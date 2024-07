Kézilabda: a 9-12. helyért játszhat a junior férfiválogatott az Eb-n

A házigazda szlovén csapat ellen biztosíthatta be a magyar válogatott, hogy a junior férfi kézilabda Európa-bajnokság utolsó napjaiban a 9-12. helyért játsszon a 13-16. helyett.

Az együttes fokozatosan egyre nagyobb előnyt épített ki, az első negyedóra végén már héttel is ellépett, amiből valamennyit még sikerült faragnia az ellenfélnek, ennek ellenére a 17–13-as félidei fór megnyugtatónak tűnt.

A 46. percben is öt volt közte, semmi nem utalt arra, hogy még szoros is lehet a végjáték, amely során viszont teljesen megtorpantak a magyar játékosok, akik a következő bő tíz percben mindössze egyszer találtak be, amit kihasználtak a szlovénok, és öt perccel a vége előtt újra vezetést szereztek, sőt kétgólos fórba kerültek. Az utolsó percekben viszont már csak a magyarok találtak be, akiknek az egyenlítésre futotta az erejéből –

az egy pont megszerzésével megnyerte a csoportját a válogatott, amely így a 9-12. helyért folytatja a szereplést.

JUNIOR FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÉNIA

A 9-16. helyért:

Magyarország–Szlovénia 29–29 (17–13)

A magyar válogatott góllövői: Terjék 8, Gazsó 5, Kathi 4, Tóth L., 3, Juhász 2, Bali 2, Horváth 2, Kovács 2, Molnár 1.

A magyar csapat további helyosztói:



07.19. 14:20 Magyarország–Észak-Macedónia





A magyar válogatott kerete:



kapusok:

Borsos Máté (PLER), Győri Nándor (Veszprém), Radvánszki Attila (Szeged)



jobbszélsők:

Csanálosi Richárd (NEKA), Terjék Roland (Montpellier, francia)



jobbátlövők:

Barna Dániel (Veszprém), Kathi Sándor (Győri ETO-UNI FKC), Nagy Ádám (NEKA)



beállók:

Bali Bence (Győri ETO-UNI FKC), Balogh Botond (Veszprém), Szabó Levente (NEKA), Viski Szabolcs (Veszprém)



irányítók:

Horváth Péter (Csurgó), Tóth Levente (NEKA)



balátlövők:

Balogh Dániel (Szeged), Gazsó Péter (Szeged), Kovács Tamás (NEKA)



balszélsők:

Juhász Ádám (Szeged), Molnár Robin (NEKA)

