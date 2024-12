NHL: Marco Rossi vezérletével nyert a Wild, győzött a Washington is

A diviziójában vezető Toronto Maple Leafs és a Keleti főcsoportban élen álló Washington Capitals rangadóját az amerikai, fővárosi csapat nyerte meg 3–1-re. A meccs a harmadik harmadban dőlt csak el, amikor a vendégek két gólt is szereztek.

A nyugati első Minnesota az osztrák Marco Rossi vezérletével verte meg idegenben 5–1-re az Anaheimet, sorozatban ötödször nyert a Wild. Hazai pályán győzött a New Jersey Devils, a New York Rangers, a Vancouver Canucks és a Vegas Golden is.

AZ ELSŐ ROSSI-GÓL AZ ANAHEIM ELLEN

MARCO ROSSI POWER PLAY GOAL IN TIGHT #MNWild pic.twitter.com/5aH8YirCg3 — PrimeLewis23 (@PrimeLewis23) December 7, 2024

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Seattle Kraken 3–2

Toronto Maple Leafs–Washington Capitals 1–3

New York Rangers–Pittsburgh Penguins 4–2

Anaheim Ducks–Minnesota Wild 1–5

Vancouver Canucks–Columbus Blue Jackets 5–2

Vegas Golden–KnightsDallas Stars 3–2