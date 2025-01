A playoffról lemaradó Bengals játékosai a toplisták élén

A legtöbb passzolt yard (4918), legtöbb passzolt TD (43): Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Hiába vezette győzelemre az utolsó öt meccsén a Bengalst a karrierje legjobb mutatóit produkáló Joe Burrow, a gyenge idénykezdet miatt lemaradt a rájátszásról. A Cincinnati védelme sem tett szívességet, a hét vereségéből ötöt legalább 25 szerzett ponttal szenvedett el, különösen durva volt november elején a Ravens és a Chargers elleni két hét: az NFL történetének első irányítójaként két egymás utáni meccset veszett el úgy, hogy legalább 300 passzolt yardja és három passzolt TD-je volt labdaeladás nélkül. A Ravens elleni két csoportrangadón összesen kilenc touchdownt passzolt, de mindkétszer kikapott a Bengals.

A legjobb passzindex (119.6): Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

A játékosok teljesítményét a maga speciális módszerével értékelő Pro Football Focusnál hajszálnyival előzte meg Jackson Burrow-t, míg a liga által használt passzindex tekintetében több mint tízpontos különbség alakult ki. A Ravens irányítója az elmúlt két évben végleg megszabadult a passzjátékára vonatkozó kétségektől, s bár a futásokat sem hanyagolta, idén először átlépte a 4000 yardos határt (4172-vel zárt). Előtte senki sem passzolt ennyit úgy, hogy közben legalább 800 yardot is futott volna, ehhez képest Jackson 915 yardig jutott.

A legtöbb elkapás (127), legtöbb elkapott yard (1708), legtöbb elkapott TD (17): Ja’Marr Chase (Cincinnati Bengals)

A kontraktusa utolsó évében játszó Chase eleget tett azért, hogy nyáron mesés szerződést kapjon. Chase mindhárom fontos kategóriát az élen zárta az elkapók között, ezt legutóbb Cooper Kupp tette meg, korábban is csupán másik négy elkapó, akik közül Lance Alworth és Jerry Rice már a Hírességek csarnokának a tagja – arra viszont még ők sem voltak képesek, hogy egy idényen belül két meccsen legalább 250 yardot és két TD-t szerezzenek. (A PFF-nél Chase az idény során legalább 100-szor megcélzott elkapók között a 9. lett, ott Puka Nacua zárt az élen.)

A legtöbb yard elkapásonként (22.3): Alec Pierce (Indianapolis Colts)

Az 1995-ös idény óta nem volt olyan játékos, aki legalább 22 yardos átlagot hozott elkapásonként, és hét touchdownt szerzett. A houstoni Chris Sanders teljesítményét idén Alec Pierce tudta megismételni, az ezredforduló óta DeSean Jackson után ő a második játékos, aki legalább 37 elkapással 22 yardos átlag felett zárja az évet.

A legtöbb futás (345), legtöbb futott yard (2005): Saquon Barkley (Philadelphia Eagles)

A New York Giantstól az Eagleshez szerződő Barkley kivirult az új csapatában, először lett csoportgyőztes a csapatával, és ha az edzője nem pihenteti az utolsó, tét nélküli fordulóban, Eric Dickerson 2105-ös NFL-rekordját is megdöntötte volna. Sokak szerint így volt igazságos, hiszen Dickerson 16 meccses alapszakasz során állította fel a csúcsot 1984-ben. LeSean McCoy 2013-as klubrekordját (1607) így is átadta a múltnak.

A legtöbb yard futásonként – legalább 150 futás (5.9): Derrick Henry (Baltimore Ravens)

A PFF-nél Henry 9.1 pontos értékkel megelőzte a csupán 11. legjobb futónak értékelt Barkleyt, és a futásonként szerzett yardok tekintetében is a Ravens új szerzeménye volt a jobb, de csak egy tizeddel. Henry 5.9 yardot szerzett futásonként, míg Barkley 5.8-at. A Tennessee-t elhagyó Henry 31 évesen sem lassult le, Jackson oldalán az NFL egyik leghatékonyabb fegyvere.

A Burrow, Chase párossal ellentétben a Lamar Jackson, Derrick Henry duót a playoffban is figyelhetjük (Fotó: Getty Images)

A legtöbb futott és elkapott TD egyben (20): Jahmyr Gibbs (Detroit Lions)

Ha csak a futott touchdownokat nézzük, Gibbs holtversenyben zárt az élen Henryvel és a buffalói James Cookkal, 16-16 alkalommal jutottak be így a célterületre. Viszont Gibbsnek négy elkapott TD-je is volt (Henry és Cook 2-2-vel zárt), a Lions futója az idény végén David Montgomery sérülése után kapott több lehetőséget a gólvonal közelében, az idényzárón négy touchdownt is szerzett, ezzel előzte be riválisait, és Barry Sanders 1991-es remeklése óta az első detroiti játékosként zárt az NFL élén ebben a kategóriában.

A legtöbb szerzett pont (158): Chris Boswell (Pittsburgh Steelers)

Gibbs 20 touchdownja 120 pontot jelent, ennél 13 rúgó is többet szerzett az alapszakasz során. A legtöbbet a pittsburghi Chris Boswell, aki 41 hárompontos mezőnygólja mellé 35 jutalomrúgást hajtott végre sikeresen. Árulkodó, hogy mely csapatok rúgói szereztek 30-nál több mezőnygólt, a Steelers mellett a Cowboys, a Chargers, a Dolphins, a Texans, a Raiders, a Broncos és a Colts kickere jutott eddig – mind középcsapat, amely nem tagja az elitnek, de a playoff határán mozgott.

A legtöbb szerelés (173): Zaire Franklin (Indianapolis Colts)

A Colts 2018-as hetedik körös draftpickje hattal elmaradt a tavalyi értéktől, de idén ez is elég volt a ligaelsőséghez. Az Indianapolis Franklinhez hasonlóan a 2018-as drafton választotta ki Shaquille Leonardot, a második körben elvitt linebacker az első évében ligaelső volt szerelések terén, amikor Franklin még alig játszott. Leonard azóta kikopott a ligából, míg Franklin idén a 173 szerelése mellé 3.5 sacket jegyzett, ötször kiütötte az ellenfél kezéből a labdát és kétszer lehalászta az irányító passzát – mindhárom karriercsúcs.

A legtöbb sack (17.5): Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

A korábbi New Orleans-i passzisettetőnél senki sem szerelte többször az ellenfél passzolni készülő irányítóját. Négyet novemberben a Las Vegas, három és felet az idény utolsó meccsén a Pittsburgh ellen jegyzett, utóbbival hagyta maga mögött a clevelandi Myles Garrettet. A Bengals egyébként rémesen megszervezett védelmének gyöngyszeme karrierje legtöbb szerelésével (46) és leütött passzával (6) is zárt.

Trey Hendrickson lett 2024 sackkirálya (Fotó: Getty Images)

A legtöbb szerelés a támadóvonal mögött (22): Myles Garrett (Cleveland Browns)

A sackekhez hozzáadódik a futók vagy az elkapók támadóvonal mögötti szerelése, amely során a támadócsapat yardot veszít. Ebből a szempontból a tavalyi idény legjobb védője, Garrett zárt az élen, megelőzve az AFC Északi csoportjának másik két kiválóságát, az egyaránt 19-cel záró Hendricksont és T. J. Wattot. A teljes idényt teljesítő védők között a PFF is Garrettet értékelte a legjobbnak, hajszállal magelőzve Wattot.

A legtöbb interception (9): Kerby Joseph (Detroit Lions)

A Lions harmadévese tavaly első játékosként halászta le Aaron Rodgers passzát háromszor is egy idényen belül, idén pedig túltett mindenkin, kiváló érzékkel csapott le kilencszer is az ellenfelek labdáira. A Green Bay ellen megszerezte karrieje első pick sixét is, azaz meg sem állt a labdával a Packers célterületéig. Joseph nemcsak a labdaszerzéseivel tűnt ki, a PFF szerint az ő emberfogása volt a leghatékonyabb a ligában a klasszikus hátvédek (cornerbackek és safetyk) között.

A legtöbb passz elleni védekezés (22): Denzel Ward (Cleveland Browns)

Az interceptionön túl azok a játékok is ide számítanak, amikor valaki beleüt a passzolt labdába, vagy szabályosan megakadályozza, hogy az elkapó megkaparintsa. Ward 2020 óta a legjobb e tekintetben a ligában, az idén az első tíz forduló összes meccsén meghiúsított legalább egy passzjátékot.

A legtöbb visszahordott yard kirúgás után (904): KaVontae Turpin (Dallas Cowboys)

Rosszindulattal írhatnánk, hogy ebben a kategóriában csak annak van jó esélye, akinek a csapata ellen sok pontot szereznek, így a kirúgás is több. Turpinnél (27) csak a carolinai Raheem Blackshear (31) próbálkozott több visszahordással, s csak a giantses Eric Graynek volt még 20-nál több (21) lehetősége. Turpin Washington elleni 99 yardos visszahordott TD-je egyike volt annak a hét touchdownnak, amelyet a liga új szabályok mellett elvégzett kirúgásai után értek el.

A legtöbb visszahordott yard punt után (413): Kalif Raymond (Detroit Lions)

Puntból csak hat visszahordott TD született idén a ligában, köztük van a legtöbb yardot szerző Raymondé is, a Lions 30 éves elkapója korábbi csapata, a Tennessee ellen rohant végig a pályán 90 yardos touchdownért.

A legmagasabb punttal szerzett yardátlag (51.0): Jack Fox (Detroit Lions)

A punterek mutatói közül ez a legárulkodóbb, a többi inkább azt mutatja, mennyire gyenge egy csapat támadójátéka. A legtöbbször a clevelandi Corey Bojorquez próbálkozott, a legtöbb yard is az övé, az ellenfél 20 yardos vonala mögött kikötő lebdákból a New Orleans-i Matthew Hayball zárt az élen. Sok kísérlet, sok magas érték. Viszont Fox a kevés munkáját is magas színvonalon oldotta meg, nemcsak, hogy az ő labdái szálltak legmesszebbre, a viszsahordások utáni érték (net yard) terén is ő volt a legjobb 46.2 yarddal.

A bajnoki meneteléshez a játék minden elemét uralni kell – Jack Fox a Detroit Lions egyik meg nem énekelt hőse (Fotó: Getty Images)

DRAFTSORREND. A New England a Buffalo legyőzésével elszalasztotta a draftelsőség jogát, rossz nyelvek szerint a Patriots vezetősége emiatt is bontotta fel Jerod Mayo vezetőedző szerződését. A Patriots mellett a Jaguars, a Raiders, a Jets, a Saints és a Bears kezd neki új vezetőedzővel a 2025-ös alapszakasznak. Az első cetli a Tennessee-é lett, a Titanst a Browns és a Giants követi majd, persze a draftjogokkal lehet kereskedni, a Green Bay-i játékosbörzéig több pick is gazdát cserélhet. A rájátszásba jutott csapatok draftsorrendjét az ottani eredményeik határozzák meg.

Az eddig eldőlt 18 pick sorrendje: 1. Tennessee Titans (3–14), 2. Cleveland Browns (3–14), 3. New York Giants (3–14), 4. New England Patriots (4–13), 5. Jacksonville Jaguars (4–13), 6. Las Vegas Raiders (4–13), 7. New York Jets (5–12), 8. Carolina Panthers (5–12), 9. New Orleans Saints (5–12), 10. Chicago Bears (5–12), 11. San Francisco 49ers (6–11), 12. Dallas Cowboys (7–10), 13. Miami Dolphins (8–9), 14. Indianapolis Colts (8–9), 15. Atlanta Falcons (8–9), 16. Arizona Cardinals (8–9), 17. Cincinnati Bengals (9–8), 18. Seattle Seahawks (10–7)

NCAA-KITEKINTŐ. Roppant tanulságosan alakul az egyetemi bajnokság első 12 csapatos rájátszása. A semleges pályákon megtartott negyeddöntőben egyetlen, az első fordulóban erőnyerő csapat sem győzött, azaz kiesett az első négy kiemelt. Ez azt jelenti, hogy az elődöntőbe olyan csapatok jutottak be, amelyek a tavalyig zajló, négycsapatos rendszerben esélyt sem kaptak volna arra, hogy állami döntőt játsszanak. A negyeddöntő eredményeit sokan annak tudják be, hogy túl sokat pihent az első négy kiemelt, és nem csodálkoznánk, ha rövid időn belül 16 csapatosra növelnék a rájátszás létszámát, így az alapidény legjobbjai is ráhangolódhatnának egy hazai pályás meccsel a negyeddöntőre.

NCAA-PLAYOFF. A negyeddöntő eredményei: Boise State (3. kiemelt)–Penn State (6.) 14–31, Arizona State (4.)–Texas (5.) 31–39 – hosszabbítás után, Oregon (1.)–Ohio State (8.) 21–41, Georgia (2.)–Notre Dame (7.) 10–23. Az elődöntő programja. Péntek, 1.30: Penn State–Notre Dame (Orange Bowl, Miami). Szombat, 1.30: Texas–Ohio State (Cotton Bowl, Dallas)

NFL

ALAPSZAKASZ, 18. (UTOLSÓ FORDULÓ)

Szombat

Baltimore Ravens–Cleveland Browns 35–10

Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals 17–19

Vasárnap este

Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints 27–19

Atlanta Falcons–Carolina Panthers 38–44 – hosszabbítás után

Dallas Cowboys–Washington Commanders 19–23

Green Bay Packers–Chicago Bears 22–24

Tennessee Titans–Houston Texans 14–23

New England Patriots–Buffalo Bills 23–16

Philadelphia Eagles–New York Giants 20–13

Vasárnap éjjel

Arizona Cardinals–San Francisco 49ers 47–24

Denver Broncos–Kansas City Chiefs 38–0

Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers 20–34

Los Angeles Rams–Seattle Seahawks 25–30

New York Jets–Miami Dolphins 32–20

Detroit Lions–Minnesota Vikings 31–9

A RÁJÁTSZÁS 1. FORDULÓJÁNAK (WILD CARD KÖR) MENETRENDJE

Szombat

22.30: Houston Texans–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.30: Philadelphia Eagles–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.00: Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Kedd

2.00: Los Angeles Rams–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)