NFL: a csúfos vereség után menesztette edzőjét a Saints

A New Orleans Saints az NFL 9. játékhetén kikapott az eddig a liga utolsó helyén bukdácsoló Carolina Pantherstől. A mérkőzés utáni nap a New Orleans-i gárda már be is jelentette, megválik a vezetőedzőjétől, Dennis Allentől.

Az 52 éves edző 2021-ben vette át a csapat irányítását, miután a korábbi legendás, Super Bowl győztes trénere, Sean Payton visszavonult – ő azóta egyébként visszatért a Denver Broncos vezetőedzőjeként. Az elmúlt két és fél idény azonban nem alakult ideálisan Dennis Allen számára. A legutóbbi két alkalommal nem sikerült rájátszásba jutnia a New Orleansszel, idén pedig iába kezdett két nagyon magabiztos győzelemmel a gárda, hamar rosszra fordultak a dolgok. A harmadik héttől kezdve folyamatosa veszített a Saints és vasárnap már sorozatban a hetedik találkozóját is elvesztette – ráadásul a liga egyik leggyengébb csapats, a Carolina Panthers ellen –, így lépnie kellett a vezetőségnek, amely úgy döntött, megválik a jelenlegi vezetőedzőtől. Allen a Saintses pályafutását végül egy nem igazán meggyőző, 18–25-ös mérleggel zárta.