Női vízilabda: távozik a BVSC vezetőedzője – hivatalos

A döntés okát a klub nem közölte, de a szakvezető pozitívan értékelte a BVSC-nél töltött időszakot a klubhonlapnak adott interjújában.

„Igazából minden évben újra kellett építkezni. Kezdetben én is új voltam, a lányok is. Mindenki más szerepkörben szerepelt addig az előző csapataiban vagy épp a BVSC-ben, tehát fejben is át kellett állniuk egy másféle munkára. A következő évben más gondjaink voltak, ebben a szezonban ismét más gondjaink voltak. Szóval nem volt a három év egy teljesen nyugodt időszak, amikor azt mondod, hogy teljesen nyugodtan tudtál dolgozni. Én mindentől függetlenül pozitívan értékelek. A lányok közül, akik három évet végigdolgoztak velem, azok nagyon sokat fejlődtek, de a később becsatlakozók is, úgyhogy én nagyon pozitívan értékelem ezt az egész BVSC-s korszakot!” – fogalmazott Stieber Mercedes.