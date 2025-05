Tekvondó: csak a csapat legifjabbja szerzett érmet

A még bőven juniorkorú Salim Kamilah a felnőttek között remekelve a 46 kilósoknál a dobogó alsó fokára állhatott fel Szófiában, ahol ezúttal tízedik alkalommal rendezték meg az Elnök-kupa elnevezésű nagy tekvondós viadalt, melynek – korántsem mellesleg – a versenyigazgatója Patakfalvy Miklós, az európai szövetség elnökségének tagja volt.

Hatvannál is több országból érkezett a mintegy kétezer versenyző a bolgár fővárosba, amely számunkra azért is lehetett eleve emlékezetes színhely, mert itt nyerte 2021-ben – négy nappal 18. születésnapja előtt – első Európa-bajnoki címét Kamilah fiatalabbik bátyja, Salim Omar, aki utána még kétszer lett a kontinens legjobbja, szerzett világbajnoki elsőséget is, emellett a tokiói olimpián ötödik, tavaly, Párizsban pedig kilencedik lett az ötkarikás játékokon.

Ezúttal azonban nem termett Omar számára babér, súlycsoportjában, a 63 kg-ban hetedikként végzett, viszont Kamilah megmentette a „családi becsületet”, hiszen

a legkisebb súlyú nőket felvonultató kategória, a 46 kilogramm 24 fős mezőnyében három győzelmet aratva egészen az elődöntős csatáig verekedte el magát.

Csak ott tudott neki megálljt parancsolni a végül ezüstéremmel zárt orosz Alisa Angelova.

Kamilah, aki háromszoros korosztályos Európa-bajnok, ezzel a mostani bronzzal nem először mutatta meg a felnőtt mezőnynek, hogy

már most, 16 esztendősen is komolyan számolni kell vele.

A testvéreivel együtt Los Angelesben élő, de kezdettől magyarként, az MTK Budapest klubszíneiben versenyző tinédzser idén, február közepén a renói US Openen azzal érdemelte ki a legértékesebb versenyző címet (MVP), hogy előbb a junioroknál, majd a felnőttek között is győzött küzdelmi kategóriájában. Várjuk a hasonlóképpen remek folytatást!

Salim Kamilah nagyszerű szófiai szereplése azért is fajsúlyos értékmérő, mert ezúttal a vert mezőnyben végeztek a 19 éves Márton ikrek is. A világbajnok Luana a 73 kilósoknál ötödik lett, míg a tavaly a francia fővárosban olimpiai bajnok Viviana helyezetlenül végzett a 62 kilósok között.

(Kiemelt képünkön: Salim Kamilah 16 évesen lett bronzérmes a 46 kilós felnőtt női kategóriában Forrás: wtftaekwondo.hu)