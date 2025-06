Vízilabda: utolsó másodperces győzelem az USA ellen az U20-as vb-n

A szombati, montenegróiak elleni 18–10-es sikert követően vasárnap a Nagy Sándor által irányított magyar U20-as férfi vízilabda-válogatott azzal az Egyesült Államokkal találkozott a korosztály zágrábi világbajnokságán, amely az A jelű csoport első meccsén 19–10-re kapott ki a házigazda horvátoktól.

A mérkőzés első magyar támadásából Varga Vince bombagóllal szerzett vezetést a mienknek,

majd két USA-gól után Pörge Zsombor egyenlített éles szögből. Az első negyed után 3–2-re mentek az amerikaiak, és a második játékrészben Lugosi Csongor center pozícióból remekül befordulva lőtt gólját leszámítva nem sok sikerelmény érte a fiúkat, akik azzal együtt kerültek a nagyszünetre 6–3-as hátrányba, hogy nemcsak az amerikai kapus, hanem Szabó Gergő is több bravúrt bemutatott. A félidőben beszédes statisztika volt, hogy amíg az ellenfél 7/4-es, a magyar együttes 6/0-ás mutatóval állt az emberelőnyök gólra váltását illetően.

A fordulás után sebességet váltott a válogatott, Tóth András ötméteresből vette be a kaput, Zeman Márton is feliratkozott az eredményjelzőre és a csapatkapitány Leinweber Olivér lökete sem tévesztett célt, miközben Szabó büntetőt is védett. A fiúk gyakorlatilag szűk két és fél perc alatt eltűntették a háromgólos hátrányt, ám a folytatásban fej-fej mellett haladtak tovább a felek. A harmadik negyed végén Lugosi alakította 9–8-ra az állást.

A záró felvonásban mindkét oldalon felváltva láthattunk remekbe szabott gólokat, és az utolsó percre 12–12-nél érkeztek a csapatok. Nagy Sándor 13 másodperccel a rendes játékidő vége előtt kért időt, majd Balogh Botond pattintott lövése

egyetlen másodperccel a dudaszó megszólalása előtt megrezegtette az amerikaiak hálóját: 13–12-re nyert a magyar válogatott.

Balogh Botond gólja zárta le az USA elleni meccset Fotó: WA/Kovács Anikó

Folytatás hétfőn a házigazda horvátok ellen!

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB



A-csoport, 2. mérkőzés

USA–Magyarország 12–13 (3–2, 3–1, 2–6, 4–4)

Gólszerzők: Lugosi 3, Leinweber 2, Balogh 2, Zeman 2, Varga V., Pörge, Tóth A., Peőcz

A VB-KERET



Kapusok: Szabó Gergő, Szitás Dávid

Mezőnyjátékosok: Leinweber Olivér (csk), Tóth András, Zeman Márton, Peőcz Ádám, Tóth Martin Zétény, Nagy Zalán Márk, Benedek Mór, Pörge Zsombor, Varga Vince, Balogh Botond, Lugosi Csongor, Haverkampf Bence, Cseh Maxim



A PROGRAM



Június 14., szombat

17.30 Magyarország–Montenegró 18–10

Június 15., vasárnap

17.30 USA–Magyarország 12–13

Június 16., hétfő

19.00 Magyarország–Horvátország

(Kiemelt kép forrása: WA/Kovács Anikó)