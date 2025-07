A játék minden elemében előrelépett a női vízilabda-válogatott

Cseh Sándor szenvedélyesen és tudatosan dolgozik

Ha egy csapat fél éven belül háromból háromszor legyőzi az aktuális olimpiai bajnokot, az jelent valamit. Például azt, hogy nagyon jó csapatról beszélünk. Nevezetesen a magyar női vízilabda-válogatottról, amely a világkupa selejtezőjében még szétlövéssel nyert Spanyolország ellen, a sorozat nyolcas döntőjében már a rendes játékidőben múlta felül riválisát, hogy aztán a legfontosabb találkozón, a vb-elődöntőben átrobogjon rajta.

A kronológiai sorrend mást diktálna, ám a katartikus hatása miatt mégiscsak a spanyolok kiütése kívánkozik az élre, amikor a szingapúri világbajnokságot értékeljük. A mieink egyetlen negyed alatt elvették a párizsi aranyérmes önbizalmát, döbbenetes és felemelő volt látni, hogy nincs egy súlycsoportban a két válogatott. A vége hatgólos siker lett, amely azt eredményezte, hogy 2022 és 2024 után ismét világbajnoki döntőt játszhatott női válogatottunk.

Cseh Sándor szövetségi kapitány a tornán többször is hangsúlyozta, hogy folyamatban gondolkodik, vagyis a történtek megvilágításához nekünk is érdemes valamelyest visszatekernünk az idő kerekét. Az új olimpiai ciklus elején jelentős fiatalítás ment végbe, csaknem három évvel csökkent a keret életkora. Az építkezési folyamatot gyorsították a sikerélmények, ebből a szempontból igenis mérvadó volt, hogy már a világkupában is jól muzsikált a magyar együttes. Az említett spanyolok elleni győzelmek mellett az amerikaiakat, az olaszokat és az ausztrálokat is megtréfálta – mindössze egyetlen vetélytárs fogott ki rajta.

Az a görög válogatott, amely a speciális, beállós védekezésével rendszerint az őrületbe kergeti a lövőket, de Neszmély Boglárka szavaival élve „nincs ebben annyi”, hogy mumusként tekintsünk rá. A margitszigeti felkészülési tornán például simán legyőztük Harisz Pavlidisz együttesét, aztán a vb-nyitányon szoros mérkőzésen, hat nullás sorozatunkra építve nyertünk, ám a revans nem maradt el. A világkupa után a világbajnokság döntőjét is a görögök nyerték meg a mieink ellen – a taktikai felkészültséget és a keretek mélységét tekintve árulkodó, ha egymás után két világversenyen is ugyanazok a válogatottak találkoznak a fináléban.

Ahogyan az is jelzi a csapat erejét, ha meggyőző játékkal érvényesíti a papírformát. Mint minden nagy tornán, Szingapúrban is akadtak könnyebb mérkőzések: Japán ellen valóságos gólfesztivált rendeztünk, a horvátokat sem kíméltük. Cseh Sándor ezeket a mérkőzéseket annak (is) szentelte, hogy felkészítse együttesét a legfontosabb találkozóra, az olaszok elleni negyeddöntőre, de mégiscsak hasznosabb volt az amerikaiak elleni kétkapuzás a csoportelsőséggel járó szünnapon. A szövetségi kapitány azt kérte játékosaitól, hogy elsőként erre a gyakorlásra készüljenek, vegyék ugyanolyan komolyan, mintha a továbbjutásról döntene – ez a szemlélet is kellett ahhoz, hogy két napra rá ne adjanak esélyt az olaszoknak.

Neszmély Boglárka nem rettent meg a kihívástól, kisugárzásával nyugalmat árasztott a kapuból és tartást adott a nemzeti csapatnak Szingapúrban (Fotó: Koszticsák Szilárd)

„Innentől már sikeresnek mondható a világbajnokság” – mondta a mosolygós mester a háromgólos siker után. Nem tudtunk vitatkozni vele (nem is akartunk), a mindenkori vízválasztó után felszabadultabb hangulatban folytatta a munkát a csapat, hogy aztán sokáig emlékezetes győzelmet arasson az említett elődöntőben. Az aranykapun még nem bújtak át a mieink, de ha így folytatják, csak idő kérdése. Az ezüstérem mellé ugyanis értékes tapasztalat is járt, a vb-újoncok is megélték, milyen érzés döntőt játszani a felnőttmezőnyben.

Peresztegi-Nagy Kinga, Sümegi Nóra, Tiba Panna, Torma Luca és Varró Eszter pályafutása első világbajnokságán szerepelt – mind az öten bizonyították, hogy nem érdemtelenül kerültek be a keretbe. Dömsödi Dalma és Hajdú Kata is a fiatalok táborát erősíti, ugyanakkor már megtapasztalták, milyen a legmagasabb szinten játszani, ami érződött is a játékukon. A hat tokiói olimpiai bronzérmes, vagyis Garda Krisztina, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya és Vályi Vanda egytől egyig vezérként pólózott – rajtuk kívül egyébként csak Faragó Kamilla és Neszmély Boglárka volt ott a csapatból a tavalyi párizsi játékokon.

Keszthelyi Rita kvalitásait ismerjük, mégis képes újra és újra meglepni minket

Az utóbbi méltóképpen helyettesítette Magyari Aldát, bizonyította, hogy első számú kapusként is megállja a helyét – nálunk ő volt a torna legjobbja a posztján. Keszthelyi Rita meg hivatalosan is a világbajnokság legértékesebb játékosa lett, ehhez aligha kell külön kommentár. Ha valakitől, tőle rengeteget tanulhatnak a fiatalok, akik érezhetően gyorsan megtalálták a közös hangot a rutinos klasszisokkal. Tudniillik ez sem utolsó szempont: elsősorban csapatként erős és egységes női válogatottunk, amely jelenleg minden kétséget kizáróan a világ második legjobb csapata.

Ezt mutatja a rangsor, ezt mutatták a látottak is.

NS-SZAKÉRTŐ: Szabó Zoltán, BEK-győztes Az ezüstérmet nem lehet megnyerni a döntőben, mégis úgy érzem, hogy ez egy megnyert ezüst. A csoportkörben a későbbi világbajnok görögöket is felülmúlták a lányok, míg az elődöntőben az olimpiai bajnok spanyolokat győzték le úgy, ahogy. Azzal a játékkal bármelyik riválisukat megverték volna, de van olyan, hogy egyszer minden sikerül, két nap múlva meg jóformán semmi. Az elődöntő után talán indokolatlanul nagy lett az elvárás, a döntőre harminc százalékot visszaesett a csapat teljesítménye, éles volt a kontraszt, de szerintem nem ezt kell néznünk. Sokkal inkább az utat, amelyet bejártak a mieink a világbajnokságon, egyértelmű, hogy félig tele van a pohár.

VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK, SZINGAPÚR

Világbajnok: Görögország (Alexia Dzurka, Athina Jannopulu, Dioniszia Kureta, Nefeli Krassza, Maria Miriokefalitaki, Erini Ninu, Maria Patra, Eleftheria Plevritu, Vasziliki Plevritu, Sztefania Szanta, Joana Sztamatopulu, Hrisztina Sziuti, Szofia Toruaru, Fotini Triha, Eleni Xenaki. Szövetségi kapitány: Harisz Pavlidisz), 2. MAGYARORSZÁG (Dömsödi Dalma, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Hajdú Kata, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Neszmély Boglárka, Peresztegi-Nagy Kinga, Rybanska Natasa, Sümegi Nóra, Szilágyi Dorottya, Tiba Panna, Torma Luca, Varró Eszter, Vályi Vanda. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor), 3. Spanyolország, 4. Egyesült Államok, 5. Hollandia, 6. Ausztrália, 7. Olaszország, 8. Japán, 9. Kína, 10. Új-Zéland, 11. Nagy-Britannia, 12. Franciaország, 13. Horvátország, 14. Argentína, 15. Dél-Afrika, 16. Szingapúr

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS: ÍGY LÁTTUK A MAGYAR CSAPATOT

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

CSEH SÁNDOR 9

A párizsi olimpián ötödik helyen végző női válogatottat még a Mihók Attila, Cseh Sándor kettős vezette, ám október óta már csak Cseh irányít. A szolnoki születésű szakember szenvedélyesen, ugyanakkor rendkívül tudatosan dolgozik, egyformán fontosnak tartja a taktikai és a mentális felkészítést. Az egymás elleni kétkapuzásokon is ugyanazt várja játékosaitól, mint a tétmérkőzéseken, ennek köszönhető, hogy egyre markánsabb a csapat alapjátéka, amely a döntőig vezető úton Szingapúrban is hatékonyan működött. Határozott elképzelései vannak, kézben tartja a gyeplőt, mégis nagyon türelmes és figyelmes, kiváló pedagógus. A férfiszakág és az utánpótlás után a női válogatott élén is letette a névjegyét.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.99

KAPUSOK

NESZMÉLY BOGLÁRKA 9

Magyari Alda hiányában, első számú kapusként sokkal nagyobb felelősség hárult rá, mint korábban, de nem rettent meg a kihívástól – egyébként sem jellemző rá. Talán nem (csak) az elfogultság mondatja velünk, hogy megválaszthatták volna a torna legjobb kapusának, ugyanis végig kiegyensúlyozottan és magas szinten teljesített. Kisugárzásával nyugalmat áraszt a kapuból és tartást ad a csapatnak, ráadásul együtt él a játékkal, nehéz elbizonytalanítani.

Átlagosan játszott perc: 24

Védett lövés/kapura lövés: 55/99 (56%)

Akcióból: 38/59 (64%)

Emberhátrányból: 13/26 (50%)

Ötméteresből: 4/14 (29%)

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.68

TORMA LUCA 7

Hasonló a helyzet, mint Peresztegi-Nagy Kinga esetében: ha többet játszik és fontosabb mérkőzéseken is lehetőséget kap, biztosan még jobb osztályzattal jutalmazzuk a teljesítményét. Merthogy az sohasem a véletlen műve, ha valaki 18 évesen, ráadásul bizalmi poszton bekerül a felnőttválogatott utazó keretébe. Egy-két megingását leszámítva nem tűnt megilletődöttnek, ötből három ötméterest védett, akcióból is nehezen tudtak túljárni az eszén.

Átlagosan játszott perc: 8

Védett lövés/kapura lövés: 20/34 (59%)

Akcióból: 16/22 (73%)

Emberhátrányból: 1/7 (14%)

Ötméteresből: 3/5 (60%)

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.68

SZÉLSŐK

LEIMETER DÓRA 8

Pályafutása legjobb mérkőzését játszotta a spanyolok ellen. Gólokkal, mesteri gólpasszokkal és fontos blokkokkal szomorította el az olimpiai bajnokot – ha csak az elődöntőt kellene értékelnünk, a tízes osztályzatot is megérdemelné. A torna egészét nézve is a csapat legjobbjai közé tartozott, önzetlenül, szívvel-lélekkel játszott. Olyan játékos, akinek akkor is bátran odaadhatják a labdát a társai, amikor ég a ház, mert rendre megtalálja a megoldást.

Átlagosan játszott perc: 20

Gól/lövés: 8/16 (50%)

Labdaszerzés: 2

Lepattanó: 1

Blokk: 4

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.97

SZILÁGYI DOROTTYA 8

Az olimpiát követően vállműtéten esett át, hosszú és nehéz időszakon van túl. Ennek tudatában még nagyobb elismerés illeti azért a teljesítményért, amit Szingapúrban láttunk tőle: türelmesen végigcsinálta a rehabilitációt, hamar jó formába lendült, és rutinjával is sokat segített a válogatottnak. Támadásban szokásához híven eredményesen játszott, míg hátul hét labdaszerzést jegyeztünk fel a neve mellé – az egyikből üres kapus gólt lőtt a spanyoloknak.

Átlagosan játszott perc: 13

Gól/lövés: 9/15 (60%)

Labdaszerzés: 7

Lepattanó: 3

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.55

VÁLYI VANDA 8

A világbajnokságon is bizonyította, hogy mindig képes rátenni még egy lapáttal. Rengeteg időt töltött a vízben, megbízhatóan, hetven százalék feletti hatékonysággal játszott, ami önmagáért beszél. A gyorsaságával továbbra sem tudnak mit kezdeni a riválisok, de ez legyen az ő bajuk… Ha kellett, a villanásaival átlendítette a csapatot a holtponton, ugyanakkor a szürke melót is elvégezte, példaértékű teljesítményt nyújtott Szingapúrban.

Átlagosan játszott perc: 22

Gól/lövés: 13/18 (72%)

Labdaszerzés: 3

Lepattanó: 3

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.84

CENTEREK

DÖMSÖDI DALMA 7

Mindkét centerünk kitett magáért, ami a jövőre nézve rendkívül biztató. Dömsödi elsősorban a kiállítások kiharcolásában jeleskedett, futószalagon szállította a fórokat, márpedig az előny-hátrány játék gyakran meghatározza a mérkőzések kimenetelét. Ő is a fiatalok táborát erősíti, 22 éves, de már a fukuokai keretben is ott volt – érezhetően kamatoztatta a tapasztalatait. Erőtől duzzadó játékával alaposan megkeserítette a védők életét.

Átlagosan játszott perc: 13

Gól/lövés: 3/6 (50%)

Labdaszerzés: 0

Lepattanó: 0

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.12

VARRÓ ESZTER 8

Merész András már a torna előtt elmondta, hogy nemzetközi szintű centerjátékra képes – immár az is tudja róla, aki eddig kevésbé követte a pályafutását. Lubickolt a bekkek között, látványos akciógólokat szerzett, kiállításokat harcolt ki. Technikailag rendkívül képzett játékos, eddig is széles volt a repertoárja, de az Egyesült Államokban még sokoldalúbbá vált. Még csak 19 éves, de már most nagy erőssége a felnőttválogatottnak.

Átlagosan játszott perc: 15

Gól/lövés: 10/18 (56%)

Labdaszerzés: 3

Lepattanó: 1

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.40

ÁTLÖVŐK

FARAGÓ KAMILLA 7

Sokkal hatékonyabb játékra képes annál, amit Szingapúrban láttunk tőle – a lövőereje és a technikai képzettsége megvan hozzá. Ezúttal támadásban nem jött ki neki a lépés, a mezőnymunkájával ugyanakkor kivette a részét a menetelésből. Mérkőzésenként átlagosan több mint két negyedet töltött a vízben, szép számmal voltak labdaszerzései és blokkjai is. Ami a befejezéseket illeti, ennél csak eredményesebb világversenye lesz a jövőben.

Átlagosan játszott perc: 18

Gól/lövés: 2/22 (9%)

Labdaszerzés: 6

Lepattanó: 3

Blokk: 4

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.87

GARDA KRISZTINA 7

Szívünk szerint hét és feles osztályzatot adnánk neki, mert ezúttal is nagyon fontos gólokat szerzett. Az átlövések nagymestere, akinek az sem szegi kedvét, ha az első próbálkozása a blokkon csattan, a következő helyzetéből rendszerint megtalálja az utat a hálóba. Játszhatott és vállalhatott volna többet, mert kevesen képesek hasonló erejű lövésekre, de amikor a vízben volt, rendszerint tolt egyet a szekerünkön. Még mindig nagy szükség van a rutinjára.

Átlagosan játszott perc: 13

Gól/lövés: 9/20 (45%)

Labdaszerzés: 2

Lepattanó: 0

Blokk: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.30

HAJDÚ KATA 7

Alaposan megszórta a japánokat, hat lövésből öt gólig jutott – méghozzá úgy, hogy saját bevallása szerint nagyon elfáradt, több mint két és fél negyedet töltött a medencében. Az volt a legjobb mérkőzése a világbajnokságon, ám azért a hátralévő találkozókra is tartogatott puskaport, a görögök elleni döntőben például kétszer volt eredményes. A 2006-os korosztály egyik legfényesebb gyémántja, csiszolni kell még, de nem kérdés, hogy jó úton jár.

Átlagosan játszott perc: 14

Gól/lövés: 9/21 (43%)

Labdaszerzés: 0

Lepattanó: 1

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.10

KESZTHELYI RITA 9

Ösztönös zseni, világklasszis, valódi vezér. Mindent leírtunk már róla, amit csak lehet, ismerjük a kvalitásait, mégis újra meg újra képes meglepni minket. Nem véletlenül választották meg a világbajnokság legértékesebb játékosának, a fontos pillanatokban a hátára vette a csapatot, utat mutatott a fiataloknak. Nemcsak váratlan megoldásaival tűnt ki a mezőnyből, hanem védekezésben is kimagaslóan teljesített, továbbra is a legmagasabb szinten játszik.

Átlagosan játszott perc: 22

Gól/lövés: 19/32 (59%)

Labdaszerzés: 3

Lepattanó: 2

Blokk: 8

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.31

SÜMEGI NÓRA 7

Élete első világbajnokságán üde színfoltja volt a csapatnak – igazolta, hogy nem véletlenül vitte magával Szingapúrba Cseh Sándor szövetségi kapitány. A horvátoknak például akkora gólt lőtt a külső körről, hogy a kapus talán azóta is emlegeti, és bár a hatékonyságán lehet még javítani, a mezőnymunkáját egyáltalán nem érhette kritika. Megmutatta magát a nagyszínpadon, némi rutinnal felvértezve hosszú távon is alapembere lehet a válogatottnak.

Átlagosan játszott perc: 11

Gól/lövés: 3/14 (21%)

Labdaszerzés: 3

Lepattanó: 0

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.10

BEKKEK

PERESZTEGI-NAGY KINGA 7

Nagyon megérdemelte, hogy bekerüljön az utazó keretbe, mert évek óta szorgalmasan dolgozik, támadásban és védekezésben egyaránt sokat fejlődött. A világbajnokságon kevés játéklehetőséget kapott, de amikor a vízben volt, a besegítéssel és a blokkokkal megtette a magáét. A medencén kívül is jó hatással van a csapatra, kevés nála alázatosabb játékost ismerünk. Ha így folytatja, legközelebb nagyobb szerepet vállalhat a válogatott meneteléséből.

Átlagosan játszott perc: 7

Gól/lövés: 1/3 (33%)

Labdaszerzés: 0

Lepattanó: 0

Blokk: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.58

RYBANSKA NATASA 8

Van, akinek nem számít a távolság: hét-nyolc méterről is bátran vállalkozott, többnyire átlőtte a zónát és a kapus is tehetetlen volt. A legszebb gólokat tőle láttuk ezen a világbajnokságon, az életerős lövései mellett fineszes ejtéssel is jelentkezett. Egyre érettebb, letisztultabb a játékstílusa, de továbbra is megvan benne a bravúros villanásokhoz szükséges vagányság. Támadásban az egyik motorja volt a megfiatalított magyar válogatottnak.

Átlagosan játszott perc: 12

Gól/lövés: 11/19 (58%)

Labdaszerzés: 1

Lepattanó: 0

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.63

TIBA PANNA 7

Lassan kezdünk hozzászokni, hogy védekezésben rendre elsőrangú teljesítményt látunk tőle, pedig még mindig csak 18 éves. Rutinos játékosokat megszégyenítő határozottsággal érvényesül a vízben, semmit sem ad ajándékba az ellenfeleinek. Azon játékosok közé tartozott Szingapúrban, akik a legfontosabb mérkőzéseken, az egyenes kieséses szakaszban játszottak a legjobban, ez már önmagában megsüvegelendő. Minden csapatnak szüksége van egy Tiba Pannára.

Átlagosan játszott perc: 15

Gól/lövés: 4/12 (33%)

Labdaszerzés: 4

Lepattanó: 3

Blokk: 3

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.22

A MAGYAR VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI

C-CSOPORT

Július 11., péntek

Japán–Horvátország 25–12 (7–3, 4–3, 11–5, 3–1)

MAGYARORSZÁG–Görögország 10–9 (1–2, 3–3, 4–0, 2–4)

Július 13., vasárnap

Görögország–Horvátország 31–7 (9–1, 7–4, 7–1, 8–1)

MAGYARORSZÁG–Japán 33–13 (8–3, 8–2, 9–3, 8–5)

Július 15., kedd

Görögország–Japán 25–15 (6–3, 6–3, 6–4, 7–5)

MAGYARORSZÁG–Horvátország 22–6 (9–2, 5–2, 5–1, 3–1)

A csoport végeredménye: 1. (negyeddöntős) Magyarország 9 pont, 2. Görögország 6, Japán 3, Horvátország 0

Július 19., szombat

NEGYEDDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–Olaszország 12–9 (3–3, 3–2, 4–2, 2–2)

Július 21., hétfő

ELŐDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–Spanyolország 15–9 (6–2, 5–2, 3–2, 1–3)

Július 23. szerda

DÖNTŐ

Görögország–Magyarország 12–9 (3–1, 5–3, 2–2, 2–3)