NCAA: az Ohio State nyerte az első 12 csapatos rájátszást

A mostani idényben először négy helyett tizenkettő csapat jutott be az egyetemi bajnokság rájátszásába, amelynek végül a hetedik és a nyolcadik kiemeltje csapott össze a döntőben.

Ugyan A Notre Dame került fel előbb az eredményjelzőre, ám ezt követően hamar összeszedte magát a fogadóirodák szerint esélyesebb Buckeyes, amely először fordított, majd el is lépett 31–7-re.

A folytatásban ugyan megcsillant a remény a Fighting Irish számára, hiszen két td-it is vittek egymás után és mindkettőnél sikeresen megszerezték a két pontot is melle, viszont a hajrában ismét az ohióiak domináltak, így ők zsebelték be a trófeát.

Az Ohio State egyébként épp 2014-ben lett utoljára bajnok, amikor az előző, négy csapatos rendszer vezették be, most pedig a tizenkettő közül is ők bizonyultak először a legjobbnak.

A meccs legjobbjának a Buckeyes irányítóját, Will Howardot választották, aki 231 dobott yarddal és két touchdownnal zárta az estét.

AMERIKAI FUTBALL

NCAA, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ

Notre Dame–Ohio State 23–34