„Ez egy nyerhető világbajnokság” – a női vízilabda-válogatott sikereiről beszélt a korábbi szövetségi kapitány

„Abszolút meggyőző teljesítményt nyújtanak a csajok, kulcsmomentum volt a görögök legyőzése, mert azt gondolom, ezzel kedvezőbb ágra kerültünk – kezdte a Nemzeti Sportrádiónak adott interjúját Mihók Attila. – Én jobban örültem az olaszoknak, mert verhetőbbnek tartottam őket, mint az ausztrálokat, akik most nagyon egységesnek tűnnek, sőt, már azok az olimpia óta. A görög mérkőzés kulcsfontosságú volt, ahol több fordulópont is akadt, de jól tudtunk kijönni belőlük. A spanyolok ellen váratlanul sima győzelmet arattunk, ez remélem, egy nagyon jó katalizátor a döntőbeli teljesítményünkhöz.”

Majd arról is beszélt, hogy a magyar csapat 92 gólt lőtt és mindössze 46-ot kapott eddig a világbajnokságon: „A számok nem hazudnak. A tegnapi mérkőzésből kiindulva egyértelműen azt mondhatom, hogy ez egy nagyon védekezés fajsúlyú csapat. A nagyon masszív védekezésből pedig valahogy könnyebben jönnek a gólok.”

„Én azt írtam Cseh Sanyinak, hogy amit most is el szeretnék mondani: ez tényleg egy nyerhető világbajnokság. Ezt az esélyt meg kell ragadni, és be kell húzni a harmadik világbajnokságunkot, mert most komoly esélyeink vannak erre” – tette hozzá.

Az interjú második felében beszélt utódjáról, Cseh Sándorról, aki az oldalvonalnál nagyon higgadtan figyeli eddig az eseményeket: „Nem úgy alakultak a mérkőzések, hogy nagyon kellett volna idegeskednie. A görög mérkőzés volt az öt kettőnél, amikor Sanyi indokoltan ideges lehetett volna, de akkor a lányok hoztak egy hat nullás szériát és gyorsan elvették a kedvét az idegességtől. Amikor úgy tűnt, hogy baj lehet, a csajok egy elképesztő sorozatot hoztak. Megtették azt a szívességet Sanyinak, hogy ne kelljen elmennie a határokig. De ez egy oda-vissza hatás. A csapatra is pozitívan hat, és a csapat is pozitívan hat Sanyira.”

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

NŐI VÍZILABDA

DÖNTŐ

15.35: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!