Ökölvívás: óriási lehetőséget kapott Holyfieldtől Nileborg Krisztián

A 18 éves ökölvívó, Nileborg Krisztián 2023 végén, még első éves ifjúságiként mutatkozott be a profik között, ami után lelkesen mesélt az Utánpótlássport oldalának.

„Régi vágyam volt, hogy bemutatkozzak a profik között is. Teljesen más az amatőrhöz képest a hangulat az ilyen gálákon, ez talán hiányzik is nekem az előbbiből; a fények, a bevonulás, a meccsek felvezetése… Ráadásul fejvédő és felső nélkül szállunk a ringbe. A meccsem viszont nem tartott sokáig. Más volt a taktika, az előzetes tervek szerint a második menetben lendültem volna igazán akcióba, de hamar betaláltak a nagyobb ütéseim, padlóra is került a srác. Nagyon élveztem minden pillanatát, remélem, hogy jövőre is lesz lehetőségem ebben a közegben bizonyítani” – összegzett akkor az idén tavasszal már a második ifjúsági Eb-ezüstjét szerző bokszoló, az újabb profi bunyóra pedig nem kellett sokat várnia.

Május 24-én, a New School Promotion profi ökölvívó gáláján vívta második hivatásos mérkőzését, ahol felkeltette az est sztárvendégének, a négyszeres nehézsúlyú világbajnok, Evander Holyfieldnek és csapatának érdeklődédét. A profi gála után a New School Promotion tulajdonosa, Fischer József és a Nileborg család kapcsolatban maradt Evander Holyfielddel és Ahmed Sheikh menedzserrel, melynek eredményeképp

a magyar reménység a következő két hónapban Washingtonban készülhet a Bald Eagle Gym-ben.

Nileborg felkészítését az amerikai amatőr és profi versenyzőket tréningező Barry Hunter irányítja majd, aki többek közt a nehézsúlyú Tony Thompson, a korábbi olimpikon és WBO kispehelysúlyú világbajnok Isaac Dogboe, a háromszoros olimpikon és WBA/IBO harmatsúlyú világbajnok Rau’shee Warren és a korábbi háromszoros profi világbajnok Lamont Peterson felkészítését is irányította.

„Nagyon hálás vagyok Istennek, a családomnak, a Holyfield Teamnek és Fischer Józsefnek a lehetőségért. Azt gondolom, hogy különleges esélyt kaptam ezzel az edzőtáborral, hiszen egy számomra új és izgalmas közegben készülhetek az ifi világbajnokságra, ahol természetesen szeretnék a dobogóra állni, annak is a legmagasabb fokára.

Biztos vagyok benne, hogy rengeteget tanulhatok Barry Huntertől és azt is tudom, hogy egy ilyen nagyszerű közegben remek edzőpartnerek és komoly kesztyűzések várnak rám, de készen állok megmutatni minden egyes nap azt, hogy nem véletlenül vagyok Washingtonban

– mondta Nileborg Krisztián az amerikai utazás előtt.

Az emlegetett ifjúsági világbajnokság a korosztály idei célversenye, október 20. és november 6. között rendezik meg a montenegrói Budvában.