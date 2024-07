Varga Zsolt: Összességében nem játszottunk jól

Ezüstérmes a négycsapatos tornán, újabb megnyert szétlövés Vogel Somával, tizenhat lőtt gól a japánoknak az elnyűhetetlen Hárai Balázs, Varga Dénes kettős varázslatával.

A dohai pofon után döntetlen a rendes játékidőben a franciákkal, rossz kezdés és hiábavaló felzárkózás az olaszok ellen, hat kapott gól a japánoktól a második negyedben.

Mindkét összegzés a margitszigeti Dominó Trans-kupára vonatkozik, amelyen férfi vízilabda-válogatottunk felemás teljesítményt nyújtott – de hogyan érdemes értékelnünk a látottakat a kevesebb mint két hét múlva kezdődő olimpia tükrében? Szélsőségekbe nem bocsátkoznánk, elvégre a felkészülési tornák sajátja, hogy minden csapat máshol tart a munkában, vagyis egyelőre nem mérvadók az eredmények, a mutatott játék jobban foglalkoztatja a kapitányokat. Az olaszok és a franciák például egy másik nemzetközi tornáról érkeztek, tehát meccsben voltak, a magyar válogatott viszont korábban csak a horvátokkal találkozott hivatalos mérkőzésen.

„Mindegyik meccsünknek volt jobb szakasza, de összességében nem játszottunk jól – értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány. – A franciák ellen nagy munkából érkeztünk, az első másfél negyedben működött, amit elterveztünk, a végén pedig volt lelkierő a csapatban, megnyertük a szétlövést. Az olaszok ellen viszont hullámzó, a kelleténél lassabb volt a játékunk, nem volt benne a meccsben, hogy nagy hátrányból fordítsunk. Lehetett látni, hogy jobb formában vannak, robbanékonyabbak, ezért is örülök annak, hogy velük folytatjuk a felkészülést, szeretnénk felvenni a ritmusukat. Sokat jelentett a közönség támogatása, hiába voltunk hátrányban, végig szurkolt a csapatnak. Úgy terveztük, hogy az olimpiára utazó tizenhárom játékos kap lehetőséget a tornán, de a kényszerű változtatásokhoz is tudnunk kell alkalmazkodni. Abban az időszakban vagyunk, amikor igyekszünk játékba lendülni, amire a margitszigeti három mérkőzésen volt lehetőségünk. Elérte a célját a torna, a hibákat szem előtt tartva dolgozunk tovább, a sikerélményeknek pedig örülünk, mert minden részlet fontos, amelyből összeáll a kép.”

A Japán ellen 16–12-re megnyert matinémeccset a szurkolók és a játékosok is élvezték, a Margitszigettől öt góllal és káprázatos játékkal búcsúzó Varga Dénes szerint az ázsiaiak játsszák az egyik leglátványosabb vízilabdát. A párizsi olimpián velük és a franciákkal is egy csoportba kerültünk, mindkét együttes bizonyította a Dominó Trans-kupán (is), hogy képes megnehezíteni a nagycsapatok dolgát.

„A japánok ereje a gyorsaságukban rejlik, de már az európai játék­elemeket is elsajátították, megtanultak jól lőni és zónázni is – hangsúlyozta Varga Zsolt, akit arról is kérdeztünk, változtak-e az erőviszonyok a tokiói játékok óta. – Megfigyelhető, hogy egyre több országban játsszák magas szinten a vízilabdát, ami jót tesz a népszerűségének. Ezzel a törekvéssel összhangban a bírói felfogás is változott: míg korábban a fizikailag erősebb csapat felőrölte ellenfelét, már nem tízből kilencszer, hanem csak hatszor-hétszer győz az esélyes. A japánok ugyanúgy megkapják a kiállításokat, ellenünk is gyorsan megjátszották a fórjaikat – csak akkor tudtunk ellépni, amikor megjöttek a blokkjaink.”

Ami a folytatást illeti, a franciák elleni július 28-i olimpiai nyitányig az olaszokkal Szicíliában, a spanyolokkal Barcelonában készül a férfiválogatott. Ahogy Varga Zsolt mondta, a következő feladat, hogy mindenki jó formába kerüljön, előrébb pedig még nem érdemes tekinteni – hosszú az út a célig, sík és göröngyös szakaszra egyaránt számíthatunk.

Utóbbitól sem kell megijedni: tudjuk, mit jelent az előadásra nézve, ha a főpróba nem az igazi…

A torna három mérkőzése abból a szempontból is hasznos volt, hogy még jobban összekovácsolódott a csapat – kellőképpen elfáradtam, de jól vagyok, minden rendben. Természetesen akadnak játékelemek, amelyeken csiszolnunk kell, viszont az olimpiáig hátralévő két hét elegendő lesz rá, hogy akkorra kerüljünk csúcsformába, amikor a legnagyobb szükség lesz rá. Nem játszottunk még úgy, ahogy Párizsban szeretnénk, de van időnk, hogy kijavítsuk a hibáinkat.

HÁRAI Balázs

a válogatott centere vélemény

Kapusok: Bányai Márk (Szolnoki Dózsa Praktiker), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Manhercz Krisztián (mindkettő CN Marseille, francia), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Molnár Erik, Nagy Ádám, Varga Dénes (mind FTC), Hárai Balázs, Vigvári Vince (mindkettő Genesys OSC Újbuda), Vámos Márton (Olympiakosz, görög), Zalánki Gergő (Pro Recco, olasz). A játékosok klubjaként azt tüntettük fel, amelyikből kiharcolták a válogatottságot. a keret