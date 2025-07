A magyar férfi vízilabda-válogatott tele van fiatal kulcsjátékossal

Kilenc, nyolc, négy – sarokszámok, amelyek a szingapúri tizenötöket, vagyis a világbajnokságra készülő férfi vízilabda-válogatottunk keretét jellemzik. Varga Zsolt szövetségi kapitány kilenc fukokai világbajnoknak és nyolc párizsi olimpikonnak szavazott bizalmat, ugyanakkor az utazó csapatból négyen (a két kapus, Csoma Kristóf és Mizsei Márton mellett Nagy Ákos és Vismeg Zsombor) vb-újoncok. Összeállításunkban azokat a fiatalokat mutatjuk be, akik meg sem közelítik a 27 éves átlagéletkort, viszont már letették a névjegyüket a nemzetközi mezőnyben, így a kulcspillanatokban is nagyot tolhatnak a szekerünkön.

KÉT TESTVÉR, EGY ESET: KLASSZIS VÁLT BELŐLÜK

Ki ne emlékezne Vigvári Vendel megható üzenetére az olimpiai kerethirdetés után?! A testvérpárból csak Vince került be a párizsi keretbe, mire az FTC szélsője a közösségi médiában is kifejezte elismerését és büszkeségét. Az élet úgy hozta, hogy a fukuokai vb és a horvátországi Eb után újabb nagy tornára utazhatnak együtt a fivérek – mindketten ragyogó klubidényt futottak, megdolgoztak azért, hogy ott legyenek Szingapúrban.

Vigvári Vendel 23, öccse 22 éves, de már régóta nem reménységként, hanem klasszisként hivatkozhatunk rájuk. Vince pályafutásában nagy lépést jelentett, hogy tavaly nyáron az OSC-ből a spanyol Barcelonetába igazolt – gyorsan felvette a fonalat, az első idényében alapemberré vált. Olyan játékossá érett, aki váratlan megoldásaival képes meccseket eldönteni, ráadásul örömmel vállalja és érezhetően élvezi is a vezérszerepet.

Csak idő kérdése volt, hogy a balkezes Nagy Ákos nagy tornára is utazhasson (Fotó: Koncz Márton)

AZ UNIVERZÁLIS VÍZILABDÁZÓ, AKI FELNŐTT A FELADATHOZ

„Amúgy is csak vízilabdázni kell, nem megváltani a világot” – mondta két éve az akkor 20 éves Molnár Erik, miközben a görögök elleni vb-döntőre készült. A Ferencváros kiválósága már élete első felnőtt-világbajnokságán sem rettent meg a kihívástól, nem véletlen, hogy Párizsba is utazhatott – méghozzá a pilótaként dolgozó édesapjával. Mindent tud, amit a mai vízilabdázás megkövetel: elsőrangúan bekkel és centerezik, a szélen is feltalálja magát. Ki tudja, mi lenne, ha egyszer a kapuban is kipróbálná a szövetségi kapitány…

Az elmúlt két évben ő is nagyot lépett előre, jelentősen javult a helyzetkihasználása, még gyorsabb és erősebb lett. Sokoldalú játékos, nehéz lekövetni a mozgását, a pálya minden szegletéből veszélyes, ráadásul kitűnő csapatember. Az új szabályok kedveznek a magyar válogatott dinamikus és technikás játékának, amelyben a tapasztaltabb Jansik Szilárd, Fekete Gergő vagy éppen Angyal Dániel mellett bizony Molnár Erikre is kulcsszerep hárul. Többször is megmutatta már, hogy felnőtt a feladathoz – Szingapúrban újra megteheti.

VILÁGBAJNOKI ÚJONCOK, DE KORÁNTSEM ZÖLDFÜLŰEK

Aki végigkövette Nagy Ákos fejlődését, aligha lepődött meg, amikor felolvasták a nevét a csapatbemutatón. A 21 éves balkezes három éve a horvátok elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a felnőttválogatottban, aztán még a KSI játékosaként kereten kívüli meghívottként készülhetett a „nagyokkal”. Fiatalon került a Ferencvárosba, de megállta a helyét, miközben többek között Dusan Mandicstól tanulhatott. Második idényében megduplázta góljai számát, egyre fontosabb láncszemmé vált a gépezetben, vagyis csak idő kérdése volt, hogy nagy tornára utazhasson a nemzeti csapattal.

A nála egy évvel idősebb Vismeg Zsombor beválogatása sem volt előzmény nélküli: már a tavalyi Európa-bajnokságon is lehetőséget kapott, ahol megfiatalított kerettel jutott négy közé a nemzeti együttes. Az olimpiára készülő bő keretben ott volt, a repülőn nem, most viszont eljött az ő ideje – szintet lépett azzal, hogy a világbajnokságon is bizonyíthat. Nem lepődnénk meg, ha bizonyítana is: a Fradiban már egy évad alatt rengeteget erősödött, a védekezés mellett a helyzetek kialakításában, a betörésekben is jeleskedik.

FÉRFI VÍZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, JÚLIUS 12–24., SZINGAPÚR

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Mizsei Márton (VasasPlaket)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Marseille, francia), Burián Gergely, Vigvári Vince (mindkettő Barceloneta, spanyol), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Vámos Márton, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC)

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

(A játékosok neve mellett azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatottságot.)

A CSOPORTKÖR PROGRAMJA

Július 12., szombat

11.35: MAGYARORSZÁG–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Július 14., hétfő

7.45: MAGYARORSZÁG–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Július 16., szerda

14.45: MAGYARORSZÁG–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!