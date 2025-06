Győzelemmel kezdett a női vízilabda-válogatott a Seat-kupán

Aki az elsők között érkezett a gödöllői uszodába, már a kávézóban összefuthatott női vízilabda-válogatottunk játékosaival, akik kedélyesen beszélgettek a teraszon – odabent időközben Hollandia és Görögország gyűrte egymást. Mire befejeződött a Seat-kupa nyitó mérkőzése, a mieink már túl voltak a nyújtáson, dob- és dudaszó kíséretében érkeztek meg a medencetérbe. A lányok csobbantak, Cseh Sándor szövetségi kapitányt pedig megrohamozták az aláírásra vágyó pólós palánták.

Az Eb-címvédő hollandok egyébként négy góllal nyertek, az esti mérkőzés simábbnak ígérkezett, Új-Zéland ellen egyértelmű esélyesnek számított a magyar válogatott. Vályi Vanda tanári ejtéssel adta meg az alaphangot, amire szépen megjátszott fórból válaszolt az ellenfél, de hamar kidomborodott a minőségbeli különbség a felek között. Az óceániaiak sokat hibáztak, előfordult, hogy lövéssel sem tudták befejezni a támadásukat, a mieink pedig a labdaszerzéseket követően gyors gólokkal büntettek. Peresztegi-Nagy Kinga középről lőtte át a zónát, míg Faragó Kamilla a negyed utolsó másodpercében lepte meg szabaddobásból az új-zélandi kapust.

A második negyed elején ütemre kezdtek tapsolni a magyar szurkolók, ahogy Baksa Vanda is tökéletes ütemben érkezett Szilágyi Dorottya átadására, meg is találta a rést a röviden. Azért az új-zélandiaktól is láttunk tetszetős megoldásokat, ilyen volt Gabrielle Doyle akciógólja, mire Cseh Sándor elővette a mágnestáblát, hogy rávilágítson a hibákra. A felkészülési időszak természetes velejárója, hogy azért még akadt pontatlanság, de a kihagyott helyzetek sem szegték a játékosok kedvét: Dobi Dorina például Bridget Layburn bravúrja után újfent vállalkozott, másodjára már ő mosolyoghatott.

Mindkét oldalon volt mit átbeszélni a korábbi három- helyett immár ötperces nagyszünetben, a mieinknél elsősorban a létszámfölényes szituációk kialakítása adott okot elégedettségre, hátul ugyanakkor mindig lehet és kell is javulni. A harmadik negyedben valamivel feszesebb volt a magyar válogatott védekezése, a Torma Lucát váltó, ötméterest is hárító Golopencza Szonja sok segítséget kapott a mezőnyből. Cserébe elöl akadt meg néhány percre a szekerünk, de a vállsérüléséből visszatérő Szilágyi nagyot lökött rajta, a szakasz végén pedig már-már menetrendszerűen érkezett a megúszásgól is, ezúttal Vályi előadásában.

Fokozatosan nyitottuk az ollót: a nagyszünetben öt, nyolc perccel a vége előtt már hét volt közte, és a záró negyedben is őriztük az előnyünket, de Cseh Sándor egy alkalommal hallatta a hangját, amikor elkerülhető gólt kaptunk. A ráhangolódás megvolt, női válogatottunk 16–11-es győzelmével hozta a kötelezőt Új-Zéland ellen, ám ennél csak nehezebb erőpróba következik a hazai rendezésű felkészülési tornán: szerda este Hollandiával találkozunk Gödöllőn, míg csütörtökön Görögországgal játszunk a Hajós uszodában.

VÍZILABDA

SEAT-kupa, női felkészülési torna

MAGYARORSZÁG–ÚJ-ZÉLAND 16–11 (5–2, 5–3, 4–2, 2–4)

Gödöllő, 250 néző. V: Gransjean (holland), Ahladiotisz (görög)

MAGYARORSZÁG: Torma – VÁLYI V. 3, Keszthelyi 1, Peresztegi-Nagy 1, Dömsödi, FARAGÓ K. 2, Leimeter 1. Csere: Golopencza Sz. (kapus), Dobi 1, BAKSA V. 2, SZILÁGYI D. 2, Aubéli 1, TIBA 2, Sümegi. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

ÚJ-ZÉLAND: Layburn – HOUGHTON 3, QUINN 2, Howarth, Nicholson, Sparks 1, G. Milicich. Csere: J. Milicich (kapus), G. Doyle 1, Robinson, McDOWALL 2, Gault, A. Weston 1, Dunn 1. Szövetségi kapitány: Angie Winstanley-Smith

Emberelőny-kihasználás: 13/6, ill. 11/2. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 6/5. Kipontozódott: Baksa V. (29. p.), Sümegi (29. p.), A. Weston (30. p.), Szilágyi D. (32. p.)

A másik mérkőzésen: Hollandia–Görögország 16–12

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Három és fél negyedig elég jól játszottunk, többnyire sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk. Nem az eredmény volt az elsődleges, többféle zónavédekezést gyakoroltunk. Voltak hibáink, de sok jó megoldást is láttam.

Angie Winstanley-Smith: – Hosszú idő után ez volt az első hivatalos mérkőzésünk, a magyar válogatott magasra tette a lécet – örülök, hogy versenyképesek voltunk. Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy ilyen erős tornán készülhetünk a világbajnokságra.