72 évesen ismét vezetőedzőnek áll Bill Belichick

A vezetőedzőként hatszoros (és védőkoordinátorként kétszeres) Super Bowl-győztes szakembert a következő idénytől az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban láthatjuk majd, mivel az egyik legismertebb gárda, A North Carolina Tar Heel kispadjára ül majd le.

Bill Belichick érkezését az Észak-Karolina-i gárda magyar idő szerint csütörtök hajnalban jelentette be a hivatalos oldalán, ahol elárulta, a szakember édesapja már edzette a csapatot az ötvenes években, így nem lesz teljesen új számára a környezet, valamint a cikkből az is kiderül, hogy a legendás trénernek hivatalos bemutató sajtótájékoztatót is rendeznek majd a napokban.

A 72 éves vezetőedző így fogalmazott az új állásáról:

„Mindig is szerettem volna egyetemen edzősködni, hiszen édesapám által ebben a közegben nőttem fel. Alig várom, hogy egy új futballprogramot építsünk Chapel Hillben.”