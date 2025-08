100 millió eurós ajánlattal jelentkezett be Rodrygóért a Tottenham – hétfői transzferhíradó

Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, elindult az NB I is, azonban a nyári futballhírek jelentős részét továbbra is az átigazolási információk, transzferpletykák teszik ki. A legfrissebb fejleményekről hétfőn is beszámoltunk élő hírfolyamunkban.

A FONTOSABB HÉTFŐI DÉLELŐTTI ESEMÉNYEK Az Olympique Marseille játékosa lesz a Juventus amerikai válogatottja, Timothy Weah, aki 1 millió euró fejében – egyelőre csak kölcsönben – költözik át Torinóból a francia kikötővárosba. Weah szerződése 14 millió eurós kötelező vételi opciót is tartalmaz, s különféle feltételek teljesülése esetén további 3 millió ütheti majd az olaszok markát – írja Fabrizio Romano. Négymillió euró ellenében térhet vissza Spanyolországba Goncalo Guedes, a Wolverhampton portugál válogatott balszélsője, aki a hírek szerint a Real Sociedad játékosa lesz – az elvi megegyezés már megszületett az angol és a baszk klub között. Ingyen csábította Görögországba az OFI Kréta az elmúlt idényben Diósgyőrben játszó Marko Rakonjacot. Egyéves kihagyás után térhet vissza a spanyol élvonalba Mariano González, aki 32 évesen az Alavésben élesztené újra karrierjét. Klubrekordot jelentő ötmillió euróért szerezte meg a Bologna világbajnoki bronzérmes horvát védőjét, Martin Erlicet a Midtjylland. Hosszú távon számolnak Patrik Schickkel Leverkusenben, a cseh csatár 2030-ig szóló szerződést írt alá a „gyógyszergyáriakkal”. A DÉLUTÁN FONTOSABB ESEMÉNYEI Visszatért Európába a Chelsea-vel egyszeres BL- és kétszeres El-győztes David Luiz, aki két évre kötelezte el magát a ciprusi bajnok Pafoszhoz. Egy évig kölcsönben a Debreceni VSC-nél folytatja Komáromi György, Maxsuell Alegria személyében újabb brazil támadót igazolt a ZTE. Mindössze egy idény után távozik a Chelsea-től Kiernan Dewsbury-Hall, aki hamarosan az Evertonhoz igazol. A Manchester City szerződést hosszabbítana Rúben Diassal, míg a Chelsea megszerezné Alejandro Garnachót és Xavi Simonst is. Ademola Lookman nem jelent meg az Atalanta edzésén, a bergamóiak azonban továbbra sem engednék el a támadót, míg a Dortmund továbbra is egyezkedik a Manchester Uniteddel Jadon Sanchóról. A délután legnagyobb híre az volt, hogy a Tottenham állítólag 100 millió eurós ajánlatot tett a Real Madridnak Rodrygóért, a brazil támadó a hírek szerint maradna Spanyolországban.