FTC: Varga Dénes bejelentette visszavonulását; Vámos és Manhercz visszatér

„Varga Dénes úgy döntött a klub vezetőségével együtt, hogy a BL-trófea megszerzése után befejezi aktív pályafutását, már ami a klubvízilabdát illeti. Dumi ott akar lenni nyáron a párizsi olimpián, hiszen a válogatottal is a csúcson szeretné abbahagyni. Klasszisunk a klub kötelékében marad és tervben van egy búcsúmérkőzés is, ahol a szurkolók is elköszönhetnek a világ egyik legjobb vízilabdázójától, aki a Fradiban eltöltött hét szezon alatt 16 trófeát emelhetett a magasba, közte a 2019-es és 2024-es Bajnokok Ligája-serleget" – olvasható a Ferencváros hivatalos Facebook-oldalán.

Az újpesti nevelésű, egyebek mellett egyszeres olimpiai bajnok, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes és 12-szeres magyar bajnok Varga Dénes 2017 óta erősíti a Ferencvárost, előtte a Szolnoki Dózsa (2014–2017), a Primorje Rijeka (2010–2014), a Vasas (2005–2010) és az Újpesti TE (1999–2004) játékosa volt.

(Fotó: fradi.hu)

A Ferencváros arról is hírt adott hivatalos honlapján, hogy a klub két korábbi játékosa, Vámos Márton és Manhercz Krisztián visszatér az együtteshez. De két másik játékost is bemutattak kedden a sajtónak, így a Szolnokról érkező 21 éves Vismeg Zsombort, aki a januári Eb-n letette névjegyét a nemzeti együttesben, valamint a spanyolok világbajnok és Európa-bajnok centerét, Miguel de Torót, aki a Barceloneta csapatát hagyta el a zöld-fehérek kedvéért.

A klub a női szakágat érintő változásokról is hírt adott: mint írták, a távozó vezetőedző, Gerendás György helyét Matajsz Márk veszi át, aki játékosként bajnokságot és KEK-et nyert az FTC-vel A szakmai stáb mellett több játékos is távozott, így a csapatkapitány, Tóth-Csabai Dóra, illetve a BVSC-ben folytatja Dömsödi Dalma, valamint Pőcze Panna. A helyükre érkezett az Olympiakosz háromszoros BL-győztes játékosa, Eleftheria Plevritu, aki a 2022-es spliti Európa-bajnokság legértékesebb játékosa volt. A 27 éves görög klasszis mellett egy fiatal holland tehetség, Noa de Vries is az FTC-t erősíti a jövőben, illetve hazatér Lille-ből a jelenleg francia válogatott Hertzka Orsolya, aki korábban az UVSE-vel nyert már magyar bajnokságot. Az FTC negyedik új játékosa Fekete Flóra (BVSC), aki tavaly nyáron többek között Neszmély Boglárkával együtt nyert junior-világbajnoki címet.