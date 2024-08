Milliárdokat költenek az angol klubok, sírás lesz a vége?

Az európai futballpiac főkönyvekben is megjelenő része 2023-ban 35 milliárd euróra rúgott, ebből a legnagyobb részt a PREMIER LEAGUE harapta ki magának. Az öt topliga részesedése a 35 milliárdból 19.6 milliárd, az angol csapatok bevételei csak a közvetítési jogokból 11 százalékkal nőttek egy év alatt, de a 40 ezer fölötti átlagnézőszám folyamatosan emeli a mérkőzésnapi bevételeket is. A mérkőzésekre eladott jegyek és bérletek a klubok költségvetésének nagyon kis részét teszik ki a legmagasabb szinten is (és nemhogy pár százas, de még pár ezres nézőszámú mérkőzések megrendezése is masszívan veszteséges pénzügyileg), a PL-ben a klubok összesen 7 milliárd eurós összbevételének a mérkőzésnapi bevételek – és ebbe a konkrét jegyárakon felül sok minden benne foglaltatik, amit a szurkolók és a szponzorok, cégek elköltenek – a hetedét sem teszik ki!

Ugyanakkor közel egymilliárdos tételről beszélünk!

Augusztus utolsó hete előtt az aláírási és busás ügynöki díjakkal együtt a PL csapatai a bevételeken felül elköltöttek nagyon alsó hangon is 800 millió eurót, és az angol csapatok hagyományosan erősek a transzferhajrában.

Nem is kell mondanunk a sorozatunk olvasóinak, hogy a gigabevételek zömét a bérekre költik el, de ez nagyjából az összes profi klubra igaz, máshol sem különb a helyzet, az eddigi pénzügyi előírásokat (Profit and Sustainability Rules, PSR) a klubok önkéntes, próba alapon kiegészítik ebben az idényben, az új varázsszavak az SCR (Squad Cost Rules) és a TBA (Top to Bottom Anchoring Rules) lesznek: illeszkedve az UEFA új előírásaihoz, a játékoskeretekre, edzőkre és ügynökökre fordított kiadások az összbevételnek csak a 85 százalékát tehetik ki, ezt csökkentenék évente 10 százalékkal; illetve egyfajta gazdasági előrejelzés alapján figyelmeztetnék azokat a klubokat, ahol fenntarthatatlanná válik hamarosan a költségvetés.

A PSR miatt büntették pontlevonással az Evertont és a Nottinghamet, és a jelenlegi szabályok szerint a klubok nem érhetnek el 125 millió eurósnál nagyobb veszteséget három év alatt, a Manchester Cityt egyenesen 115 pénzügyi szabálytalansággal vádolják (itt a probatbicol az APT, a társult felekkel kapcsolatos tranzakció, a lényege az, hogy egy milliárdos tulajdonos ne jelentsen költségvetési cheatkódot).

De miből tudnak vásárolni, és ami fő, ennyiért vásárolni az angol klubok?

KÖZVETÍTÉSI DÍJAK

A kiemelt Premier League-klubok átlagos közvetítési bevétele 208 millió euróról 243 millió euróra nőtt, ami a Premier League nemzetközi közvetítési jogainak mintegy 30 százalékos növekedésének köszönhető – írja a Deloitte, és ezek a bevételek ebben az idényben 10 százalékkal nőnek. Egy átlagos angol klub tehát, ha semmi mást nem tenne, csak megrendezné zárt kapuk mögött a mérkőzéseit, akkor is több pénzből gazdálkodna, mit a Napoli, az Olympique Marseille, egy jó európai kupaszerepléssel beérné az Atlético Madridot, az Intert és a Milant.

A legszegényebb PL-klub kétszer annyi bevételre tesz szert alapesetben is, mint a Real Sociedad teljes, éves költségvetése!

A következő négy évre megemelt díj jár a mérkőzésekért, 8 milliárd euró, az előző négy évre 6 milliárd jutott, és ezek csak a brit jogok ellenértékei, külföldről még ennél is több pénz folyik be! Itt jegyeznénk meg, hogy az előírt szolidaritás miatt 2022 és 2025 között ebből a PL különböző szervezetekre, a futball fejlesztésére Angliában és Walesben 1.9 milliárd eurót költ.

MÉRKŐZÉSNAPI BEVÉTELEK

A topligás kluboknál a Deloitte elemzései szerint a közvetítési jogok a bevételek 42 százalékát jelentik, nagyságrendileg ennyi a kereskedelmi bevétel is, a maradék, húsz százalékon aluli summa a mérkőzésnapi járandóság. Ez utóbbi az Arsenalnál például 2019-ben még az éves költségvetés egynegyedét jelentette, tíz évvel előtte a topligákban átlagosan 30 százaléknyi volt!

Itt jegyeznénk meg, hogy a PL-ben a stadionok kihasználtsága 99 százalékos, itt egészen egyszerűen már nincs hová fejlődni, nyilván az árakat sem lehet az égig emelni – de számoljunk le azzal a közhellyel is, hogy ha a klub elad egy mezt 100 euróért, akkor abból 100 euró a klub tiszta haszna.

SZPONZOROK

A Football Benchmark kimutatása szerint 2012-ben volt a topkluboknál cezúra ez ügyben, innentől a kereskedelmi és szponzori bevételek összessége meghaladta közvetítési keresetet – kivéve pár angol klubot, de azért csalóka ez, mert ők sokkal-sokkal több úgymond TV-s pénzt kapnak.

Az Arsenal és a Manchester United csak az Adidastól 88-88 millió eurót kapott az előző évben, most 91.5-öt (utóbbi jövőre 106 milliót fog bezsebelni ezen a címen), a Manchester Citynél 76-ról 82 millióra nőtt ez az összeg, de például a Chelsea-nél volt egy kis csökkenés, ma csak 67 millió a 70 helyett angol lapok adatolása szerint. A Brentford és a Bournemouth 1.8-1.8 milliót húz csupán a maga ellátójától, a liga fele évi 12 milliónál kevesebbért „öltözködik”, és összesen hétfajta márkát viselnek a játékosok. A fő mezszponzor kérdése is kardinális, ha nem is olyan fontos már, mint korábban, a legjobbaknál ez évi 50 milliós alapbevétel, a legszegényebbeknek évi 12 millió euró áll a „rajtkövén”.

Első hallásra furcsa talán, de nem aprópénz, igenis komoly üzlet, hogy a mezek ujján engedélyezett egy második szponzor megjelenítése, és ezzel minden egyes csapat él. Az Arsenal például 12 millió fontot zsebel be ilyen címen évente, az Everton 2.4-et, a Liverpool 18 milliót, a Chelsea 14.5-öt, de ez utóbbiért jár az edzőfelszerelések fő helye is – a rekorder a City, mely a mez elejéért 80.5, az ujjáért 65.5 millió eurót kap évente!

A Unitednek a két szponzor „csak” 95 milliót ad – plusz ugyebár a sportszergyártó 91.5 milliója. Így már neki lehet indulni az évnek…

Gond azonban az, hogy 11 csapatnak is van szerencsejátékkal foglalkozó mezszponzora, 2026 nyarától a mez elején nem szerelhet ilyen cég. A legkülönlegesebb támogató, nem kérdés, az énekes Ed Sheeran, akinek van egy kis tulajdonrésze is az Ispwich Townban, a csapat meze az ő, jövő szeptemberben lezáruló turnéját (+–=÷× Tour) fogja reklámozni. A globalizáció és a liga népszerűségének szép példája, hogy a csapatok majdnem fele rendelkezik legalább egy ázsiai támogatóval, konkrét angliai székhellyel pedig csakis a Pool mezszponzora bír!

Hogy, hogyan nem, három cég egyenesen a távoli Curacaóról érkezett a PL-ben, nem is kell kitalálni, miért oda jegyezték be azokat.

Tavaly csak a fő mezszponzoroktól 560 millió euró bevétele volt a PL-kluboknak.

A Manchester United költségvetése, millió fontban (Fotó: Swiss Rumble)

PREMIER LEAGUE

Pár évvel ezelőtt írtunk arról, hogy a Bayern München friss BL-győztesként nem kapott annyi pénzt összesen az UEFÁ-tól, mint az akkor a PL-ből kieső csapat a PL-től: a második vonalba kerülőket azért támogatják, hogy a következő évek bevételcsökkenése ne vigye csődbe a klubot. A támogatás jelentős, az éves bevételek 30 százaléka! Hogy a többi második osztályú csapatot ne érje nagy hátrány, ők is kapnak pármillió eurót, nyilván a kompenzáció kompenzációjaként. A kiesőknek három évig jár a 100 millió eurót meghaladó támogatás, egyre csökkenő mértékben.

2017-ben a liga közel 3 milliárd eurót osztott szét, a legkisebb csapatok is 100 millió fölött kerestek, de a bajnok Manchester City is csak 50 százalékkal kapott többet, mint a tökutolsó Sundeland. Tavaly az angol labdarúgásba befolyó összes pénz 88 százaléka a PL-ben kötött ki, volt miből osztogatni, az előző idényben minden klub egyformán 105 millió eurós alapdíjat kapott a hazai és a nemzetközi TV-s – Angliában nem közvetítenek minden bajnokit egy jogszabály miatt – és kereskedelmi bevételek után a PL-től, és ehhez jönnek még a helyezésért járó díjak: a legtöbb értelemszerűen a Cityé, 74 millió euró, innen szépen lefelé jó 3.5 millió euróval csökken a summa pozíciónként. Csak az arányok kedvéért: a PL 2023-ban több pénzt osztott szét, mint az UEFA a BL-ben, az El-ben és az Ekl-ben összesen!

Amikor megszületett a PL, 1992-ben, 45.7 millió font volt az összbevétele, ebből 37.5 milliót osztott ki a csapatoknak (és a két korábbi (!) kiesőnek), igaz, akkor John Barnes, a Liverpool sztárja heti 10 ezer fontos álomfizetésért játszott, ma Kevin De Bruyne heti 400 ezret keres.

NEMZETKÖZI KUPASZEREPLÉS

Az UEFA mindegyik kupasorozatban négyféle jogcímen ítél meg díjazást: rajtpénz a főtáblára kerülésért, pontpénz minden győzelem és döntetlen esetén, a korábbi évek szereplését figyelembe vevő, koefficiens alapú díjazás és a televíziós piac mérete alapján adott díjazás, az ún. market pool.

A BL-ben kétmilliárd eurót osztottak szét, az El-ben 465 millió eurót, az Ekl-ben 235 milliót, legutóbb az Aston Villa kapcsán írtunk róla, hogy nem létezik, hogy a birminghami csapat ne keressen legalább 60 millió eurót a BL-ben. Idén csak ebben a sorozatban 400 millió euróval nő a szétosztandó alap, az El-ben 100 millióval, a Konferencialigában 50 millióval. Az előző idényben az angol csapatok a fenti négy jogcímen összesen 284 millió eurót kaptak, a németek (317 millió) és a spanyolok (399 millió) is megelőzték őket.

De hogy a konkrét számokkal is szolgáljunk: a Manchester City 87, az Arsenal 74, a Manchester United 48, a Newcastle United 25, a Liverpool 14.6, a Brighton 11, a West Ham United 14, az Aston Villa 10.4 millió eurót szedett be csak az UEFÁ-tól, és ehhez jönnek értelemszerűen a saját mérkőzésbevételek, illetve a szponzoroktól kapott bónuszok.

Forrás: Swiss Rumble

BÉREK

A Deloitte kimutatása minden megszerzett 3 fontból 2 font a bérekre megy el a PL-ben, de ebben nemcsak a játékosok járandósága foglaltatik benne. Az UEFA 2023-as jelentése alapján a profi futballban a teljes személyi jellegű ráfordítás a bevételek 75 százaléka, a játékosokra konkrétan a bevételek 54 százaléka megy el (írtunk már róla, egy-egy nagyobb klub csak a profikat kiszolgáló egészségügyi és szakmai személyzete bőven 100 fő fölötti, és mennyi irodai munkatárs kell még, hogy az akadémiai szakemberekről ne is beszéljünk, és bér jellegű járandóságok az ügynököknek kifizetett, olykor tízmillió eurón felüli tiszteletdíjak, vagy a hasonló nagyságrendű, esetleg több év alatt kifizetett aláírási pénzek is).

Ám mint minden statisztika, ez is általánosságban beszél: az Arsenalnál, a Manchester Unitednél és a Tottenhamnél az egészségesnek számító 50 százalék körül van a játékosok és ügynökeik járandósága az összebevételhez képest, de aki figyelemmel kísérte a Nottingham Forest előző két évét, nem csodálkozik, hogy ott a bevételek 94 százaléka el is megy a bérekre.

De tavaly cserélt volna velük a Leicester City, ahol a bérek 16 százalékkal meghaladták a bevételeket! Az általunk most megtalált negatív rekord a Nottinghamé, a 2022–2023-as idényben a másodosztályban 29.7 millió eurós bevételre 58.6 millió eurónyi bér jutott. Nagy bajban is lettek volna, ha nem kerülnek fel a PL- be!

Tömeges veszteség (Fotó: Swiss Rumble)

Nem is csoda, hogy az angol élklubok évek óta masszívan veszteségesek, 2023-ban összesen 1.1 millió euró nyereségadót tudott felmutatni a PL összes csapata, együtt! Ez nyilván így nem mehet sokáig, vagy ki kell találni, hogyan lehet növelni a szponzori és mérkőzésnapi bevételeket, vagy találnak pár kiskaput a tulajdonosok (a támogatások összegére is külön plafon vonatkozik)

És egy ekkora üzleti terület már nem maradhat szoros felügyelet nélkül, szeretne az angol parlament létrehozni egy kormánytól és a labdarúgó-szervezetektől független testületet, amely felügyeli az első öt osztály klubjainak gazdálkodását és a közös jövedelmek elosztását.

És mint tudjuk, a futballpályán dúló harcok a pénzért folyó mérkőzésekhez képest csak göndör babahajas gyermeki kacajjal kísért rugdalózások…



NÉZZÜNK PÁR KÖLTSÉGVETÉST!

Match Day: mérkőzésnapi bevétel

Domestic, european competitions: hazai és európai sorozatok pénzdíjai

Broadcasting: közvetítési bevételek

Sponsorship: szponzorok

Commercial: kereskedelmi bevételek

Revenue: bevételek

Wages: bérek

Othes Expenses: egyéb kiadások

EBITDA: kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény

Player Amortisation: játékosamortizáció (a megszerzett futballisták átigazolási díja, az aláírási és az ügynöki pénzek plusz a fizetés együtt elosztva a szerződés éveivel)

Depreciation: értékcsökkenés

Operating profit: üzemi eredmény (ha piros, akkor veszteséges)

1 font = 1.19 euró

A képek forrása: Swiss Rumble

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA

ARSENAL

ÉRKEZETT: David Raya (Brentford, 31 900 000 euró, kölcsön után végleg), Riccardo Calafiori (Bologna, 45 000 000 euró), Mikel Merino (Real Sociedad, 32 000 000 euró)

Kölcsönből vissza: Kieran Tierney (Real Sociedad), Nuno Tavares (Nottingham Forest), Albert Sambi Lokonga (Luton Town)

TÁVOZOTT: Arthur Okonkwo (Wrexham, kölcsön után végleg, i.), Cédric (szerződése lejárt), Mohamed el-Neni (al-Dzsazíra Klub, ingyen), Emile Smith Rowe (Fulham, 31 800 000), Aaron Ramsdale (Southampton, 21 400 000)

Kölcsönbe: Nuno Tavares (Lazio), Albert Sambi Lokonga (Sevilla), Karl Hein (Valladolid), Fábio Vieira (Porto)

ASTON VILLA

ÉRKEZETT: Ian Maatsen (Chelsea, 44 500 000 euró), Samuel Iling-Junior (Juventus, 14 000 000), Lewis Dobbin (Everton, 11 800 000), Enzo Barrenechea (Juventus, 8 000 000), Ross Barkley (Luton Town, 5 900 000), Cameron Archer (Sheffield United, 16 650 000), Amadou Onana (Everton, 59 350 000), Jaden Philogene (Aston Villa, 16 000 000)

Kölcsönből vissza: Leander Dendoncker (Napoli), Koszta Nedeljkovics (Crvena zvezda), Philippe Coutinho (al-Duhail), Lino Sousa (Plymouth)

TÁVOZOTT: Douglas Luiz (Juventus, 51 500 000), Tim Iroegbunam (Everton, 10 700 000), Omari Kellyman (Chelsea, 22 500 000), Morgan Sanson (Nice, kölcsön után végleg, 4 000 000), Calum Chambers (Cardiff City, ingyen), Viljami Sinisalo (Celtic, 1 200 000), Moussa Diaby (al-Ittihad, 60 000 000), Cameron Archer (Southampton, 17 600 000)

Kölcsönbe: Philippe Coutinho (Vasco da Gama), Kaine Kesler-Hayden (Preston), Lewis Dobbin (West Bromwich), Lino Sousa (Bristol Rovers), Samuel Iling-Junior (Bologna), Álex Moreno (Nottingham), Enzo Barrenechea (Valencia)

Kölcsönből vissza: Clément Lenglet (Barcelona), Nicolo Zaniolo (Galatasaray)

BOURNEMOUTH

ÉRKEZETT: Luis Sinisterra (Leeds United, kölcsön után végleg, 23 400 000), Enes Ünal (Getafe, k. v., 6. 500 000), Alex Paulsen (Wellington Phoenix, 2 270 000), Daniel Jebbison (Sheffield United, i.), Dean Huijsen (Juventus, 15 200 000), Evanilson (Bournemouth, 37 000 000), Julián Araujo (Barcelona, 10 000 000)

Kölcsönbe: Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Hamed Junior Traoré (Napoli), Jaidon Anthony (Leeds United), Emiliano Marcondes (Hibernian), Jamal Lowe (Swansea), David Brooks (Southampton), Joe Rothwell (Southampton), Kieffer Moore (Ipswich)

TÁVOZOTT: Lloyd Kelly (Newcastle United, ingyen), Jamal Lowe (Sheffield Wednesday, ingyen), Emiliano Marcondes (szerződése lejárt), Darren Randolph (szl.), Ryan Fredericks (szl.), Kieffer Moore (Sheffield United, 1 790 000), Dominic Solanke (Tottenham, 64 300 000)

Kölcsönbe: Joe Rothwell (Leeds United), Romain Faivre (Brest), Hamed Junior Traoré (Auxerre), Daniel Jebbison (Watford), Jaidon Anthony (Burnley)

Kölcsönből vissza: Andrei Radu (Inter)

BRENTFORD

ÉRKEZETT: Igor Thiago (FC Bruges, 33 000 000), Fábio Carvalho (Liverpool, 23 400 000), Gustavo Nunes (Gremio, 12 000 000), Sepp van den Berg (Liverpool, 23 600 000)

TÁVOZOTT: David Raya (Arsenal, k. v., 31 900 000), Shandon Baptiste (Luton Town, ingyen), Szaman Goddosz (szerződése lejárt), Thomas Strakosha (AEK Athén, ingyen), Zanka (Anderlecht, i.)

Kölcsönből vissza: Neal Maupay (Everton), Sergio Reguilón (Tottenham)

BRIGHTON AND HOVE ALBION

ÉRKEZETT: Yankuba Minteh (Newcastle United, 35 000 000), Mats Wieffer (Feyenoord, 30 000 000), Ibrahim Osman (Nordsjaelland, 19 500 000), Amario Cozier-Duberry (Arsenal U21, ingyen), Malick Junior Yalcouyé (IFK Göteborg, 7 000 000), Brajan Gruda (Mainz, 30 000 000), Georginio Rutter (Leeds United, 46 700 000), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce, 30 000 000), Matt O'Riley (Celtic, 29 500 000)

Kölcsönből vissza: Mahmoud Dahoud (VfB Stuttgart), Kacper Kozlowski (Vitesse), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Adrian Mazilu (Vitesse), Steven Alzate (Standard Liege), Abdallah Sima (Rangers), Andrew Moran (Blackburn), Yasin Ayari (Blackburn), Carl Rushworth (Swansea), Jeremy Sarmiento (Ipswich)

TÁVOZOTT: Adam Lallana (Southampton, i.), Steven Alzate (szl.), Kacper Kozlowski (Gaziantep), Marc Leonard (Birmingham City, 590 000), Pascal Gross (Dortmund, 7 000 000), Deniz Undav (VfB Stuttgart, 26 700 000)

Kölcsönbe: Andrew Moran (Stoke City), Ibrahim Osman (Feyenoord), Facundo Buonanotte (Leicester City), Valentín Barco (Sevilla), Abdallah Sima (Brest), Carl Rushworth (Hull City), Malick Yalcouyé (Sturm Graz), Jeremy Sarmiento (Burnley), Amario Cozier-Duberry (Blackburn)

Kölcsönből vissza: Ansu Fati (Barcelona)

CHELSEA

ÉRKEZETT: Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester, 35 400 000), Omari Kellyman (Aston Villa, 22 500 000), Marc Guiu (Barcelona, 6 000 000), Tosin Adarabioyo (Fulham, i.), Renato Veiga (FC Basel, 14 000 000), Caleb Wiley (Atlanta United, 10 100 000), Filip Jörgensen (Villarreal, 24 500 000), Aarón Anselmino (Boca Juniors, 16 500 000), Pedro Neto (Wolverhampton, 60 000 000), Mike Penders (Genk, 20 000 000), Joao Félix (Atlético Madrid, 52 000 000)

Kölcsönből vissza: Andrey Santos (Strasbourg), Kepa (Real Madrid), Gabriel Slonina (Eupen), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (AS Roma), Angelo (Strasbourg), David Datro Fofana (Burnley), Armando Broja (Fulham)

TÁVOZOTT: Ian Maatsen (Aston Villa, 44 500 00), Lewis Hall (Newcastle United, k. v., 33 000 000), Omari Hutchinson (Ipswich, k. v., 23 500 000), Michael Golding (Leicester, 5 900 000), Thiago Silva (Fluminense, i.), Hakim Zijes (Galatasaray, i.), Malang Sarr (Lens, i.), Diego Moreira (Strasbourg, 2 000 000), Conor Gallagher (Atlético Madrid, 42 000 000), Romelu Lukaku (Napoli, 30 000 000), Tino Anjorin (Empoli, i.)

Kölcsönbe: Gabriel Slonina (Barnsley), Aarón Anselmino (Boca Juniors), Alfie Gilchrist (Sheffield United), Lesley Ugochukwu (Southampton), Caleb Wiley (Strasbourg), Mike Penders (Genk), Bashir Humphreys (Burnley), Kepa Arrizabalaga (Bournemouth), Djordje Petrovics (Strasbourg)

CRYSTAL PALACE

ÉRKEZETT: Csadi Riad (Betis, 15 000 000), Kamada Daicsi (Lazio, i.), Ismaila Sarr (Marseille, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Malcolm Ebiowei (Molenbeek)

TÁVOZOTT: Michael Olise (Bayern München, 53 000 000), Nathan Ferguson (szl.), James Tomkins (szl.), Jairo Riedewald (Antwerpen, i.), Jordan Ayew (Leicester City, 5 900 000), Joachim Andersen (Fulham, 29 500 000), Sam Johnstone (Wolverhampton, 11 900 000)

Kölcsönbe: Joe Whitworth (Exeter City), Malcolm Ebiowei (Oxford United), Jesurun Rak-Sakyi (Sheffield United)

EVERTON

ÉRKEZETT: Iliman Ndiaye (Marseille, 18 000 000), Tim Iroegbunam (Aston Villa, 10 700 000), Jake O'Brien (Lyon, 19 500 000), Asmir Begovic (Queens Park, i.)

Kölcsönbe: Jesper Lindström (Napoli, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Neal Maupay (Brentford), Mason Holgate (Sheffield United)

TÁVOZOTT: Ben Godfrey (Atalanta, 12 000 000), Andy Lonergan (Wigan, i.), Lewis Dobbin (Aston Villa, 11 800 000), Dele Alli (szl.), André Gomes (szl.), Amadou Onana (Aston Villa, 59 350 000)

Kölcsönbe: Neal Maupay (Marseille, 500 000)

Kölcsönből vissza: Arnaut Danjuma (Villarreal)

FULHAM

ÉRKEZETT: Ryan Sessegnon (Tottenham, i.), Jorge Cuenca (Villarreal, 6 700 000), Emile Smith Rowe (Arsenal, 31 800 000), Joachim Andersen (Crystal Palace, 29 500 000), Sander Berge (Burnley, 23 550 000)

Kölcsönből vissza: Kevin Mbabu (Augsburg), Carlos Vinícius (Galatasaray), Terence Kongolo (Rapid Wien), Luke Harris (Exeter), Jay Stansfield (Birmingham)

TÁVOZOTT: Bobby Decordova-Reid (Leicester City, i.), Tosin Adarabioyo (Chelsea, i.), Marek Rodák (szl.), Terence Kongolo (szl.), Joao Palhinha (Bayern München, 51 000 000), Marek Rodák (al-Ettifak, i.), Tim Ream (Charlotte FC, i.), Kevin Mbabu (Midtjylland)

Kölcsönbe: Luke Harris (Birmingham City)

Kölcsönből vissza: Fodé Ballo-Touré (Milan), Armando Broja (Chelsea)

IPSWICH TOWN

ÉRKEZETT: Omari Hutchinson (Chelsea, 23 500 000), Ben Johnson (West Ham, i.), Liam Delap (Manchester City, 17 850 000), Jacob Greaves (Hull City, 21 500 000), Arijanet Muric (Burnley, 9 550 000), Conor Townsend (West Bromwich, 590 000), Sammie Szmodics (Blackburn, 10 600 000), Chiedozie Ogbene (Luton Town, 9 500 000), Dara O'Shea (Burnley, 14 200 000), Jack Clarke (Sunderland, 17 700 000)

Kölcsönbe: Kalvin Phillips (Manchester City), Jens Cajuste (Napoli, 1 500 000)

TÁVOZOTT: Gassan Ahadme (Charlton, 1 180 000), Sone Aluko (visszavonult), Idrisz el-Mizuni (Oxford United, 470 000)

Kölcsönből vissza: Omari Hutchinson (Chelsea), Jeremy Sarmiento (Brighton), Lewis Travis (Blackburn), Brandon Williams (Manchester United), Kieffer Moore (Bournemouth)

LEICESTER CITY

ÉRKEZETT: Issahaku Fatawu (Sporting CP, k. v., 17 000 000), Michael Golding (Chelsea, 5 900 000), Bobby Decordova-Reid (Fulham, i.), Caleb Okoli (Atalanta, 14 000 000), Oliver Skipp (Tottenham, 23 500 000), Jordan Ayew (Crystal Palace, 5 900 000), Bilal el-Hannussz (Genk, 20 500 000)

Kölcsönbe: Facundo Buonanotte (Brighton)

Kölcsönből vissza: Boubakary Soumaré (Sevilla), Victor Kristiansen (Bologna), Luke Thomas (Middlesbrough), Daniel Iversen (Stoke)

TÁVOZOTT: Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea, 35 400 000), Wilfred Ndidi (szl.), Dennis Praet (szl.), Kelechi Iheanacho (Sevilla, i.), Marc Albrighton (visszavonult)

Kölcsönbe: Harry Souttar (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Yunus Akgün (Galatasaray), Callum Doyle (Manchester City)

LIVERPOOL

ÉRKEZETT: Giorgi Mamardasvili (Valencia, 30 000 000), Federico Chiesa (Juventus, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Sepp van den Berg (Mainz), Calvin Ramsay (Bolton), Fábio Carvalho (Hull), Nathaniel Phillips (Cardiff)

TÁVOZOTT: Adrián (Betis, i.), Joël Matip (szl.), Thiago Alcántara (visszavonult.), Fábio Carvalho (Brentford, 23 400 000), Sepp van den Berg (Brentford, 23 600 000)

Kölcsönbe: Calvin Ramsay (Wigan), Giorgi Mamardasvili (Valencia), Stefan Bajcetic (RB Salzburg)

MANCHESTER CITY

ÉRKEZETT: Savinho (Troyes, 25 000 000), Ilkay Gündogan (Barcelona, i.)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (West Ham), Máximo Perrone (Las Palmas), Joao Cancelo (Barcelona), Yan Couto (Girona), Issa Kaboré (Luton), Josh Wilson-Esbrand (Cardiff), James McAtee (Sheffield United)

TÁVOZOTT: Taylor Harwood-Bellis (Southampton, k. v., 23 000 000), Tommy Doyle (Wolverhampton, k. v., 5 000 000), Liam Delap (Ipswich Town, 17 850 000), Sergio Gómez (Real Sociedad, 9 000 000), Julián Alvarez (Atlético Madrid, 75 000 000), Joao Cancelo (al-Hilal, 25 000 000)

Kölcsönbe: Yan Couto (Dortmund, 4 000 000), Kalvin Phillips (Ipswich Town), Máximo Perrone (Como)

MANCHESTER UNITED

ÉRKEZETT: Joshua Zirkzee (Bologna, 42 500 000), Leny Yoro (Lille, 62 000 000), Nusszair Mazraui (Bayern München, 15 000 000), Matthijs de Ligt (Bayern München, 45 000 000)

Kölcsönből vissza: Hannibal (Sevilla), Mason Greenwood (Getafe), Donny van de Beek (Eintracht Frankfurt), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Facundo Pellistri (Granada), Brandon Williams (Ipswich Town)

TÁVOZOTT: Álvaro Carreras (Benfica, k. v., 6 000 000), Omari Forson (Monza, i.), Anthony Martial (szl.), Brandon Williams (szl.), Raphaël Varane (Como, i.), Shola Shoretire (szl.), Willy Kambwala (Villarreal, 10 000 000), Donny van de Beek (Girona, 500 000), Mason Greenwood (Marseille, 26 000 000), Aaron Wan-Bissaka (West Ham, 17 600 000), Hannibal Medzsbri (Burnley, 6 400 000), Facundo Pellistri (Panathinaikosz, 6 000 000)

Kölcsönből vissza: Szofjan Amrabat (Fiorentina)

NEWCASTLE UNITED

ÉRKEZETT: Lewis Hall (Chelsea, k. v., 33 000 000), Lloyd Kelly (Bournemouth, i.), John Ruddy (Birmingham, i.), Odisszeasz Vlahodimosz (Nottingham Forest, 4 730 000), William Osula (Sheffield United, 11 600 000)

Kölcsönből vissza: Yankuba Minteh (Feyenoord), Harrison Ashby (Swansea), Jamal Lewis (Watford), Ryan Fraser (Southampton), Isaac Hayden (Queens Park)

TÁVOZOTT: Elliot Anderson (Nottingham, 41 200 000), Yankuba Minteh (Brighton, 35 000 000), Loris Karius (szl.), Matt Ritchie (Portsmouth, i.)

NOTTINGHAM FOREST

ÉRKEZETT: Elliot Anderson (Newcastle United, 41 200 000), Marko Stamenic (Crvena zvezda, 5 500 000), Eric da Silva Moreira (St. Pauli, 1 500 000), Carlos Miguel (Sao Paulo, 4 000 000), Nikola Milenkovics (Fiorentina, 14 300 000), Jota Silva (Vitória Guimaraes, 7 000 000), Ramón Sosa (Talleres, 12 000 000), David Carmo (Porto, 11 000 000)

Kölcsönbe: Álex Moreno (Aston Villa)

Kölcsönből vissza: Jonathan Panzo (Standard Liege), Omar Richards (Olympiakosz), Scott McKenna (Köbenhavn), Joe Worrall (Besiktas), Hvang Ui Dzso (Alanyaspor), Jonjo Shelvey (Caykur Rizespor), Loic Mbe Soh (Almere), Josh Bowler (Cardiff), Lewis O'Brien (Middlesbrough), Emmanuel Dennis (Watford)

TÁVOZOTT: Moussa Niakhaté (Olympique Lyon, 31 900 000), Orel Mangala (Olympique Lyon, k. v., 23 400 000), Remo Freuler (Bologna, k. v., 4 500 000), Odisszeasz Vlahodimosz (Newcastle United, 4 730 000), Harry Arter (szl.), Felipe (visszavonult), Loic Mbe Soh (Beerschot, i.), Scott McKenna (Las Palmas, i.), Cheikhou Kouyaté (szl.), Wayne Hennessey (szl.), Joe Worrall (Burnley, 5 900 000)

Kölcsönbe: Marko Stamenic (Olympiakosz), Jonathan Panzo (Rio Ave), Lewis O'Brien (Los Angeles FC), Omar Richards (Rio Ave), David Carmo (Olympiakosz), Josh Bowler (Preston)

Kölcsönből vissza: Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Nuno Tavares (Arsenal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Rodrigo Ribeiro (Sporting CP), Divock Origi (Milan)

SOUTHAMPTON

ÉRKEZETT: Taylor Harwood-Bellis (Manchester City, k. v., 23 000 000), Ronnie Edwards (Peterborough, 3 500 000), Nathan Wood (Swansea, 3 500 000), Charlie Taylor (Burnley, i.), Adam Lallana (Brighton, i.), Szugavara Jukinari (AZ, 7 000 000), Flynn Downes (West Ham, 21 400 000), Ben Brereton Díaz (Villarreal, 8 300 000), Cameron Archer (Aston Villa, 17 600 000), Mateus Fernandes (Sporting CP, 15 000 000), Aaron Ramsdale (Arsenal, 21 400 000)

Kölcsönbe: Lesley Ugochukwu (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Duje Caleta-Car (Olympique Lyon), Paul Onuachu (Trabzonspor), Romain Perraud (Nice), Armel Bella-Kotchap (PSV), Lyanco (al-Garafa), Mateusz Lis (Göztepe), Carlos Alcaraz (Juventus)

TÁVOZOTT: Lyanco (Atlético Mineiro, 4 500 000), Romain Perraud (Sevilla, 3 500 000), Stuart Armstrong (szl.), Ché Adams (Torino, i.), Duje Caleta-Car (Olympique Lyon, 3 590 000), Sékou Mara (Strasbourg, 12 000 000), Carlos Alcaraz (Flamengo, 18 000 000), Mateusz Lis (Göztepe)

Kölcsönbe: Macuki Kurju (Göztepe), Shea Charles (Sheffield Wednesday)

Kölcsönből vissza: Flynn Downes (West Ham), David Brooks (Tottenham), Ryan Fraser (Newcastle United), Joe Rothwell (Bournemouth)

TOTTENHAM HOTSPUR

ÉRKEZETT: Archie Gray (Leeds, 41 250 000), Lucas Bergvall (Djurgarden, 10 000 000), Wilson Odobert (Burnley, 29 300 000), Dominic Solanke (Bournemouth, 64 300 000)

Kölcsönből vissza: Djed Spence (Genoa), Alejo Véliz (Sevilla), Tanguy Ndombélé (Galatasaray), Sergio Reguilón (Brentford), Ashley Phillips (Plymouth), Japhet Tanganga (Millwall)

TÁVOZOTT: Ivan Perisic (Hajduk Split, k. v., i.), Joe Rodon (Leeds, k. v., 11 800 000), Tanguy Ndombélé (Nice, i.), Eric Dier (Bayern München, k. v., i.), Ryan Sessegnon (Fulham, i.), Japhet Tanganga (Millwall, i.), Oliver Skipp (Leicester City, 23 500 000), Emerson Royal (Milan, 15 000 000)

Kölcsönbe: Pierre-Emile Höjbjerg (Marseille), Bryan Gil (Girona), Alejo Véliz (Espanyol), Dane Scarlett (Oxford United), Manor Szolomon (Leeds United), Ashley Phillips (Stoke City)

WEST HAM UNITED

ÉRKEZETT: Max Kilman (Wolverhampton, 47 500 000), Luis Guilherme (Palmeiras, 23 000 000), Wes Foderingham (Sheffield United, i.), Guido Rodríguez (Betis, i.), Niclas Füllkrug (Dortmund, 27 000 000), Crysencio Summerville (Leeds United, 29 300 000), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United, 17 600 000)

Kölcsönbe: Jean-Clair Todibo (Nice)

Kölcsönből vissza: Nathan Trott (Vejle), Andy Irving (Klagenfurt), Callum Marshall (West Bromwich), Flynn Downes (Southampton)

TÁVOZOTT: Szaid Benrahma (Olympique Lyon, k. v., 14 400 000), Thilo Kehrer (Monaco, k. v., 11 000 000), Nathan Trott (Köbenhavn, 1 500 000), Ben Johnson (Ipswich, i.), Angelo Ogbonna (Watford, i.), Divin Mubama (szl.), Flynn Downes (Southampton, 21 400 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Manchester City)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

ÉRKEZETT: Rodrigo Gomes (Braga, 15 000 000), Pedro Lima (Recife, 10 000 000), Tommy Doyle (Manchester City, k. v., 5 000 000), Sam Johnstone (Crystal Palace, 11 900 000), Bastien Meupiyou (Nantes, 5 000 000)

Kölcsönbe: Jörgen Strand Larsen (Celta Vigo, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Chiquinho (Famalicao), Daniel Podence (Olympiakosz), Goncalo Guedes (Villarreal), Sasa Kalajdzic (Eintracht Frankfurt), Yerson Mosquera (Villarreal), Bolla Bendegúz (Servette), Fábio Silva (Rangers), Ki-Jana Hoever (Stoke), Luke Cundle (Stoke), Joe Hodge (Queens Park)

TÁVOZOTT: Max Kilman (West Ham, 47 500 000), Bolla Bendegúz (Rapid Wien, i.), Pedro Neto (Chelsea, 60 000 000)

Kölcsönbe: Hugo Bueno (Feyenoord), Nathan Fraser (Zulte Waregem), Joe Hodge (Huddersfield), Ki-Jana Hoever (Auxerre)

Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva pénteken délben.