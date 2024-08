„Szoboszlaival nem akartunk kockáztatni” – nélküle ütötte ki a Pool az MU-t

A Liverpool az amerikai túrája utolsó meccsén – korábban a Betis ellen 1–0-ra (Szoboszlai góljával), az Arsenal ellen 2–1-re győzött a csapat – Szoboszlai Dominik nélkül győzött Columbiában a Manchester United ellen. A magyar középpályás először hiányzott mérkőzésről, mióta Arne Slot irányítja a csapatot. A holland szakember már a mérkőzés előtt megindokolta a klub honlapjának, miért nem szerepel majd Szoboszlai az MU ellen.

„Ez a turnénk 13. napja. Dominik eddig minden edzésen és mindegyik meccsen részt vett. Azt gondolom, kicsit fáradt, és nem akarunk kockáztatni a játékával. A meccs után visszarepülünk Liverpoolba, és kedden már minden játékos csatlakozik a kerethez, nem akartunk kockáztatni, hogy bárki is kidőljön a sorból a mai mérkőzésen” – fogalmazott Slot.

Nos, a mérkőzés képe alapján a Liverpoolnak nem is volt szüksége a kockáztatásra a győzelemért, ugyanis végig fölényben játszva, simán nyert 3–0-ra.

„Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, de azért a Manchester Unitednak is megvoltak a helyzetei, alakulhatott volna másképp is a meccs. A túra összességében nagyon pozitív volt számunkra. Persze, mindenki az eredményeket nézi, de a lényeg, hogy a játékosok fittek maradtak, és nagy intenzitású játék mellett is képesek olyan teljesítményre, amilyet szeretnénk látni. A túra alatt láttunk néhány nagyszerű gólt, remekül felépített támadást, nagyon keményen dolgoztak a srácok. A következő héten sok visszatérő játékos csatlakozik a kerethez. Érdekes lesz látni, milyen állapotban térnek vissza és hogyan illeszkednek vissza a csapatba. Keményen kell dolgozzunk a következő két hétben is, hogy készen álljunk az Ipswich elleni bajnoki rajtra” – értékelt a meccs után Slot a liverpoolfc.com-nak.

A Liverpool augusztus 17-én kezdi az új idényt, de előtte hazai pályán még vár egy felkészülési meccs, augusztus 11-én a Sevilla ellen.



FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Liverpool–Manchester United 3–0 (Fábio Carvalho 10., C. Jones 36., Cimikasz 61.)

Columbia (Egyesült Államok)