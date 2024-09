Kijelölte új kapitányát a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

A Bajnokok Ligája-címvédő, magyar bajnok és kupagyőztes FTC új csapatkapitánnyal vág neki az új idénynek, hiszen a feladatot eddig ellátó Varga Dénes júniusban bejelentette visszavonulását, Nyéki Balázs vezetőedző pedig Vogel Somát nevezte ki kapitánynak.

„Meglepett a felkérés, mert nem úgy fejeztem be az előző klubidényt, hogy az olimpia után rám várhat ez a megtisztelő feladat a következő szezontól – kezdte a 27 éves, világ- és Európa-bajnok kapus a klub honlapjának. – Süni (Nyéki Balázs – a szerk.) először annyit mondott nekem, hogy gondoljam át, de viszonylag gyorsan eljutottam odáig, hogy szívesen elvállalnám, mert bele tudtam magam képzelni ebbe a szerepkörbe. A környezetemben mindenki örült a hírnek, jók voltak a visszajelzések, büszkék voltak rám. A barátnőm azt mondta, érezte és látta bennem korábban is, hogy egyszer én lehetek a csapatkapitány. Mindamellett, hogy tisztában vagyok vele, ez pluszfelelősséget ad és akár nyomás is lehet, megpróbálom pozitív irányba átfordítani. Még jobban bele leszek vonva a játékosok életébe, ezáltal még közelebb kerülünk egymáshoz, illetve a stábbal ápolt amúgy is jó kapcsolatunk még szorosabbá válik.”



A csapat vezetőedzője szerint a kapus képes rá, hogy kapitányként még inkább segítse társait.

„Soma az egyik legautentikusabb személy a csapatkapitányi pozícióra a Ferencváros és a vízilabdacsapat számára egyaránt – indokolta meg döntését Nyéki Balázs. – Olyan a személyisége, amivel segíteni tudja társait, valamint bízunk benne, hogy szintlépés lehet a karrierjében és a személyiségében is ez a szerepkör. Gyakorlatilag a Népligetben nőtt fel, gyerekkora óta itt van a klubban, nem játszott más csapatban, és reméljük, hogy minél tovább itt is marad, és méltóképpen tudja a Fradi színeit képviselni.”

Vogel a Ferencvárossal két-két alkalommal nyert Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát és Eurokupát, emellett ötszörös magyar bajnoknak és hatszoros Magyar Kupa-győztesnek vallhatja magát.