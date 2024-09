NFL: a New Orleans kiütötte a Dallast, a 49ers kikapott Minneapolisban

Meglepetésekből nem volt hiány az alapszakasz második vasárnapján. A Baltimore Ravens döcögősen kezdett, de a harmadik negyed közepére Justin Tucker mezőnygóljaival és Zay Flowers elkapott hatpontosának köszönhetően 16–6-ra elhúzott a Las Vegas ellen. Alexander Mattison futott TD-jével zárkózott a Raiders, de Derrick Henry hamar válaszolt visszaállítva a tízpontos hazai előnyt. Az utolsó 10 percben Davante Adams touchdownjával és Daniel Carlson mezőnygóljával egaziláltak a vendégek, fél perccel a vége előtt pedig ismét a vendég rúgó talált a póznák közé, így a Raiders 26–23-ra legyőzte a Baltimore-t, amely két vereséggel kezdte az idényt.

A Ravenst előző héten legyőző Detroit is kikapott. A Lions haza pályán szinte az első percektől kezdve csak üldözte a Tampa Bayt. A harmadik harmadban David Montgomery révén átvette a vezetést a Detroit, de Baker Mayfield irányító egy gyönyörű támadássorozat végén saját maga futott be a célterületre, amire már nem jött válasz a Lionstól. A Buccaneers 20–16-ra nyert, két győzelemmel áll és visszavágott a Lionsnak, amely az előző idény rájátszásában búcsúztatta a floridai csapatot.

A Lions mellett a Nemzeti főcsoport másik nagyágyúja, a San Francisco sem tudta megőrizni veretlen mérlegét. A SB-ban a Kansas Citytől kikapó 49ers a Sam Darnold vezette Minnesota otthonában szenvedett 23–17-es vereséget. Az első körös J. J. McCarthyt az idénykezdet előtt elvesztő Vikings így 2–0-val startolt, azonban nem lehetnek maradéktalanul boldogok, ugyanis a csapat sztárelkapója, a 133 yardot és egy TD-t szerző Justin Jefferson lábsérülés miatt idő előtt befejezte a mérkőzést.

A New Orleans az előző héten 47 pontot szórt a Carolina ellen, most a jobb nevekből álló Dallas otthonában is 44-ig jutott a Derek Carr vezette együttes. A Saints fölényes győzelmében Alvin Kamara vállalt kulcsszerepet, aki összesen 180 yardot és négy TD-t szerzett. (19–44) Jordan Love előző heti sérülése után Malik Willis irányított a Packersben, amely a futójátékra alapozva 16–10-re nyert a Colt ellen.

A Carolina Panthers hazai pályán csak egy mezőnygólig jutott, a Los Angeles Chargers így könnyedén nyert 26–3-ra. A Cleveland Browns szoros, kevéspontos csatában múlta felül a Jacksonville-t, az Aaron Rodgers vezette New York Jets 24–17 győzött a Titans vendégeként, míg a Seattle Seahawks csak hosszabbítás után tudott nyerni a New England Patriots ellen.

A két 1/1-es draftcetlire esélyes csapat mérkőzésén az első 59 percben a Washington és a New York is 18 pontot ért el. Előbbi Austin Seibert hat mezőnygóljával, míg a Giants három TD-vel érte el ugyanezt. A vendégek azonban az extrapontot és kétszer a kétpontos kísérletet is elhibázták, Seibert hetedik mezőnygólja így győzelmet ért a Commandersnek. (21–18)

AUSTIN SEIBERT HITS HIS SEVENTH FIELD GOAL OF THE DAY FOR THE WIN. #NYGvsWAS pic.twitter.com/0w3Rlg0xOc — NFL (@NFL) September 15, 2024

NFL, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Vasárnap kora esti mérkőzések

Baltimore Ravens–Las Vegas Raiders 23–26

Carolina Panthers–Los Angeles Chargers 3–26

Dallas Cowboys–New Orleans Saints 19–44

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 16–20

Green Bay Packers–Indianapolis Colts 16–10

Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 13–18

Minnesota Vikings–San Francsico 49ers 23–17

Tennessee Titans–New York Jets 17–24

New England Patriots–Seattle Seahawks 20–23 – hosszabbítás után

Washington Commanders–New York Giants 21–18

KÉSŐBB

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.25: Denver Broncos–Pittsburgh Steelers

22.25: Kansas City Chiefs–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Houston Texans–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Philadelphia Eagles–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Miami Dolphins–Buffalo Bills 10–31