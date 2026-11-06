„Nem fognak elhallgattatni” – Hamilton szerint Leclerc keményebben bánik a csapattársaival

Noha Andrea Kimi Antonelli történelmi bajnokavatása volt a fő történetszál múlt hétvégén, a Ferrari házon belüli viszálya is bőven szolgáltatott beszédtémát, és ez nem változott a Sao Pauló-i Nagydíj csütörtöki sajtónapján sem. Charles Leclerc távollétében csak Lewis Hamilton állt a sajtó rendelkezésére, aki természetesen sok kérdést kapott a történtek után. A hétszeres világbajnok már múlt vasárnap sem kímélte a csapattársát, és kijelentette, a monacói nem tartotta szem előtt a csapatérdeket, valamint kritizálta a hozzáállását is. Hamilton kifejtette, Leclerc azt az elvet követi, hogy vagy ő nyer, vagy egyikük sem, és ez már korábban is igaz volt rá.

A brit a brazíliai médianapon is kitartott a véleménye mellett, és amikor arról kérdezték, hogy szerinte Leclerc keményebb-e vele, mint más ellenfelekkel, egyetértett. „Igen. Én is így látom. Szingapúrban teljesen belül volt Max (Verstappen) mellett az első kanyarhoz érve, átvehette volna a vezetést, mégis visszavett. Egyértelműen más volt. De ha megnézzük a korábbi csapattársakat, Sebastiannal (Vettel) is ugyanez volt a helyzet, és Carlosszal is.”

„Természetesen frusztrált voltam, igazából még mindig az vagyok. Beszélgetésekre van szükség, és ezeket meg is fogjuk ejteni, amint lesz rá alkalom” – utalt arra, hogy egyelőre vasárnap óta nem igazán volt idő arra, hogy az érintett felek megtárgyalják a történteket, hiszen a csapatfőnök, Frédéric Vasseur hazautazott Európába, míg Leclerc Monaco felé vette az irányt, hogy jelen lehessen gyermeke születésénél, és csak pénteken érkezik meg a helyszínre.