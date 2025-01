NFL: a Tampa Bay kiszenvedte a győzelmet és a rájátszásba jutást

Az NFL alapszakaszának utolsó hete előtt két hely volt még kiadó a rájátszásban: az Amerikai és a Nemzeti főcsoportban is egy-egy kvóta várt gazdára, melyek közül a 19 órás meccseken egy kérdés dőlt el.

Az NFC rájátszásában az egyetlen kiadó playoffhely első számú esélyese a Tampa Bay Buccaneers volt, amelynek a legutóbbi öt meccséből négyet elvesztő, a rájátszásról már lecsúszó New Orleanst kellett legyőznie hazai pályán ahhoz, hogy bejusson a rájátszásba, szertefoszlatva a 8–8-as mérleggel álló, Carolina Pantherst vendégül látó Atlanta Falcons továbbjutási esélyeit.

Az egyik safetyjét, a szombaton egy autóbalesetben megsérülő Jordan Whiteheadet már a meccs előtt elveszítő Buccaneers nagyon kényelmesen kezdett, két negyed alatt csak két mezőnygólig jutott, miközben a Saints 16 pontot szedett össze. A hazaiak a harmadik negyedben kezdtek éledezni, Payne Durham hatyardos elkapásával szereztek először TD-t egy tíz játékból álló, összesen 72 yardos támadássorozat végén. Egy mezőnygólnak köszönhetően viszont az utolsó negyed még 19–13-as vendégvezetésnél kezdődött el.

Az utolsó etapban viszont elkezdett jól játszani a Bucs. Egyre jobban ültek a végül 221 yardig jutó Baker Mayfield passzai, aki Jalen McMillannak adott 32 yardos TD-passzt, ami után a jutalomrúgással először a meccsen vezetett a hazai csapat, majd pedig Bucky Irving 11 yardos TD-futásával lezárta a Tampa Bay a meccset és a továbbjutás kérdését is. S még az is összejött hazai oldalon a legvégén, hogy Mike Evans sorozatban a 10. szezonjában is 1000 elkapott yard fölé került.

A MECCS LEGFONTOSABB ELKAPÁSA MCMILLANTŐL

Jalen McMillan’s last 5 Games



24 Receptions

316 Receiving Yards

7 Touchdowns!



And counting…….



pic.twitter.com/GBpUkssKdg — Dave Heilman NFL (@DynastyDorks) January 5, 2025

A később kezdődő meccseken az AFC egyetlen kiadó playoffhelye fog eldőlni. A Denver jut be, ha megveri otthon az alapszakasz legjobb csapatát, a címvédő, de a legjobbjait pihentető Kansas Cityt. Ha nem nyer a Broncos, akkor a Miami juthat tovább a New York Jets legyőzésével, ha pedig a Broncos és a Dolphins is kikap, akkor a Bengals hetedik kiemeltként surran be a playoffmezőnybe.

NFL

ALAPSZAKASZ, 18. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals 17–19

Szombat

Baltimore Ravens–Cleveland Browns 35–10

Vasárnap

Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals 17–19

Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints 27–19

Atlanta Falcons–Carolina Panthers 38–44 – hosszabbítás után

Dallas Cowboys–Washington Commanders 19–23

Green Bay Packers–Chicago Bears 22–24

Tennessee Titans–Houston Texans 14–23

New England Patriots–Buffalo Bills 23–16

Philadelphia Eagles–New York Giants 20–13

KÉSŐBB

22.30: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

22.30: Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars

22.30: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers

22.30: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks

22.30: New York Jets–Miami Dolphins

22.30: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers

Hétfő

2.20: Detroit Lions–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)