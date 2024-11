A hosszabbítás döntött Münchenben a Panthers javára

A második müncheni és a negyedik németországi NFL-mérkőzést rendezték meg magyar idő szerint vasárnap kora délután az Allianz Arénában. A Bayern München stadionjában ott volt többek között a szombaton a St. Pauli ellen győztes gólt szerző Jamal Musiala és bajorok csapatkapitánya, Manuel Neuer is. Shawn Hochuli játékvezető pedig az egyik szabálytalanságnál németül tájékoztatta a közönséget. Ez családi hagyomány, hiszen Shawn apja, Ed Houchili az első mexikói NFL-mérkőzésen spanyolul szólt a nézőkhöz még 2005-ben.

The NFL is in town! 🏈



Bayern Munich stars Neuer, Sané and Musiala watching the #MunichGame at the Allianz Arena. pic.twitter.com/Jpm4ooZKxk — DW Sports (@dw_sports) November 10, 2024

A körítésre tehát nem lehetett panasz, annak ellenére, hogy a New York Giants és a Carolina Panthers is csak 2-2 győzelmet tudott felmutatni az első kilenc forduló alatt. A Panthers támadósora kezdett jobban Bryce Young egy 90 yardos drive végén Ja'Tavion Sandersnek osztott ki TD-passzt. A második játékrészben már a Giants is a jobbik arcát mutatta és két futott hatpontossal zárkózott, majd a végjátékban öt másodperccel az idő lejárta előtt egy mezőnygóllal egyenlített. A New York-iak kezdhették a hosszabbítást, de Tyrone Tracy rögtön az első játékban elhagyta a labdát, a Carolina pedig a labdaszerzést kihasználva egy mezőnygóllal megnyerte a mérkőzést. 20–17

MADNESS IN MUNICH

📺: NFL Network pic.twitter.com/FHPQB7WquD — Carolina Panthers (@Panthers) November 10, 2024

A Chicago Bears a bíztató kezdés után sorozatban harmadik mérkőzését bukta el. A New England Patriots csak egy mezőnygólt engedett az 1/1-es Caleb Williams vezette támadósornak, a harmadik helyen kiválasztott Drake Maye egy TD-t passzolt, Joey Style pedig négy mezőnygólt is értékesített. (3–19) Egy másik NFC északi csapat, a Minnesota Vikings sem szerzett touchdownt, a négy mezőnygól azonban így is 12–7-es győzelmet ért a Jacksonville Jaguars ellen.

A Buffalo Billsnek Taron Johnson pick sixével adta meg az alaphangot a Colts otthonában. Josh Allen ugyan kétszer is eladta a labdát, a Bills 30–20-ra nyert Indianapolisban, amelyben Joe Flacco 272 yarddal, két TD-vel és három interceptionnel zárt.

A New Orleans Saints a 17 pontos második negyedének köszönhetően nyert a csoportrivális Atlanta Falcons ellen. Marquez Valdes-Scantling három elkapásból 109 yardot és két TD-t szerzett.

Marquez Valdes-Scantling. Welcome to the DOME!



📺 FOX pic.twitter.com/QRmg5SRBZn — New Orleans Saints (@Saints) November 10, 2024

Egy mezőnygóllal nyert az előző idény NFC-t megnyerő San Francisco 49ers is. Jake Moody három mezőnygólt is kihagyott, de az utolsó másodpercben 26 yardról betalált a póznák közé, ez pedig a Tampa Bay Buccaneers vesztét okozta. A San Franciscónál Ricky Pearsell volt a hős, az első körben kiválasztott elkapót még szeptember elején próbálták kirabolni, majd a támadó rá is lőtt a játékosra, ami miatt kórházba szállították. A 24 éves játékos most megszerezte első TD-jét az NFL-ben.

When you watch your first NFL touchdown 😁 pic.twitter.com/ejxBDVTYCK — San Francisco 49ers (@49ers) November 10, 2024

A kora esti idősáv legpontgazdagabb mérkőzését a Pittsburgh Steelers és a Washington Commanders játszotta egymás ellen. A fordulatos mérkőzésen Russel Wilson sorozatban harmadik mérkőzésén is győzelemre vezette a Steelerst. A cserehatáridő előtt érkező Mike Williams egy 32 yardos mérkőzést nyerő elkapással mutatkozott be a a Pittsburghben. 27–28

FIRST TD AS A STEELER!!!!!!!!



📲 Stream on NFL+: https://t.co/COxKRnr6Mc pic.twitter.com/qaxvtHNvcM — Pittsburgh Steelers (@steelers) November 10, 2024

A Denver Broncos más 14–3-ra vezetett a csoportrivális Kansas City Chiefs ellen, azonban a bajnoki címvédő Travis Kelce második idei TD-jével szépített, majd Harrison Butker két mezőnygóljával átvette a vezetést. A Broncos hat perce volt a fordításra, ez elég is volt arra, hogy mezőnygóltávolságig jusson a Denver. Will Lutz 35 yardos mezőnygólját blokkolták a Chiefs védői, ezzel továbbra is hibátlan a címvédő. 16–14

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Carolina Panthers–New York Giants 20–17 – hosszabbítás után – Münchenben

Chicago Bears–New England Patriots 3–19

Indianapolis Colts–Buffalo Bills 20–30

Kansas City Chiefs–Denver Broncos 16–14

New Orleans Saints–Atlanta Falcons 20–17

Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers 20–23

Washington Commanders–Pittsburgh Steelers 27–28

Jacksonville Jaguars–Minnesota Vikings 7–12

Később

22.05: Los Angeles Chargers–Tennessee Titans

22.25: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–New York Jets

Hétfő, 2.20: Houston Texans–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Rams–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

Korábban

Péntek

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 35–34