheikhou Kouyaté (szl.), Wayne Hennessey (szl.), Joe Worrall (Burnley, 5 900 000)

Kölcsönbe: Marko Stamenic (Olympiakosz), Jonathan Panzo (Rio Ave), Lewis O'Brien (Los Angeles FC), Omar Richards (Rio Ave), David Carmo (Olympiakosz), Josh Bowler (Preston), Matt Turner (Crystal Palace)

Kölcsönből vissza: Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Nuno Tavares (Arsenal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Rodrigo Ribeiro (Sporting CP), Divock Origi (Milan) SOUTHAMPTON

ÉRKEZETT: Taylor Harwood-Bellis (Manchester City, k. v., 23 000 000), Ronnie Edwards (Peterborough, 3 500 000), Nathan Wood (Swansea, 3 500 000), Charlie Taylor (Burnley, i.), Adam Lallana (Brighton, i.), Szugavara Jukinari (AZ, 7 000 000), Flynn Downes (West Ham, 17 850 000), Ben Brereton Díaz (Villarreal, 8 300 000), Cameron Archer (Aston Villa, 17 600 000), Mateus Fernandes (Sporting CP, 15 000 000), Macuki Kurju (FC Tokio), Aaron Ramsdale (Arsenal, 21 400 000), Ryan Fraser (Newcastle United, i.)

Kölcsönbe: Lesley Ugochukwu (Chelsea), Maxwel Cornet (West Ham)

Kölcsönből vissza: Duje Caleta-Car (Olympique Lyon), Paul Onuachu (Trabzonspor), Romain Perraud (Nice), Armel Bella-Kotchap (PSV), Lyanco (al-Garafa), Mateusz Lis (Göztepe), Carlos Alcaraz (Juventus)

TÁVOZOTT: Lyanco (Atlético Mineiro, 4 500 000), Romain Perraud (Sevilla, 3 500 000), Stuart Armstrong (szl.), Ché Adams (Torino, i.), Duje Caleta-Car (Olympique Lyon, 3 590 000), Sékou Mara (Strasbourg, 12 000 000), Carlos Alcaraz (Flamengo, 18 000 000), Mateusz Lis (Göztepe)

Kölcsönbe: Macuki Kurju (Göztepe), Shea Charles (Sheffield Wednesday)

Kölcsönből vissza: Flynn Downes (West Ham), David Brooks (Tottenham), Ryan Fraser (Newcastle United), Joe Rothwell (Bournemouth) TOTTENHAM HOTSPUR

ÉRKEZETT: Archie Gray (Leeds, 41 250 000), Lucas Bergvall (Djurgarden, 10 000 000), Wilson Odobert (Burnley, 29 300 000), Dominic Solanke (Bournemouth, 64 300 000)

Kölcsönből vissza: Djed Spence (Genoa), Alejo Véliz (Sevilla), Tanguy Ndombélé (Galatasaray), Sergio Reguilón (Brentford), Ashley Phillips (Plymouth), Japhet Tanganga (Millwall)

TÁVOZOTT: Ivan Perisic (Hajduk Split, k. v., i.), Joe Rodon (Leeds, k. v., 11 800 000), Tanguy Ndombélé (Nice, i.), Eric Dier (Bayern München, k. v., i.), Ryan Sessegnon (Fulham, i.), Japhet Tanganga (Millwall, i.), Oliver Skipp (Leicester City, 23 500 000), Emerson Royal (Milan, 15 000 000), Giovani Lo Celso (Betis, 5 000 000)

Kölcsönbe: Pierre-Emile Höjbjerg (Marseille), Bryan Gil (Girona), Alejo Véliz (Espanyol), Dane Scarlett (Oxford United), Manor Szolomon (Leeds United), Ashley Phillips (Stoke City) WEST HAM UNITED

ÉRKEZETT: Max Kilman (Wolverhampton, 47 500 000), Luis Guilherme (Palmeiras, 23 000 000), Wes Foderingham (Sheffield United, i.), Guido Rodríguez (Betis, i.), Niclas Füllkrug (Dortmund, 27 000 000), Crysencio Summerville (Leeds United, 29 300 000), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United, 17 600 000)

Kölcsönbe: Jean-Clair Todibo (Nice), Carlos Soler (PSG)

Kölcsönből vissza: Nathan Trott (Vejle), Andy Irving (Klagenfurt), Callum Marshall (West Bromwich), Flynn Downes (Southampton)

TÁVOZOTT: Szaid Benrahma (Olympique Lyon, k. v., 14 400 000), Thilo Kehrer (Monaco, k. v., 11 000 000), Nathan Trott (Köbenhavn, 1 500 000), Ben Johnson (Ipswich, i.), Angelo Ogbonna (Watford, i.), Divin Mubama (szl.), Flynn Downes (Southampton, 17 850 000)

Kölcsönbe: Maxwel Cornet (Southampton), Najef Aguerd (Real Sociedad), James Ward-Prowse (Nottingham), Kurt Zouma (al-Orobah)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Manchester City) WOLVERHAMPTON WANDERERS

ÉRKEZETT: Rodrigo Gomes (Braga, 15 000 000), Pedro Lima (Recife, 10 000 000), Tommy Doyle (Manchester City, k. v., 5 000 000), Sam Johnstone (Crystal Palace, 11 900 000), Bastien Meupiyou (Nantes, 5 000 000), André (Fluminense, 22 000 000)

Kölcsönbe: Jörgen Strand Larsen (Celta Vigo, 3 000 000), Carlos Forbs (Ajax, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Chiquinho (Famalicao), Daniel Podence (Olympiakosz), Goncalo Guedes (Villarreal), Sasa Kalajdzic (Eintracht Frankfurt), Yerson Mosquera (Villarreal), Bolla Bendegúz (Servette), Fábio Silva (Rangers), Ki-Jana Hoever (Stoke), Luke Cundle (Stoke), Joe Hodge (Queens Park)

TÁVOZOTT: Max Kilman (West Ham, 47 500 000), Bolla Bendegúz (Rapid Wien, i.), Pedro Neto (Chelsea, 60 000 000)

Kölcsönbe: Hugo Bueno (Feyenoord), Nathan Fraser (Zulte Waregem), Joe Hodge (Huddersfield), Ki-Jana Hoever (Auxerre), Chiquinho (Mallorca), Fábio Silva (Las Palmas) AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

FC BURNLEY

Érkezett: Mike Trésor (Genk, k. v., 18 000 000), Maxime Esteve (Montpellier, k. v., 12 000 000), Hannibal Medzsbri (Manchester United, 6 400 000), Joe Worrall (Nottingham, 5 900 000), Andreas Hountondji (Caen, 4 000 000), Lucas Pires (Santos, 2 300 000), Shurandy Sambo (PSV, i.), Josh Laurent (Stoke City, 600 000)

Kölcsönbe: Jeremy Sarmiento (Brighton), Zian Flemming (Millwall), Jaidon Anthony (Bournemouth), Bashir Humphreys (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Darko Csurlinov (Schalke), Wout Weghorst (Hoffenheim)

TÁVOZOTT: Wilson Odobert (Tottenham, 29 300 000), Sander Berge (Fulham, 23 550 000), Dara O'Shea (Ipswich, 14 200 000), Arijanet Murics (Ipswich, 9 550 000), Anassz Zaruri (Lens, 9 000 000), Ameen Al-Dakhil (VfB Stuttgart, 9 000 000), Scott Twine (Bristol City, 3 750 000), Wout Weghorst (Ajax, 2 380 000), Charlie Taylor (Southampton, i.), Jóhann Berg Gudmundsson (al-Orobah)

Kölcsönbe: Zeki Amdouni (Benfica), Darko Csurlinov (Jagiellonia Bialystok)

Kölcsönből vissza: Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim), Lorenz Assignon (Rennes) LUTON TOWN

Érkezett: Mark McGuinness (Cardiff, 11 700 000), Reuell Walters (Arsenal U21, i.), Shandon Baptiste (Brentford, i.)

Kölcsönbe: Tom Krauss (Mainz)

Távozott: Chiedozie Ogbene (Ipswich, 9 500 000), Ross Barkley (Aston Villa, 5 900 000), Ryan Giles (Hull City, 5 300 000), Gabriel Osho (Auxerre, i.)

Kölcsönbe: Allan Campbell (Charlton) SHEFFIELD UNITED

Érkezett: Harrison Burrows (Peterborough, 3 550 000), Michael Cooper (Plymouth, 2 350 000), Kieffer Moore (Bournemouth, 1 790 000), Callum O'Hare (Coventry, i.)

Kölcsönbe: Alfie Gilchrist (Chelsea), Jesurun Rak-Sakyi (Crystal Palace), Harry Souttar (Leicester City)

Kölcsönből vissza: Bénie Traoré (Nantes)

TÁVOZOTT: Cameron Archer (Aston Villa, 16 650 000), William Osula (Newcastle United, 11 600 000), Jayden Bogle (Leeds United, 5 950 000), Bénie Traoré (Basel, 4 500 000), Max Lowe (Sheffield Wednesday, i.), Oliver Norwood (Stockport, i.), Wes Foderingham (West Ham, i.), George Baldock (Panathinaikosz, i.), Oli McBurnie (Las Palmas, i.), Auston Trusty (Celtic, 7 000 000), Chris Basham (visszavonult), John Egan (szl.)

Kölcsönbe: Anisz Szliman (Norwich City)

Kölcsönből vissza: Jasszer Laruszi (Troyes), Ben Brereton Díaz (Villarreal) Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva hétfőn.