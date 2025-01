Az NFL legtehetségesebb irányítója és legmegosztóbb karaktere – Aaron Rodgers-portré

2024 decemberében Enigma címmel háromrészes sorozat jelent meg a Netflixen, amely Aarond Rodgers életét dolgozza fel. A három közel egyórás epizód az idősíkok között ugrálva bemutatja az irányító karrierútját, valamint a New York Jetsnél töltött első viszontagságokkal teli szezonját. A négyszer az NFL legjobb játékosának (MVP) választott Rodgersről sokan úgy nyilatkoztak, hogy ő a valaha volt legtehetségesebb irányító, ennek ellenére “csak” egyszer nyert Super Bowlt, a 2010-es siker óta pedig inkább a botrányai, a titokzatossága és a megosztó nézetei miatt került a címlapra.

Cikkünkben végigvesszük Rodgers karrierjének főbb szakaszait, hogyan lehet egy tehetséges, sikerre éhes irányító a liga egyik legmegosztóbb személye.

A KEZDETEK ÉS A DRAFT

Aaron Charles Rodgers az amerikai mércével kis városnak számító kaliforniai Chicóban született 1983-ban. Már gyerekként is sportolt, baseballozott és focizott, emellett a televízióban követte az NFL történéseit. Különösen nagy hatással volt rá a San Francisco 1989-es menetelése, amely során Joe Montana irányító 92 yardos támadósorozatot vezetve juttatta SB-győzelemre a 49erst. „Én akartam lenni a meccseket eldöntő srác, az aki szórakoztat, aki miatt leülnek a szurkolók a tévé elé” – emlékezett vissza Rodgers.

A gimi első évében még termete miatt nem igazán tudott érvényesülni, de megszállott edzésmunkájával hamar kitűnt. Akkori edzője így jellemezte: „Olyan gyorsan dolgozza fel az információkat, ez különböztette meg mindenki mástól.” Gimnázium két évet játszott kezdőként, ez alatt több iskolai rekordot is felállított, többek között volt hat TD-s mérkőzése is.

Aaron Rodgers a kaliforniai egyetemen szerzett nevet magának (Fotó: Getty Images)

Az impresszív gimnáziumi teljesítménye ellenére a divízió I-es bajnokság csapatai nem érdeklődtek iránta, végül a Butte főiskolán kötött ki. Rodgers szerint a Chicótól 25 kilométerre lévő suliban újonc évében 26 TD-ig jutott, a Butte 10–1-es mérleggel zárt, ez pedig más egyetemek figyelmét is felkeltette. A következő évében már a University of California színeiben játszott, az ötödik mérkőzésen már kezdő volt. A 2003-as évben Rodgers iskolai szezonrekordot állított fel legtöbb legalább 300 yardos meccsek terén (5) és a legalacsonyabb labdaeladási százalékban is (1.43 százalék).

Rodgers tehetsége a Pac-10 konferenciában is kiemelkedett, a Californiát – melynek a Super Bowl-győztes Marshawn Lynch is a tagja volt – ötven éve nem látott magasságokba sorolták. Második évében 10–1-es mérleget hozott, Rodgersnek pedig egyik meccsén sorozatban 23 sikeres passza volt, ami új NCAA-rekordnak számított. Az edzések mellett sokszor Jeff Tedford támadókoordinátorral különböző figurákkal modellezték le a játékokat.

Ezután nem volt kérdés, Rodgers készen állt az NFL-re. Az első választás a San Franciscóé volt, amelyet Rodgers gyerekként nézett, és abban az államban játszott, ahol felnőtt. A 49ers azonban Alex Smitht választotta, a chicói irányítót – annak ellenére, hogy mindenki arra számított, korán elkel – végül a 24. pickkel húzta ki a Green Bay Packers.

A vártnál jóval később, a 24. választásnál kelt el a drafton, a Green Bay Packers választotta ki (Fotó: Getty Images)

Ez lett az év legmeglepőbb draftpillanata, a Packersnél ugyanis ott volt kezdő irányítóként Brett Favre. A sorozatban három évben MVP-nek választott játékos nem örült Rodgers érkezésének, a Packers-legenda úgy gondolta, nem az ő dolga mentorálni a fiatal irányítót. Rodgers feltalálta magát, és az edzéseken próbálta minél többet segíteni a csapatot és kivívni társai és Favre tiszteletét. 2008 márciusában az akkor 37 éves Favre bejelentette visszavonulását, majd ugyan meggondolta magát, a Packers 16 szezon után elcserélte, Mike McCarthy vezetőedző bejelentette az új korszak kezdetét.

Brett Favre (balra) nem fogadta tárt karokkal utódját (Fotó: Getty Images)

A CSÚCSON, A 2010-ES SUPER BOWL GYŐZELEM

Rodgerst nem fogadta könnyen a legendájától búcsúzó Green Bay-i közönség, ő azonban rögtön az első mérkőzésen a csoportrivális Minnesota Vikings elleni győzelmével közelebb került a szurkolók szívéhez. Első szezonjában 4038 passzolt yarddal és 28 TD-vel zárt, a Packers pedig nem túl meggyőző 6–10-es mérleggel végzett. Ennek ellenére Rodgers hatéves szerződéshosszabbítást kapott.

A legnagyobb kritika az volt, hogy hét próbálkozásból egyszer sem sikerült első évében egy labdabirtoklásos meccsen maradandót alkotnia. A 2009-ben azonban a Greg Jenningsnek dobott 55 yardos TD-passzával ez is megdőlt az ősi rivális Chicago Bears elleni szezonnyitón. Rodgers ezt az évet szintén 4000 fölötti passzolt yarddal zárta, a rájátszás első körében az Arizona Cardinal az NFL valaha volt legpontgazdagabb PO-mérkőzésén 51–45-re nyert. Rodgers 379 passzolt yarddal, öt TD-vel és 154.1-es irányítómutatóval fejezte be a vesztes mérkőzést.

Rodgers pályafutása elején felért a csúcsra, és magasba emelhette a Lombardi-trófeát (Fotó: Getty Images)

2010-ben sorozatban két mérkőzésen is hosszabbítás után kapott ki a Packers (0–5 Rodgers mérlege). Az utolsó, 17. fordulóban a Chicago elleni győzelem azt eredményezte, hogy a Packers hatodik kiemeltként becsúszott a rájátszásba. Ott előbb a harmadik kiemelt Philadelphia otthonában nyert a Green Bay, majd Rodgers karrierje egyik legjobb meccsén 48–21-re kiütötték az első kiemelt Atlanta Falconst a főcsoportdöntőben, majd a csoportrivális Chicago otthonában is nyert a Packers ezzel bejutott a döntőbe. A 45. Super Bowlban a Green Bay 31–25-re győzedelmeskedett a Pittsburghgel szemben, és az MVP-nek Rodgerst választották meg.

RODGERS A SUPER BOWLON: 304 YARD, 3 TD

SIKER UTÁNI ÜRESSÉG ÉS CSALÓDÁSOK

A siker után Rodgers szintet lépett. A Packers 15–1-es mérleggel zárt az alapszakaszban, Rodgers begyűjtötte első MVP-címét. A rájátszás első körében azonban rögtön jött a búcsú. A következő két évben a Colin Kaeprnick vezette 49ers jelentette állította meg a Green Bayt a rájátszásban. 2014-ben Rodgers begyűjötte második alapszakasz MVP-címét, az NFC döntőben a Packers 12 ponttal vezetett öt perccel a mérkőzés vége előtt, de nagyszerű hajrájának köszönhetően a Seahawks jutott a Super Bowlba. 2015-ben a Cardinals, 2016-ban a Falcons búcsúztatta a Green Bayt. Jött két sérülésekkel teli év, melyek során a rájátszás se sikerült.

„Ha perfekcionista vagy, ott az öngyűlölet veszélye, mert semmi sem elég jó. Ez lesz az egyetlen dolog, amit elérek az életben? Rossz célt tűztem ki?” – tekintett vissza erre az időszakra Rodgers. Ekkor kezdett el a spiritualitás felé fordulni, hiszen viszonylag korán jött a Super Bowl és az MVP-cím, ezt követően pedig nehezen találta meg a boldogságot.

A sikerek után véglegesen sztárstátuszba került. Rengeteg televíziós reklám, vetélkedő és talkshow vendége volt, pedig nem feltétlen volt kenyere a hírnév. „Két világban élek. Az egyik az extrovertált alfahím-irányító, a másik életemben pedig introvertáltként élvezem a csendet” – fogalmazott. Ez utóbbi nem adatott meg neki, lefotózták nyaralás közben, cikkeztek a magánéletéről, ráadásul az öccse egy realityben kiteregette a családi szennyest.

Jordan Love, Matt LaFleur és Aaron Rodgers között kialakult a harmónia (Fotó: Getty Images)

MVP-ÉVEK, MENTORSZEREP ÉS KORONAVÍRUS

Első kezdőévét követően hosszú idő után 2019-ben jött egy komoly változás: Mike McCarthyt Matt LaFleur váltotta a vezetőedzői pozícióban, aki át is alakította a wisconsiniak támadósorát. Az első évet így jellemezte LaFleur: „próbáltuk felmérni egymást”. A futójáték felerősödött, Rodgersre sokszor kisebb szerep hárult, ami nem mindig tetszett neki. Az idény pedig a 49ers elleni NFC-döntőbeli vereséggel zárult.

Rodgers a perui Machu Pichun pihente ki a szezon fáradalmait, mire visszatért, a koronavírus-járvány kirobbanása miatt egy teljesen más világ várta. Ráadásul egy másik nem várt esemény is meglepte Rodgerst. A 2020-as drafton mindenki arra számított, hogy a Packers egy elkapóval segíti majd, helyette egy riválist kapott Jordan Love személyében. Visszaköszönt a múlt: 15 évvel korábban Rodgers volt kolonc Favre nyakán, most ő kapott egy utódot. „Felálltam a kanapéról, tudtam, hogy érdekes beszélgetések lesznek – vallott őszintén első reakciójáról Rodgers, de hamar hozzátette: – Itt az esély, hogy jobban csináljam Brettnél.” S így is tett.

Pedig LeFleur állítása szerint senki se kérte erre, Rodgers tanította, segítette, mentorálta, és próbálta megkönnyíteni Love beilleszkedését. Az irányító a holtszezonban leült LaFleurrel is, kiküszöbölték a hibákat és nézeteltéréseket azzal, hogy a régi és az új playbookot összefésülték. Ennek köszönhetően a koronavírus közepette Rodgers és a Packers is szárnyalt.

A koronavírus-járvány miatt nem ülhettek nézők, Rodgers személyiségének és játékának is feküdt ez, úgy érezte, mintha minden mérkőzésen hazai pályán játszana. „Minden héten transzban voltam a csend miatt” – árulta el. A Packers első kiemeltként jutott rájátszásba, Rodgers sorozatban másodjára, összesen negyedjére lett MVP (legalább ennyi csak Peyton Manningnek sikerült), ráadásul az idény során megdöntötte Favre franchise-rekordját a TD-passzok terén. A Super Bowl megint nem sikerült, az NFC-döntőben ismét – a rájátszásban negyedik alkalommal – a 49ers jelentette a végállomást. „Ez volt karrierem legjobb szezonja, de személyesen a legnehezebb évem.”

4941 YARD, 53 TD, 4 INTERCEPTION: AARON RODGERS HARMADSZOR IS MVP

Rodgers nemcsak a fájdalmas vereségre utal, 2021-ben többször is a sajtó és a szurkolók kereszttüzében találta magát. A koronavírus-járvány idején a liga szorgalmazta, hogy minél több játékos kapja meg a védőoltást. Rodgers egy mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azt mondta, immunizálták, de később kiderült, hogy ez nem védőoltás formájában, hanem holisztikus gyógymódok segítségével történt, ami sokak szerint a liga szándékos megtévesztése volt. Ellene boszorkányüldözés indult, és több szponzor is felbontotta a vele kötött szerződését. 2022-ben a Packers és Rodgers is csalódást keltő évet zárt, a Lions elleni 18. fordulós vereség azt jelentette, a wisconsiniak nem jutnak be a rájátszásba. Rodgers régi barátjával, Randall Cobbal együtt vonult le a pályáról.

Randall Cobb és Aaron Rodgers közösen vonulnak le a Lambeu Fieldről (Fotó: Getty Images)

Bár abban az idényben hároméves szerződéshosszabbítást kapott – akárcsak korábban Favre esetében –, kérdés volt, visszavonul-e, elvégre már 39 éves volt. Aztán többnapos elvonulás után úgy döntött, szeretne tovább játszani. Áprilisban kiderült, hogy a folytatás már nem Wisconsinban lesz...

NEW YORK, SÉRÜLÉS, REHABILITÁCIÓ

A Green Bay ugyanis elcserélte Rodgerst a New York Jetshez. Az Enigma egyik idősíkja itt veszi fel az irányító életének fonalát. A sorozat egy magyar szereplővel, Bercsenyi Balázs tetóválóművésszel kezdődik, ahogy Rodgers új tetoválásán dolgozik. New Yorkban ugyanis az egyetemen használt 8-as mezszámra vált a wisconsini 12-esről, az új fejezet új szimbólummal jár.

New York a legnagyobb amerikai sportpiacok egyike, egy tehetséges fiatal keret sztárirányítót kapott, az elvárások hatalmasra nőttek. A bemutatkozás a csoportrivális Bills elleni hétfő esti rangadó volt, a mérkőzés azonban csak négy támadósnapig tartott Rodgers számára. Leonard Floy ugyanis úgy sackelte, hogy elszakadt az Achillese. Hatalmas döbbenet lett úrrá New Yorkon.

Leonard Floyd földre viszi Rodgerst – az irányító az egész idényre kidől (Fotó: Getty Images)

Rodgers sokáig nem engedte el így sem a szezont: a 9-12 hónapos általános rehabilitáció ellenére még az alapszakasz végére visszatérne, mondván, „egy teljes év elvesztése szükségtelen kompromisszum”. De hiába töltött naponta legalább öt órát rehabilitációs tevékenységgel, a Jets nélküle harmatgyenge teljesítményt nyújtott, és hamar elbukott a rájátszásért folyó harcban.

Ismét felröppentek a találgatások, miszerint egy ilyen sérülésből vissza tud-e jönni egy negyvenéves játékos. 2024-ben kihagyta a csapata edzőtáborát, ami olaj volt a tűzre. Rodgers végül visszatért, de a Jets szurkolóinak ebben sem volt sok örömük, egy-két jobb mérkőzést leszámítva a New York szenvedett, és 5–12-es mérleggel zárt.

KUDARC ÉS SIKER

A már 41 éves Rodgers a jetses kudarcok ellenére nem gondolkozik a visszavonuláson. „Ahhoz, hogy bejuss a ligába tehetségesnek kell lenned. A bennmaradás kulcsa az egyenletes teljesítmény. A sikeres hosszú karrierhez mindenkinél jobban kell teljesíteni” – vallja Rodgers, aki a sorozat végén kijelenti: hiába van több mint húsz éve a ligában, továbbra sem a focin kívüli életén gondolkozik.

Az Enigma alapján úgy tűnik, hosszú út után megbékélt életével. „Néha a legjobb formádat fogod hozni, és ez nem lesz elég jó. Ez nem jelenti azt, hogy sikertelen vagy. Ahogy az ellenkezője sem jelent kudarcot. Jelenleg nem érzem úgy, hogy bárkinek is bizonyítanom kellene bármit, csak magamnak, és ez nagyszerű.”

Megosztó, rejtélyes, az átlagostól eltérő személyisége nagyban befolyásolja Rodgers örökségének megítélését, de ahhoz kétség sem férhet, hogy képességek alapján ő a valaha volt egyik legjobb amerikaifutball-irányító.

ALAPSZAKASZ RÁJÁTSZÁS Lejátszott mérkőzés 248 21 Passzolt yard 62952 5894 Passzolt touchdown 503 45 Eladott labda 116 13 Futott yard/TD 3573/35 285/4 AARON RODGERS KARRIERJÉNEK STATISZTIKÁI