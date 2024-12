Filep Csaba: A legszebb, ha sportszeretővé válnak a tanítványok

A Magyar Sport Házában adták át a legendás kardvívó mesteredzőről, Gerevich Györgyről elnevezett nevelőedzői díjakat. A kitüntetést a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága hozta létre a Nemzeti Sportügynökség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Edzők Társasága közreműködésével, hogy ily módon is elismerje a hivatásukat a legmagasabb szinten gyakorló szakembereket. Ezúttal Horváth Sándor labdarúgó-, Ramocsa Sándor ökölvívó- és Filep Csaba triatlonedző részesült elismerésben. Most utóbbit mutatjuk be.

Atlétaedzőként kezdte, majd a ’80-as évek második felében megismerkedett a triatlonnal, nem sokkal később, hogy a sportág megjelent Magyarországon. Ahogyan ő fogalmaz: Rögtön megtetszett, hiszen láttam, ha valamibe bele lehet halni, az ez a sport. 1989-ben már Tiszaújvárosban edzett fiatalokat, majd a klub hivatalosan 1992-ben alakult meg; azóta szünet nélkül dolgozik trénerként ebben az egyesületben. A fokozatos építkezésnek hála elkezdtek érkezni a szebbnél szebb eredmények, előbb a hazai, majd a nemzetközi porondon is; mára elmondhatja, hogy tanítványai közül húszan állhattak Európa-bajnoki dobogón. Köztük a jelen elsőszámú magyar férfiversenyzője, a párizsi olimpiát is megjárt, felnőtt Európa-bajnok Lehmann Csongor. Nekem a legszebb eredmény, hogy az összes gyerek, akivel foglalkoztam, mozgást és sportot szerető emberré vált, akiket a mai napig látok hobbi- vagy versenyszinten mozogni. Mostanra pedig ott tartunk, hogy az első tanítványaimnak már az unokái kezdenek el hozzám járni. A szakember jelenleg a klasszikus utánpótlással, vagyis a 6–14 évesekkel foglalkozik a Tiszaújvárosi Triatlon Klubban. Filep Csaba ezt gondolja az utánpótlás-nevelői munkáról: „Át kell tudnom adni azt, hogy amit én képviselek, a mögött teljes hit van – és ezt érezniük kell a tanítványoknak is. Ahogyan minden sport, úgy a triatlon is megtanít erősebbnek és kitartóbbnak lenni, veszíteni, illetve hogy olyan dolgokat is megtegyünk a célunk eléréséért, amelyekre mások nem képesek. Úgy érzem, ha ezt a hitvallást sikerrel közvetítem a fiataloknak, akkor adtam valamilyen pluszt az életükhöz.” (Kiemelt képünkön: Filep Csaba)