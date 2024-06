Kézilabda: hétfőn kezdődik a serdülő leány nyílt Európa-bajnokság

A 2022 óta együtt dolgozó serdülő leány kézilabda-válogatott tagjaira izgalmas napok várnak: a 2008-as és 2009-es születésű játékosok alkotta csapatnak az első világversenye kezdődik meg hétfőn, a svédországi Göteborgban. A serdülő nyílt Európa-bajnokságra szabadon nevezhetnek a korosztályba tartozó nemzeti csapatok, a tét pedig – az érmek és a dicsőség mellett – az, hogy a tornáról kvalifikálni lehet a jövő évi nyári EYOF-ra (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál).

A Kun Attila szövetségi edző által irányított együttes számos alkalommal edzőtáborozott az elmúlt hónapokban, melyek során Olimpiai Reménységek Versenyét és hazai rendezésű Négy Nemzet-tornát is nyert, legutóbb pedig (ezen a héten, csütörtökön) a szlovén korosztályos csapatot győzte le 46–16-ra.

A válogatottnak sűrű lesz a programja az ötnapos eseményen, a csoportkör négy mérkőzését hétfőn és kedden rendezik meg: az első napon délelőtt a csehekkel, este a spanyolokkal csapnak össze a magyar lányok, másnap előbb a románokkal, majd a ciprusiakkal találkoznak. Szerdán a középdöntőket rendezik meg, csütörtökön már elődöntőket is figyelhetünk, pénteken pedig jön a döntő és a helyosztók.

„A legfiatalabb korosztály világversenyéről van szó, mindig Svédországban, Göteborgban rendezik meg. Idén húsz csapat nevezett be, az jövő évi EYOF-ra lehet innen kvalifikálni. Ez az egyik célunk is, de legfőképp, hogy a fejlődésünk töretlen maradjon. Már a csoportmeccsek során is találkozunk két olyan együttessel, amellyel korábban még nem sikerült, így elég nehéz jósolni. Ezek a lányok az ősszel fellépnek az ifjúságiak közé;

minél jobb eredménnyel szeretnénk búcsúzni egymástól,

utána pedig kezdődik a kiválasztás elölről, dolgozunk tovább!” – nyilatkozta Kun az Utánpótlássportnak a kezdés előtt.

A játékosok motiváltan várják a kezdést: a csapatkapitány, Takács Maja szerint mindenki nyerni akar a csapatból, ha tehetik, meg sem állnak majd az aranyéremig.

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)