Golovin: Jogosan beszélnek rólunk Európában

2025.11.20. 11:17
Fotó: Árvai Károly
kézilabda Golovin Vlagyimir magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság
Norvégiában felkészülési mérkőzések sorozatát játssza a magyar női kézilabda-válogatott. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt a felkészülésről és a november 26-án kezdődő és december 14-ig tartó német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságról is kérdezte az NSO TV stábja.

 

„Mentálisan biztosan fáradtak a lányok, sűrűn voltak a meccsek ősszel, de hétfő óta mindenki átváltott fejben és most a válogatottra figyel.”

Hársfalvi Júlia váltja a Győr balszélsőjét Golovin Vlagyimir keretében.

 

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (DVSC)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A VÁLOGATOTT PROGRAMJA

POSTEN-KUPA, NORVÉGIA
November 20., csütörtök, Straume
20.30: Magyarország–Szerbia
November 22., szombat, Straume
16.45: Norvégia–Magyarország
November 23., vasárnap, Straume
14.00: Magyarország–Spanyolország

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései
November 27.: Magyarország–Szenegál
November 29.: Irán–Magyarország
December 1.: Magyarország–Svájc

 

