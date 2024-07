Calafiori áldását adta az Arsenal-transzferre, miközben Salibát vinné a Real Madrid – sajtóhírek

A 22 esztendős Calafiori remek idényt zárt a Thiago Motta-féle Bolognában, majd – kihasználva, hogy Giorgio Scalvini térdsérülés miatt nem utazhatott az Európa-bajnokságra – remek játékával hívta fel magára a figyelmet az Eb-n a nyolcaddöntőig jutó olasz nemzeti együttes tagjaként. A ballábas belső védő – aki balhátvéd poszton is bevethető – azonnal felkeltette az európai óriásklubok érdeklődését, de (dacára annak, hogy korábban a Real Madrid és a Chelsea érdeklődéséről is lehetett hallani) a jelek szerint az első lehetséges vevőként bedobott Juventus már kiszállt a versenyből, mivel a torinói klubvezetés nincs jó viszonyban a Bologna vezérkarával.

Ezzel szemben az Arsenal – amely Tomijaszu Takehiro 2021-es megszerzése nyomán remek kapcsolatot ápol a piros-kékekkel – vezetőedzője, Mikel Arteta felvázolta terveit Calafiorinak (akit Jakub Kiwiorhoz hasonlóan a védelem tengelyében, illetve a bal oldalon is bevetne), aki áldását adta a transzferre. Így már csak a kluboknak kell megegyezniük egymással – Fabrizio Romano szerint a 188 centiméter magas bekk vételára egy 50 millió euró körüli összeg lesz majd. A Caught Offside továbbá megjegyzi, hogy a Chelsea is készen áll arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön a Bolognával (ők játékosokat is bevonnának az üzletbe), de jelen állás szerint az „ágyúsoknak” van a legnagyobb esélye Calafiori szerződtetésére.

Mindeközben a katalán Mundo Deportivo – akiket a Mirror is szemlézett – azt írja, hogy az észak-londoniak francia válogatott belső védőjét William Salibát a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is szeretné megszerezni. A madridi gárda védelmi gondjai közismertek (Nacho távozásával a királyi gárdának három belső védője maradt Rüdiger, Militao és a jelenleg is sérült David Alaba személyében), de a párizsiaknál sem rózsás a helyzet: Luis Enrique csapatában jelenleg három egészséges belső védő szerepel Milan Skriniar, Lucas Beraldo és Marquinhos személyében, míg Presnel Kimpembe Achilles-ín-sérüléssel bajlódik.

A Real Madrid esetében ezzel együtt kifejezetten meglepő lenne egy ilyen transzfer: a királyiak első célpontja ezen a poszton a Lille 18 éves bekkje, Leny Yoro, aki már közölte klubjával, hogy a spanyol fővárosban kívánja folytatni pályafutását, s szerződése egy év múlva lejár, így a francia klub lépéskényszerben van. Salibát ezzel szemben 2027-ig élő szerződés köti az Arsenalhoz, s nem túl valószínű, hogy a Real Madrid (amely közben Fabrizio Romano szerint 12 millióért adja tovább a saját nevelésű, ugyancsak belső védő Rafa Marínt a Napolinak) mélyen a zsebébe nyúlna a Transfermarkton 80 millió euróra taksált védőért.

Ezzel szemben a PSG – amely ugyancsak érdekelt volt Yoro megszerzésében, de kosarat kapott – vélhetően nem garasoskodna, de Mikel Artetáék várhatóan csak csillagászati összegért engednék el a 192 centiméter magas játékost.